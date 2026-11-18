Au Château Mauriac, où l’ombre de l’écrivain plane encore sur les vignes, Maison Petrusse cultive un art bien particulier : celui de raconter des histoires en soie. Entre héritage littéraire, terroir bordelais et collaborations artistiques, la maison fait du foulard un terrain de littérature.

Il y a des reconversions professionnelles qui ont davantage de panache que d’autres. Celle de Florence Lafragette, par exemple, l’a conduite des vignobles bordelais aux étoffes précieuses. Après avoir fait ses armes dans le monde du vin, la voilà qui reprend en 2019 les rênes de Petrusse, maison française spécialisée dans les foulards et les étoles. Un changement de matière, mais pas vraiment de paysage : la marque a élu domicile au Château Mauriac, à Langon, au milieu des vignes.

Le décor n’a rien d’anodin. Édifiée en 1860 par Jacques Mauriac, grand-père de François, la demeure a notamment inspiré à l’écrivain son roman Génitrix. Depuis 2010, elle accueille les ateliers de création et de fabrication de la maison. Difficile, dans ces conditions, de ne pas voir dans Petrusse une certaine affaire de littérature.

L’étole Icône Rouge de la dernière collaboration Maison Petrusse x Frida Kahlo

Cette passion du récit se prolonge jusque dans les collaborations de la marque. Grand Palais, Maison Matisse, Fondation Frida Kahlo, Louvre Abu Dhabi : autant de rencontres avec des artistes et des institutions culturelles qui donnent naissance à des collections capsules inspirées de leurs univers. Pour sa nouvelle collection Automne-Hiver 2026, baptisée « Origines », Petrusse revient justement à ce qui constitue son ADN : la mémoire, la transmission et le goût des belles histoires. De Mauriac aux étoffes, il n’y avait finalement qu’un fil à tirer.

46, boulevard Raspail – Paris VII

https://www.petrusse.com

Par Théophile Picard