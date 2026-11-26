Du skateboard professionnel aux scènes underground les plus pointues, la DJ électronique et productrice française Shanixx est la techno-pop star de l’écurie Monster Music. Sa présence scénique transcende, des Boiler Room parisiennes aux meilleurs clubs berlinois. Entre deux sets, elle nous parle adrénaline, liberté et Britney Spears.

Avant la musique, tu as été skateuse professionnelle, jusqu’à faire la couverture de Sugar, une référence en la matière.

Shanixx : D’un côté, Il y avait les compétitions, de l’autre, le skate professionnel, où je représentais des sponsors comme Vans. Je faisais des tournées photo et vidéo dans le monde entier. La couverture de Sugar a été la consécration de tout ce labeur. Nous avions shooté pendant tout un été avec leur photographe, sur de nombreux spots, et ce qui ne devait être qu’un article est devenu une couverture. J’ai été la première femme à faire leur cover, quand je l’ai appris, j’en ai pleurer de joie.

Tu skates toujours aujourd’hui ?

Beaucoup moins. Après le haut niveau, j’ai eu besoin de retrouver le plaisir de skater, seulement quand j’en ai envie et sans objectif de performance.



Tu as grandi bercée par le métal, ton père en écoutait beaucoup.

Exact, et grâce à lui, je me suis aussi construit une culture électro, avec la new wave et la cold wave, ce mélange de mélancolie et d’électronique. À côté, j’ai découvert la pop, dont l’énergie féminine m’a longtemps accompagnée dans le skate. En parallèle, j’ai appris à jouer de la guitare dans un groupe, puis j’en suis devenue la batteuse. J’ai beaucoup aimé cet instrument : pour moi, c’est la base de la musique. Tu donnes le rythme, tu es le cœur du groupe.

Comment es-tu passée de la guitare et de la batterie au mix, puis à la production ?

Ces bases m’ont beaucoup aidée quand j’ai commencé à mixer, en suivant des cours destinés aux jeunes femmes artistes. J’y ai découvert de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Produire mes propres morceaux s’est alors vite imposé comme une nécessité pour construire mon univers. Un ami m’a donné accès à son studio et j’y ai passé mes journées sans regarder l’heure. J’avais le sentiment d’être inarrêtable, et mon premier set me l’a confirmé.

Ton style musical, c’est la « Hard Psy ». De quoi s’agit-il ?

C’est un dérivé de la psytrance et de la hard techno : une techno trépidante, avec une basse qui t’entraîne comme si tu étais dans un galop effréné. C’est un peu plus hard que la psytrance. Le côté bitchy concerne plutôt les paroles énergiques et le dancefloor en transe. L’idée, c’est d’entraîner tout le public à chanter, à danser et à se sentir libre.

Tu remixes notamment Rihanna et Britney Spears. D’où vient cette obsession pour la pop des années 2000 ?

C’est la musique qui m’a marquée pendant l’enfance, j’y fais beaucoup de clins d’œil, notamment à travers ces figures féminines powerfull dans lesquelles je me reconnais. J’aime remixer leurs morceaux, les mélanger à mes influences et faire ressurgir cette nostalgie. Britney incarne mieux que personne cette pop-là.

Qu’est-ce qui se prolonge du skate à la musique ?

Le fait d’être sans concession et de ne pas m’excuser d’être une femme. Comme le métal puis le skate, la hard psy est pour moi une forme de rébellion et un exutoire. C’est là que tous mes univers se rejoignent.

Tu as rapidement accédé à de grandes scènes. Comment expliques-tu cette ascension ?

J’étais très déterminée et j’ai eu la chance de pouvoir consacrer mes journées à la musique. J’avais une vision très précise de ce que je voulais en faire, il était évident pour moi que j’allais concrétiser cette vision et faire danser les gens.

Quelle est ta recette pour mettre une foule en transe ?

Communiquer une énergie, se faire plaisir et être dans le moment présent. Quand je joue, j’aime me mettre à la place du public et lui renvoyer ce qu’il me donne. Je prends parfois des virages à 90 degrés parce que je sens que c’est le bon moment. Mon tempo préféré, c’est 160 BPM : c’est très rapide, mais je m’y sens à l’aise pour mélanger les styles, passer d’une techno très hard à des choses plus euphoriques.



« Les boiler room, c’est super puissant et infiniment humain. »

En Boiler Room (ndlr, ces fameux DJ sets filmés où le public entoure les platines) tu es au cœur de la foule. Qu’est-ce que ça change dans ta relation au public ?

Quand les gens sont aussi proches, on ressent en direct les effets de ce qu’on est en train de construire, c’est assez particulier. Souvent, je les regarde, je danse avec eux, on échange des regards… C’est super puissant et infiniment humain.

Monster Energy t’accompagne depuis le skate. Comment ce lien s’est-il prolongé dans la musique ?

On partage un état d’esprit qui va au-delà du skate ou de la musique : tester ses limites, les repousser et oser sans trop se poser de questions. Un côté rock’n’roll qui me correspond bien : je fonce. Avec ma musique, la connexion est tout aussi évidente. Partout où ils m’emmènent jouer, je sais que je retrouverai un public qui a envie de se défouler et de se déchaîner. C’est une connexion qui n’est pas prête de s’arrêter !

Tu mixes tard, tu voyages beaucoup, mais tu gardes une hygiène de vie très saine. C’est essentiel à ton équilibre ?

Oui, la semaine, j’essaie de retrouver un rythme. Le week-end, tout est décalé : je me réveille la nuit pour jouer, je me couche très tard et je mange à des heures improbables. Alors, en semaine, je me lève tôt, je vais à la salle, je mange sainement et je vois mes amis. Dès qu’il fait beau, je sors profiter du soleil pour faire ma photosynthèse. Au fond, je ne suis pas vraiment un oiseau de nuit !

Qu’as-tu envie de construire pour la suite ?

L’objectif est de vivre de ma passion aussi longtemps que possible et de construire quelque chose qui me ressemble, sans me poser de limites. J’aimerais aussi que mon parcours donne à d’autres femme l’envie et la confiance de se lancer pour les entrainer avec moi à s’éclater dans cette industrie.

Par Max Malnuit Brunet

Photos Pierre Cathala

Assistant lumière Léon Geoni

Direction Artistique Loïse Legars

Stylisme Ophélie Hippocrate

Make-up artist Zoé Bellier Herve