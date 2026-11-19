Hermès présentera sa première collection Haute Couture avec Nadège Vanhée en janvier 2027. Pourquoi cette entrée si tardive dans un club aussi fermé que risqué ?

Nadège Vanhée, directrice artistique du prêt-à-porter féminin d’Hermès depuis 2014, présentera la première collection Couture de la maison en janvier 2027. Une entrée en tant que Maison invitée, un statut distinct de celui de Membre Haute Couture. Pour rejoindre les treize maisons détentrices du label, il faudra satisfaire aux règles et à la procédure du Comité Haute Couture.

Pourquoi maintenant ? Créée depuis 1837, avec 8,16 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 41 % de marge au premier semestre 2026, difficile d’y voir la quête d’un nouveau relais de croissance. Née dans la sellerie, étendue à seize métiers, dont la maroquinerie, la soie ou la beauté, « la force d’Hermès a toujours été de conquérir de nouveaux territoires sans donner l’impression de quitter le précédent », observe Alexandra Harwood, historienne de la mode.

Chercherait-elle à devenir « plus luxueuse », comme l’étape ultime pour assurer sa pérennité ? Pas tant. « La maison possède déjà presque tout ce que la Haute Couture permet de revendiquer. » Rareté, artisanat, temps long, prix élevés et objets iconiques. « La Couture est surtout un territoire institutionnel avec ses propres règles et sa propre légitimité. Ce qu’Hermès ne peut s’attribuer seule. Y entrer ne lui apportera pas davantage de luxe. En revanche, cela peut lui apporter un autre type d’autorité. »



UN PARI INCERTAIN

Hermès n’est pas le premier cas tardif. Giorgio Armani, avec Armani Privé en 2005, 30 ans après sa création. Vogue décrivait l’opération comme un « investissement important », notamment grâce au potentiel de la clientèle hollywoodienne. Idem pour Balenciaga. « Après 53 ans d’interruption depuis la fermeture de la maison en 1968, Demna a relancé la Couture en 2021. Le créateur avait repris leurs archives en les confrontant à son propre langage, jusqu’au jean et au t-shirt. La Couture est un pari car elle concentre les attributs les plus difficiles à reproduire. » Si Hermès peut financer ses ateliers et réunir les savoir-faire requis pour produire des pièces d’une grande technicité, « l’enjeu est de faire en sorte que l’on regarde une pièce et que l’on comprenne immédiatement pourquoi cette Couture ne pouvait être faite que par Hermès. Sachant que quelque 4000 clientes actives dans le monde achètent de la Couture. Pour des maisons comme Stéphane Rolland, Elie Saab ou Zuhair Murad, la commande privée constitue un réel marché. »

La Couture coche deux cases. « Des pièces impossibles à industrialiser, dédiées à une infime clientèle, mais capables de générer images et désir. » Ce qui en devient un terrain d’expérimentation. « Une maison peut tester des matières ou des techniques sans avoir immédiatement à se demander si elles seront reproductibles à plusieurs milliers d’exemplaires. »



UNE CULTURE DE COUTURE

En réalité, la marque se lance dans toute une infrastructure. « Les coûts sont avant tout humains. Ateliers spécialisés, compétences rares, développement de prototypes… À cela s’ajoutent les défilés, s’articuler avec les fournisseurs de matières tout en étant capable de présenter les collections selon les calendriers. Tout ce qu’implique le maintien sur la durée d’un écosystème de métiers, d’emplois et de savoir-faire à préserver. »

Car ces derniers sont rares et demandent des années d’apprentissage. Chez Hermès, cette organisation commencerait déjà à prendre forme. « Un atelier Couture dédié, à Pantin, compterait une vingtaine d’artisans spécialisés. » Un investissement absorbable pour la maison, « mais on ne fabrique pas une culture d’atelier du jour au lendemain. » Sur ce terrain, Hermès part toutefois avec un avantage. Sa formation, la transmission et le travail de matières exigeantes sont déjà au cœur de son ADN.



Par Chloé Roubaud