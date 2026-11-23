Trois jours gratuits au cœur du Marais, près de trente artistes, et un seul objectif : rendre l’art accessible en mettant à l’honneur le mouvement dans l’art. Sophie Delafontaine, directrice artistique de Longchamp, et Olivier Bassuet, commissaire d’exposition, nous présentent le premier Longchamp Art Festival.

Le Longchamp Art Festival (qui s’est tenu à Paris début septembre), a été pensé « comme un cadeau offert à la ville ». De quel type de cadeau s’agit-il ?

Sophie Delafontaine : On parle de « cadeau » pour souligner que ce festival a été pensé pour être accessible à tous. J’ai eu la chance d’être élevée et éduquée dans un esprit de curiosité. Aujourd’hui, c’est à la fois ma source d’inspiration et un état d’esprit qui me guide : rester ouverte aux rencontres, découvrir, apprendre. J’avais vraiment envie de partager cette curiosité avec le plus grand nombre, comme un « cadeau » donc. L’art peut parfois paraître intimidant, difficile d’accès. Certains ne se sentent pas à l’aise dans un musée ou dans une galerie, des lieux qui peuvent sembler froids. Nous voulions au contraire proposer un espace très ouvert, accessible, chaleureux et vivant. D’où l’idée des performances, pour que tout le monde puisse découvrir des œuvres et des artistes, soit qu’ils connaissent déjà – je pense à Xavier Veilhan (son Mobile No. 3, mobile monumental de sphères rouges et blanches suspendu sous la verrière, ndlr) ou à Fabienne Verdier (Marche bleue, peinture sur quatre panneaux au pinceau monumental capturant l’énergie d’un geste ample, ndlr) – ou des talents émergents. Notre souhait était que les visiteurs ressentent une émotion, ou un coup de cœur, pendant le festival et aient ensuite envie d’aller plus loin, de découvrir le travail d’un artiste plus en profondeur.

Olivier Bassuet : Ce « cadeau offert à la ville » s’est traduit par un festival gratuit, installé au centre de Paris, dans un véritable poumon artistique, non loin du Centre Pompidou et d’autres musées. On l’a conçu comme un carrefour artistique, avec un espace dédié aux enfants et des performances… Autant de façon de dire que tout le monde est bienvenu, que vous pouvez venir en famille, avec vos enfants, à un événement chaleureux, convivial, et dont vous repartirez enrichis de nouveaux savoirs et de nouvelles émotions artistiques… Le tout sur un week-end.

S.D. : Même dans le choix des artistes, grâce au travail d’Olivier, nous avons essayé de proposer des choses accessibles. Le résultat a été impactant. À travers les performances, nous avons cherché à éviter de donner l’impression d’un entre-soi réservé aux initiés. Il y a eu des moments suspendus dans le temps, avec une émotion palpable dans la salle. Je pense à Caroline Denervaud – sa performance de peinture en mouvement et sa toile (Never Stop Playing, où le corps en mouvement laisse des traces de charbon et de pigments, ndlr) : pendant sa performance, tout le monde était en communion. Et en même temps, il y avait une chorale Soul & RnB, où le public tape dans les mains et se sent bien. J’ai aimé la variété de ces rencontres : donner la possibilité d’exprimer l’art à des niveaux différents, pour des publics différents.





Vous auriez pu exposer uniquement des œuvres issues des collections Longchamp. Pourquoi ce choix d’avoir fait venir une majorité d’œuvres spécialement pour le festival, aussi bien d’artistes dont vous êtes proches que d’artistes n’ayant pas collaboré avec vous jusque-là ?

S.D. : Au départ, nous ne nous sommes pas dit que nous mettrions en avant uniquement nos œuvres ou uniquement des œuvres extérieures. Plus que les œuvres, ce qui m’intéresse, ce sont les artistes : faire découvrir leur travail, les réunir… Nous avons beaucoup échangé avec Olivier autour du fil rouge du festival, « L’Oeuvre et le Mouvement », fil rouge qui a été important pour se canaliser. Nous nous sommes ainsi donné une ligne directrice, et nous avons partagé avec Olivier ce que nous avions dans notre collection qui pouvait correspondre au « mouvement ». Qu’il s’agisse de certaines œuvres ou du travail plus général d’un artiste. Parfois, les pièces parfaites n’étaient pas à Paris : je pense à Fabienne Verdier, avec une œuvre magnifique que nous avions à Shanghai, et qui aurait été compliquée à faire venir. Olivier a travaillé avec sa galerie, qui nous a prêté une pièce déjà à Paris, Marche bleue. Puis il a enrichi le dialogue avec une trentaine d’artistes, confirmés ou émergents, correspondant à la thématique.

