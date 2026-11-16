Jamais vraiment mainstream sans être niche pour autant, Marguerite Thiam aurait-elle trouvé la combine pour être à la fois pop et pointue ? Aujourd’hui réalisatrice et chanteuse, elle sort son premier album, La Vie d’après, dans lequel elle raconte l’angoisse de devenir adulte. Rencontre.

Lundi 5 octobre, studio Le Canal, Paris. Marguerite Thiam est à la fois devant et derrière la caméra. Ses cheveux ébouriffés et humides rappellent Scarlett Johansson dans Lucy. Elle est relax, donne sa vision du clip et annonce au passage au co-réalisateur Hamza Traore que « Little boy » devra sortir dans quatre jours. Sur le plateau, nous sommes sept. Les looks et les plans s’enchaînent avec le noir et blanc pour fil conducteur. Le son reprend. C’est l’histoire d’une fille de quatorze ans, tombée folle amoureuse d’une femme bien plus âgée. Elle sort de l’enfance par la grande porte d’un amour subversif et toxique, une enfance très vite volée. Une histoire vécue par Marguerite Thiam et chantée avec de la rage transformée en fierté. Le texte est vif, direct, simple. « Little boy » est proche de la ballade pop. Des codes rap associés aux sonorités classieuses et distordues de son producteur, Bastien Doremus. Il ouvre le premier album de Marguerite Thiam, La Vie d’après.

TRUMP, LES BONNES SŒURS ET INSTAGRAM

Née en 2000, Marguerite Thiam grandit dans le 20e. À la fin du collège, elle sort déjà pas mal. Elle s’est mise à fumer des joints. Ses notes ne sont pas terribles. Il y a cette femme de 22 ans qu’elle aime, qui lui fait découvrir la grande vie. Il y a les belles soirées, les belles tenues, les endroits chics et cool. Elle a l’impression d’être grande. Puis, il y a la découverte de la MD avec une amie, dans une de ces soirées où tout est magnifique et intense, et les sensations inégalables. À 15 ans, c’est rebelle de se défoncer dans les clubs le week-end. Elle a des centaines de carnets écrits à cette période. Un déversoir de sentiments contradictoires, la vie intense d’une ado en train de perdre ses repères, fascinée de voir un monde peu à peu s’ouvrir. Son rêve ? Écrire pour le cinéma. La rentrée au lycée approche, elle est certaine qu’une étape va être passée. Ses parents se sont séparés. Elle se retrouve dans le 15e arrondissement, le pire quartier du monde. Il est vide, bourgeois, les gens sont ternes et ridicules. Mais ses copines ne sont pas si loin. Problème, punie par ses parents, elle entre en seconde à La Maison Française, établissement privé tenu par des cheftaines. Prières, ascétisme, autorités religieuses, elle est désormais loin de ses délires noctambules. Mais l’ennui va préciser son goût pour la littérature. Lorsqu’elle rentre les week-ends, sa mère, Nathalie Donnadieu, lui donne du Despentes, du Angot et du Houellebecq. Elle lui a d’ailleurs trouvé son prénom à cause de son obsession viscérale pour Marguerite Duras. « Qu’est-ce que Duras me met en demeure de connaître de moi-même que j’ignore à ce point ? Je n’en sais rien… », confie-t-elle au téléphone, reprenant à son compte une citation de L’Enlèvement de Lol V Stein. Sous le nom de Louise Long, Nathalie Donnadieu a publié un premier roman en 2017, L’heure des comptes, où elle raconte une histoire d’amour entre une directrice d’agence bancaire, un poste qu’elle occupe par ailleurs, et un collègue.

8 novembre 2016, à Cuise-la-Motte, quelques heures avant le début d’un nouveau procès des sœurs de Salem : comme chaque matin, les cheftaines réunissent les élèves pour la prière matinale, un grand bonjour collégial où une brève d’information est donnée par une des bonnes sœurs. Celles-ci sont joyeuses, elles annoncent la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Marguerite est en béquille, elle s’est foulée un genou au tennis. Elle écoute d’une oreille, jusqu’à ce que l’une d’entre elles assène la statistique fatale : nous aurions 80 % de chance de mourir égorgé par un musulman – Marguerite éclate de rire. Elle refuse de se taire et de s’asseoir. Les cheftaines ne croient pas en ses béquilles. La tension monte, elle craque. Le souvenir l’amuse aujourd’hui : « Je leur ai dit à toutes d’aller se faire foutre et je me suis barrée ! C’était le truc de trop. Comme dans Les Servantes Écarlates, j’avais aucune distraction… Enfin, si, une : rendre toutes les filles lesbiennes… » Nathalie Donnadieu et le père de Marguerite, le comédien Xavier Thiam, sont convoqués pour répondre de l’épisode. « C’était un sacré procès, se remémore ce dernier. Marguerite a été virée. Dans la seconde, il a fallu déménager toutes ses affaires. C’était Satan. Mais elle était tellement fédératrice qu’au moment de partir, un couloir formé de ses anciennes camarades s’est dressé sur notre chemin. Elles venaient féliciter Marguerite. » Retour à Paris. Au cours du lycée, elle découvre la culture lifestyle d’Instagram : « J’ai posté ma vie. Tout et n’importe quoi. Je ne réfléchissais pas. J’avais 30 K abonnés en 2018, c’était énorme. Je pouvais tout demander aux marques. Aujourd’hui, j’ai complètement arrêté l’influence car je ne m’y retrouve plus comme quand j’étais plus jeune. »

TOUT EST POSSIBLE ?

