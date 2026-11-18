À 97 ans, le sorcier chilien a investi début novembre le Centre Pompidou-Metz pour une messe psychomagique haute en couleur, autour de son monumental Art Sin Fin et de l’exposition de sa complice Pascale Montandon-Jodorowsky. Récit d’une traversée sensorielle où l’art redevient une affaire de guérison et de déflagration poétique.

À l’heure où l’art contemporain se regarde parfois le nombril, voir débarquer le cyclone Alejandro Jodorowsky au Centre Pompidou-Metz a des allures de séance d’exorcisme salutaire. Le 7 novembre dernier, on croise dans un couloir Maurizio Cattelan, tandis que Jodo, flanqué de son épouse Pascale Montandon-Jodorowsky, de Donatien Grau et de Mathias Augustyniak (la moitié du duo M/M Paris), vient célébrer la parution d’Art Sin Fin (Taschen), somme vertigineuse (1100 pages) embrassant 97 années d’une création qui refuse obstinément les cases. Artiste total, Jodo a été poète dès les années 40, mime, écrivain, acteur, metteur en scène de cinéma (le western psychédélique El Topo, le très gore Santa Sangre) ou de théâtre, auteur de BD (L’Incal, Les Méta-Barons), fou du tarot, et influenceur avant l’heure (il fédère aujourd’hui près de huit millions d’abonnés sur les réseaux). Devant une salle électrique, Jodo rappelle d’emblée que pour lui, une œuvre qui ne soigne pas l’âme est un simple bibelot décoratif.

Avec lui, la conférence de musée se mue fatalement en rituel imprévisible. Entre deux plongées dans les archives iconographiques d’Art Sin Fin, le nonagénaire transforme l’auditorium en laboratoire d’alchimie collective, avec des phrases parfois obscures, d’autres lumineuses. Bientôt, le public a la parole. La magie Jodo fonctionne, électrise. Des fans avouent leur admiration sans fin, viennent serrer le maître dans leurs bras, pleurent d’émotion… Une leçon de liberté absolue face à la frilosité ambiante.

La déflagration se prolonge quelques mètres plus loin, au cœur de la Capsule du musée, avec Le Chant des images. Dans cet écrin intime, Pascale Montandon-Jodorowsky déploie un accrochage pictural et sonore conçu comme un sas de décompression métaphysique. Loin de l’illustration littérale, son travail explore la fragilité du vivant, la mémoire et la métamorphose à travers des œuvres vibrantes de lumière et de couleur. On ne visite pas Le Chant des images avec les yeux, mais avec le cœur et les tripes, on le traverse physiquement, porté par une trame sonore enveloppante qui réconcilie le corps et l’esprit. De quoi ressortir de Metz avec la certitude réjouissante que l’utopie artistique n’a pas encore rendu les armes.

Livre Art Sin Fin d’Alejandro Jodorowsky

Éditions Taschen).

Exposition Le Chant des images, de Pascale Montandon-Jodorowsky, jusqu’au 22 novembre au centre Pompidou-Metz

Par Marc Godin