O.B.: Il était important de maintenir un lien avec l’histoire de la Maison et ses collaborations avec des artistes comme Sarah Morris, Fabienne Verdier ou Maya Hayuk. Il était naturel de travailler avec leurs galeries pour poursuivre cette histoire et montrer le lien entretenu, depuis des années, entre la Maison et ces artistes. J’ai été touché par le regard que Sophie portait sur eux : il ne s’agit pas de chercher uniquement des noms déjà installés, mais d’avoir cette curiosité d’aller vers de jeunes artistes, de les soutenir et de leur donner de la visibilité. La curation racontait cette histoire, ainsi que le caractère international de la Maison. À travers toutes ces œuvres et ces images, on raconte également les valeurs et l’histoire de la Maison.

Comment, exactement ?

O.B. : L’art y est omniprésent ! Quand on visite le siège, on découvre un espace d’exposition unique. Dès l’accueil, vous vous retrouvez face à une céramique de Pia Chevalier, un canapé du célèbre designer Joseph-André Motte. Dans les étages, cela se poursuit avec, entre autres, deux œuvres de Thandiwe Muriu. On entre directement dans un univers créatif, de design ; on sent l’atmosphère, l’envie de partage, de transmission et de joie. Même le sol de la salle de réunion dans laquelle nous nous trouvons fait référence à une collaboration avec Toiletpaper, le magazine culte co-fondé par l’artiste Maurizio Cattelan et le photographe Pierpaolo Ferrari ! Ce goût de l’art se diffuse dans les bureaux, de manière sincère et authentique.

Y a-t-il eu une œuvre sélectionnée au début de votre travail de curation qui aurait ensuite donné le « la » au festival dans son ensemble ?

O.B.: Non. Nous sommes partis de la collection de la Maison, puis de l’architecture du lieu, de l’atrium. Rapidement, avec Sophie, nous nous sommes dit qu’il y avait là la place pour une œuvre monumentale. Un mobile ? Une sculpture qui irait du sol vers le ciel ? On a pensé à Xavier Veilhan, qui représente une forme d’excellence artistique sur la scène contemporaine. Une œuvre de Xavier était déjà présente dans la collection Longchamp (un cheval à facettes installé rue Saint-Honoré, ndlr), et pour le festival, nous avons installé son Mobile No. 3 sous la grande verrière, visible dès l’arrivée dans les lieux. Nous avons également mis à l’honneur Carlos Cruz-Diez avec Physichromie 2710 (œuvre cinétique aux couleurs changeantes selon le regard, ndlr). Nous avons sélectionné Felipe Pantone et son Optichromie Structural Instability 1 (pièce op-art dont les trames, dégradés, effets de pixellisation et couleurs spectrales créent une illusion d’optique ) et Elias Crespin et son Plano Flexionante 7 (sculpture cinétique d’aluminium en lente décomposition/recomposition géométrique, ndlr), qui s’inscrivent dans l’art cinétique et l’Op Art. Trois générations représentant l’Amérique du Sud. Avec l’artiste Felipe Pantone, issu du graffiti, (membre du groupe UB), on faisait également le lien avec le soutien récent de la Maison à l’exposition « Beyond the Streets » à La Villette. Nous avons tissé des ponts et des liens pour montrer comment la Maison s’inscrit toute l’année dans le soutien à la création.

S.D. : Nous avons beaucoup parlé des artistes que nous aimions, de l’esprit correspondant à notre collection d’œuvres d’art, pour garder une cohérence avec ce que nous avions déjà fait par le passé, tout en créant un festival inédit. Au fur et à mesure, des œuvres s’ajoutaient. Le travail de curation d’Olivier a été de les mettre en perspective les unes avec les autres. Un talent que je n’ai pas, mais j’ai trouvé passionnant de voir sa façon de les mettre en scène et de les faire se répondre – entre Carlos Cruz-Diez, Felipe Pantone ou Elias Crespin ; entre le mobile de Xavier Veilhan, l’œuvre de Guillaume Grando, Surface & Depth (résine évoquant la lumière et le mouvement de l’océan, ndlr), la photo de Deborah Ory et Ken Browar (photographie de danse du NYC Dance Project, ndlr). À l’étage, tout un univers qu’il a créé autour des tables de Patrick Jouin, des chaises-toupies de Thomas Heatherwick, de la banquette Wave Cuir de Pierre Renart. Olivier a réussi à donner du sens à chaque pièce en travaillant son environnement.