Visibilité rapide sur Instagram et adolescence à Paris de cool kid, pour Marguerite Thiam tout semble possible. À 18 ans, elle s’inscrit au théâtre, à la Sorbonne. Un jour de cours après, elle renonce et suit une opportunité d’aller travailler à Londres, pour une marque en train de se monter : Casablanca. Devenue bras droit et assistante designer de Charaf Tajer, elle vit parmi les sept membres de cette jeune équipe, dans une maison, en banlieue de la capitale anglaise. Teuf, drogue, travail intense : après un premier défilé, c’est la redescente. Nouveau retour à Paris. 20 ans à peine et l’envie de faire cinquante métiers à la fois, elle monte la boutique vintage France et Barbara avec son amie Dj Urumi, pensée pour durer deux semaines, elle tiendra finalement quelques mois. « J’ai rencontré Marguerite sur un shooting, lorsqu’elle était encore au lycée, raconte Urumi. C’est devenue ma muse… Un grand gaillard dans le corps d’Hello Kitty. »

Ensemble, elles chinent aux puces de Montreuil les week-ends, vendent leurs pièces dans le 15e la semaine. Avec Ashley (alias Urumi), Marguerite Thiam suit les tournées du jeune collectif électro Girls do it better. Un goût pour la sororité qu’elles partagent. De son côté, Marguerite Thiam monte un club de foot. « J’étais nulle, précise Marguerite Thiam. Mais avec des copines, on se disait qu’il n’y avait pas d’accès à ce genre de sport pour les meufs, alors on a monté une équipe, organisé des tournois… » Club qui finira par être sponsorisé par Nike, pour aller faire une conférence à Portland, juste avant le premier confinement du Covid en France. « Ses projets sont toujours orientés vers la question de l’accessibilité aux femmes, détaille Xavier Thiam, coach du club de foot. Je gardais toujours la bonne distance pour que l’empreinte féminine ne soit pas perturbée. » Père et fille jouent également au tennis ensemble toutes les semaines. Ils partagent aussi une passion pour le théâtre et le cinéma. De la génération Kassovitz, Magimel et Guillaume de Tonquédec, Xavier Thiam l’accompagne sur les tournages de ses clips et l’aide à la production.

Marguerite Thiam l’a vu galérer : la flippe des castings, la sévérité du milieu et les travers d’une vie dévouée à être acteur. Son truc à elle reste pour autant l’écriture. En avril 2020, elle lance le média T’as le temps, avec Mathis Raymond au poste de monteur. Ils font d’abord des vidéos, inspirées par la bande dessinée, avant de lancer une série de portraits tant musicaux (Iliona, Bilal Hassani, Pi Ja Ma), que cinéma ou mode (Léo Walk, Nailia Harzoune, Idir Azougli). Au fur et à mesure des posts, T’as le temps devient un média culturel global, traitant autant l’actualité littéraire du Goncourt, la photographie queer, que des mouvements comme la Beat Generation. Un duo se forme, autour de goûts communs : le groupe Junodream, les cinéastes Lars von Trier, Roy Andersson et Haneke. Dans l’année de leur rencontre, ils sont contactés par la boîte de production Ad Vitam, pour réaliser un premier court-métrage. Les Primates sortira en 2022, avec un duo d’acteurs hallucinant en tête d’affiche : Nailia Harzoune et Vassili Schneider. Le pitch ? Raconter le point de vue d’agresseurs dans une soirée parisienne bourgeoise. Une scène reste en tête : la joie dangereuse de Nailia Harzoune et Vassili Schneider en scooter, en train de traverser Paris. « Pourquoi ai-je accepté ?, répète Nailia Harzoune. Parce qu’ils voulaient mélanger l’esthétique de Haneke et de Gaspard Noé. Et puis ce personnage très, très insolent… On ne m’avait pas encore proposé ça… » « J’étais admiratif de T’as le temps, répond Vassili Schneider. Je sentais leur talent, la passion dingue de Mathis pour le cinéma, l’énergie totale de Marguerite sur tous ses projets… Je voulais en faire partie ! »

