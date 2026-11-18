Cannabis, cannibales et gore artisanal : Weed Eaters assume sans complexe son statut de stoner movie déviant. Une comédie régressive, auréolée du Prix du jury à Gérardmer.

Il y a des films qui ouvrent l’esprit. D’autres qui ouvrent l’appétit. Weed Eaters, lui, fait les deux, mais pas forcément dans le bon ordre. Dans cette petite bombe néo-zélandaise signée Callum Devlin, quatre jeunes gens dénichent un vieux pot de cannabis dont les effets secondaires s’avèrent légèrement plus encombrants que les traditionnels yeux rouges et descente de frigo nocturne : une furieuse et irrépressible envie de boulotter son prochain. De quoi transformer un paisible réveillon à la campagne en banquet de l’Apocalypse, façon Hannibal Lecter chez les bouseux.

Le pitch est aussi bas de plafond qu’irrésistible, mais sa réussite tient d’abord à son honnêteté crado. Callum Devlin ne cherche jamais à faire passer son délire pour une parabole sociologique sur la jeunesse désœuvrée ou les dérives de la consommation. Ici, on ne fume pas pour refaire le monde, mais pour finir par s’interroger sur le goût de l’artère fémorale à point. Le cinéaste revendique son budget minuscule, son esthétique bricolée et son très bon mauvais goût, façon John Waters. Pas de sophistication inutile, juste une bande de bras cassés qui planent à dix mille tout en perdant progressivement le sens des réalités, de la camaraderie et de l’anatomie humaine.

La très bonne surprise du film réside dans sa direction d’acteurs. Les comédiens composent une galerie de défoncés d’une justesse comique redoutable. Gestuelle approximative, regards dans le vague, diction pâteuse : ils ont manifestement révisé leur méthode Actors Studio dans un coffee-shop d’Auckland. Les dialogues flirtent avec la débilité profonde, les situations prennent des proportions grotesques et les courses-poursuites ressemblent à des chorégraphies exécutées par des poulpes sous THC. Quand le gore vient relever la sauce, il s’inscrit dans la pure tradition du cinéma bis néo-zélandais : on est davantage dans le mauvais goût artisanal et joyeux que dans la boucherie industrielle aseptisée.

Certes, le récit accuse parfois quelques baisses de régime, mais Weed Eaters possède cette énergie bordélique et cette liberté de ton qui font le charme des meilleures pochades indés. On y retrouve l’esprit frondeur du Bad Taste de Peter Jackson, l’ambition extraterrestre en moins. Présenté à Gérardmer en janvier dernier, où il a logiquement décroché le Prix du jury, le film a trouvé son public idéal : des spectateurs prêts à lâcher prise et à avaler n’importe quoi pour un bon shoot de rigolade.



Weed Eaters de Callum Devlin

En salles le 18 novembre

Par Marc Godin