Révélée dans Langue étrangère (Claire Burger), captivante dans L’Inconnue (Arthur Harari) et attendue dans The Other Girl (Sophie Jarvis), la jeune actrice au prénom originel gravite entre Michael Haneke, Chanel et Jacques Lacan.

Tes parents sont autrichiens et n’ont aucun lien avec le cinéma, d’où te vient cette envie de jouer ?

Lilith Grasmug : Mon désir de cinéma trouve son origine dans la cinéphilie que j’ai développée à l’adolescence. J’étais passionnée de cinéma iranien et italien. Mes parents m’ont aussi fait découvrir la filmographie de Michael Haneke assez jeune. Jouer était la façon la plus immédiate que j’ai trouvée pour assister à la naissance d’un film.

Il y a deux ans, Langue Étrangère (Claire Burger) te propulsait sur le devant de la scène, le « après » a-t-il été stressant ?

J’ai eu le désir de finir mon master d’histoire de l’art à la Sorbonne. Je n’ai pas tourné pendant deux ans et ça m’a fait beaucoup de bien. Je suis toujours reconnaissante d’avoir fait partie d’un projet, mais les tournages sont toujours des expériences très éprouvantes et vertigineuses. Je trouve beaucoup de répit et un certain équilibre dans le fait de faire autre chose ; que ma vie ne soit pas entièrement constituée de cinéma.

Avec ton court-métrage Some of you fucked Eva, réalisé à partir d’images trouvées sur Internet, tu t’essaies à la réalisation. Penses-tu poursuivre dans cette voie ?

J’ai eu la chance de rencontrer des collaborateurs qui sont devenus des amis ; Benjamin Goubet, le monteur du film, et Coppélia Robert, la monteuse son. J’ai bénéficié de leur patience, de leur intelligence et de leur créativité. J’aimerais travailler avec des acteurs prochainement, sortir du cadre des films de « montage ». Mais il faut une sensibilité infinie pour diriger des comédiens. C’est une responsabilité immense de disposer de l’image d’autrui…

Dans L’Inconnue d’Arthur Harari, tu joues aux côtés de Léa Seydoux et Niels Schneider, comment as-tu vécu le travail avec ces grands noms du cinéma ?

Léa et Niels ont fait preuve d’une technique incroyable pour faire émerger ce film. Nous avons beaucoup répété ensemble et avons essayé de trouver un lien souterrain entre Niels et moi, qui jouons le même personnage… sans pour autant tomber dans une obsession du mimétisme. Je devais donc parvenir à exister en creux, en négatif, à travers l’interprétation de Niels. C’était vraiment un pari ambitieux !

Tu as fait un master en histoire de l’art à Paris et tu disais vouloir faire une thèse en parallèle de ta carrière, as-tu terminé ce projet ?

J’adorerais vous dire que oui, mais une thèse, c’est au minimum trois ans d’acharnement ! Pour l’instant, je travaille à un projet qui me passionne et que je garde secret. J’adorerais faire de la recherche, bien que ce soit un environnement de plus en plus précaire dans lequel les doctorants subissent de nombreuses coupes budgétaires…

Ta grand-mère a travaillé chez Chanel, dont tu as souvent porté les pièces lors d’événements. As-tu un lien particulier avec la maison ?

Mes grands-parents maternels possédaient une tannerie et ma grand-mère a travaillé avec la maroquinerie de Chanel du temps de Karl Lagerfeld. Je pense que j’associe la maison à quelque chose de familier et de lointain à la fois. Je me souviens des livres d’échantillons de cuirs que ma grand-mère me montrait quand j’étais enfant. J’apprécie toujours autant la subtilité du détail de cette maison.

Tu viens de terminer le tournage de The Other Girl de Sophie Jarvis. Quels sont tes projets à venir ?

J’ai enchaîné la série Arte de Just Philippot (Betty) et celle de Sophie Jarvis, ce qui fut…sportif. Un peu trop, pour être honnête. J’ai la sensation d’avoir besoin de me ressourcer ces prochains mois. C’est vraiment éprouvant d’être exposée et filmée pendant des semaines et des semaines. Je ressens le besoin d’être dans le repli après les tournages, de me dérober aux regards, de disparaître un peu… Depuis quelques jours, je suis inscrite au Cycle de Clinique Psychanalytique de l’Université de Paris 8. Donc c’est surtout un projet de lecture immense qui m’attend : Jacques Lacan.

Par Ninon Bonnaire

Photo Juliette Cordillot