Le court-métrage est vendu à Canal +. Une trentaine de personnes sur le tournage et tous les chefs de poste à gérer, le duo âgé de 21 ans passe d’une émotion l’autre. Au générique, la bande son est signée Cerrone. « Que Marguerite connaisse sa musique, ça m’a hallucinée, rigole Nathalie Donnadieu. À sa demande, j’ai appelé une amie qui s’occupe de la production des publicités chez Dior, afin de savoir comment contacter Cerrone. Elle m’a répondu de laisser tomber immédiatement… Comment a-t-elle fait pour l’avoir sur Les Primates ? Avec Mathis, ils ont trouvé son numéro personnel, sont allés boire des cafés chez lui, lui ont présenté le projet et il leur a donné sa musique… Marguerite est une acharnée. »

Depuis leur coup de foudre avant le tournage des Primates, Marguerite Thiam et Nailia Harzoune travaillent ensemble. « On a monté notre boîte de production, Vivement la nuit, pour financer des thématiques qui n’existent pas dans le cinéma français, présente Nailia Harzoune. On a envie d’être une passerelle pour de jeunes réalisateurs qui n’ont pas les codes ou le capital social pour arriver à faire un film. Travailler ensemble et construire un couple peut paraître difficile, mais nos passions portent et multiplient les perspectives de notre amour. »

Aujourd’hui, Mathis Raymond et Marguerite Thiam travaillent sur un premier long-métrage. Un thriller psychologique au cœur du milieu des abattoirs. Un projet inspiré par la « banalité du mal » d’Hannah Arendt, où ils ambitionnent de questionner sans donner de réponse morale des problèmes sociaux et écologiques.

L’ESTHÉTIQUE GRUNGE APRÈS AMEL BENT

Et la musique ? « Mon grand frère faisait déjà de la musique quand j’avais 14 ans, répond Marguerite Thiam. C’est partie d’une fille que j’aimais. Je suis allée le voir avec mon carnet, et on a écrit ensemble. » Nathan Thiam a débuté dans le stand up. Une carrière suffisamment fulgurante pour être parrainé par Kev Adams alors qu’il était adolescent. Puis il s’est mis à la musique, et a rencontré plusieurs producteurs en train de monter, dont Twinsmatic. Avec lui, il produira le premier EP de Marguerite Thiam, Comme des grands, sur lequel se trouve notamment « Plus rien n’est grave ». Un morceau terriblement fougueux et efficace, au beat drum’n’bass, foncièrement pop dans son écriture et son interprétation. Elle signe rapidement chez Epic, label orienté rap, et fait la tournée de festivals aux côtés de H Jeune Crack et Dinos, avant d’être repérée par le label Columbia. Ses morceaux sont vifs, ils présentent la vie en direct par instants arrêtés et grossis, comme des éclairs de lucidité dans une soirée. Ainsi de « Cinéma » ou « Demain j’arrête ». Pas de nostalgie, ni de honte ou d’empressement raté, plutôt une forme d’angoisse lancinante devant les contradictions qu’impliquent, ensemble, ivresse et lucidité. Sa vision de la musique ? « Grunge » avec Saint Laurent, « des bangers » à la Amel Bent et les ballades fulgurantes de Leonard Cohen.

« Ça fait partie de ces projets hybrides comme Miki, définit Bastien Doremus, producteur de l’album de Marguerite Thiam. T’aimes ou t’aimes pas, en tout cas, c’est forcément tranché, parce que ça ne ressemble à rien d’autre. » Sur La vie d’après, deux morceaux se détachent. Deux véritables chansons. « Ni l’une ni l’autre » et « I love you so ». Ce dernier sonne comme du Charlotte Gainsbourg version SebastiAn, ou lorsqu’elle a chanté pour le départ d’Anthony Vaccarello de Saint Laurent, au pied de la Tour Eiffel. Ce n’est pas un hasard si Bastien Doremus travaille aussi sur le prochain disque de Charlotte Gainsbourg. « Avec Marguerite, ajoute Bastien Doremus, on parle davantage cinéma que musique. Elle est à la recherche de plans, de mood, et cite, lors de la préparation d’un morceau, un réal’ comme Wong Kar-wai. » Même en musique, elle a l’obsession de faire cinéma. D’où son implication sur les clips, dont certains sont des productions ambitieuses (« Pierrot le fou », avec Vassili Schneider, « Cinéma », tourné au Japon, « Demain j’arrête », dans les rues de Paris). Parmi les autres compositeurs de La vie d’après, Povoa, moitié du duo PPJ (électro à mi-chemin entre la France et le Brésil), Maxime Daoud, Canblaster, et Adrien Soleiman. La production est dense. En première écoute, elle est même encombrante (sur « Différente » et « Allô docteur », par exemple). C’est volontairement un patchwork d’univers, planètes trip hop, techno et house, toutes animées d’une même attraction pop, avec ses moments de grâce. La suite ? Elle se fera derrière un écran, sur scène ou ailleurs. Elle se fera, c’est certain, dès maintenant.



Marguerite Thiam, La Vie d’après, Columbia

Par Alexis Lacourte

Photos Sarah Laské