O.B. : Le propos développé était : voici le regard de la Maison, leur définition de ce que peuvent être l’art et la culture et leur implication dans ces domaines dans le passé et aujourd’hui. Nous avons présenté des œuvres de Caroline Hélain (des horizons représentés par des couches de tissus, ndlr), artiste ayant travaillé sur la dernière collaboration initiée par Sophie mais aussi une œuvre du regretté Carlos Cruz-Diez, avec lequel la la Maison a travaillé pour son flagship de Manhattan et de Paris, il y a une dizaine d’année. Pour ce travail, l’ensemble de la Maison a été mobilisée. Nous avons fait voyager des œuvres d’Asie, acheté des œuvres d’art, passé des commandes. Je pense à Damien Poulain, qui a créé une pièce spécialement pour la salle des enfants, Bric à Bric (installation participative de modules de mousse colorés à empiler et démonter librement, ndlr). Sans oublier les performances et les talks : autant de manières de montrer que l’art reste accessible, vivant, intéressant…

S.D. : Le talk « Le Mouvement » montrait que derrière des artistes comme Marie-Agnès Gillot, quand on la voit danser, tout semble facile et léger, mais derrière, ce sont des années de travail. Quand on découvre le travail de Simone Pheulpin (son Éclipse VI, sculpture en bandes de coton brut plié et épinglé évoquant un fossile, était exposée à l’étage, ndlr), on se dit tout d’abord, « c’est dingue ». Quand on comprend son rapport à la main, à la matière, cela donne tellement de sens. J’étais contente que les gens puissent découvrir ce qu’il y a derrière son travail. Je l’ai découverte grâce à la galerie Maison Parisienne, qui présente son œuvre depuis des années. Ce qui me fascine, c’est qu’elle travaille avec la toile des patrons, cette matière que j’ai beaucoup manipulée. J’ai fait des études de couture, de design et de modélisme. Épingler des toiles sur des mannequins, j’en ai fait énormément. Chaque détail est minutieux. Quand je vois ce que fait Simone Pheulpin – ce côté précis, méticuleux, organisé –, avec un savoir-faire incroyable, une patience, un investissement personnel derrière, cela m’émeut énormément.

Le festival a fait la part belle aux performances…

O.B. : Avec une programmation d’artistes ntergénérationnels, aux univers différents : la danse classique avec Marie-Agnès Gillot, le hip-hop avec Lara Nala (qui a chorégraphié, avec Malboneige, le dernier clip de Madonna, récompensé aux derniers MTV Awards), des moments plus pointus, avec le duo entre le compositeur et pianiste Koki Nakano et la danseuse Marion Barbeau (voir photo). Ces différentes « portes d’entrée », pensées pour un large public, concourent à l’accessibilité du festival dans son ensemble.

Vous mettez également à l’honneur deux artistes sud-coréennes.

S.D.: Quand je regarde les œuvres, je ne fais pas forcément attention au pays d’origine des artistes, ce n’est pas un critère. Nous avons surtout cherché à exprimer une diversité de styles. Il se trouve que deux artistes coréennes ont récemment retenu toute notre attention. L’une, Soo Kyoung Lee a exposé son œuvre Munpei (installation de formes colorées abstraites inspirées des plaques de nom traditionnelles coréennes, ndlr) pendant le festival. Nous avions découvert son travail et lui avions commandé, avant le festival, une installation assez grande pour notre boutique de Bruxelles, Avenue Louise, avec tout un mur à disposition. On peut voir l’œuvre dans son ensemble en prenant du recul, puis avancer et découvrir chaque détail. Cette double échelle m’intéresse. La couleur, ses compositions : nous avons eu un vrai coup de cœur pour son travail. L’autre, Yunsoo Kim, est présente avec Waves (sculpture en couches de vinyle transparent découpé à partir d’empreintes de pieds, formant des vagues bleues, ndlr). J’avais découvert son travail – extrêmement poétique et raffiné, comme un souffle de vent – à Art Basel Paris.

Le Festival a rassemblé des artistes, ainsi qu’un public, venu de partout dans le monde. A-t-il vocation à s’exporter, avec des éditions dans les grandes villes où Longchamp est présent ? Avec un Art Festival à Londres, à New York, à Séoul ?

S.D. : C’est la question que tout le monde nous pose depuis quelques semaines (rires) ! Un tel festival serait sûrement bien accueilli dans les différentes villes mentionnées, mais nous devons d’abord nous assurer de la pertinence artistique – et non marketing – d’un tel événement avant de le lancer. Si nous voulons continuer d’être une Maison proche de l’art et des artistes, nous devons le faire avec sincérité, enthousiasme… et en suivant nos coups de cœur. C’est le plus beau cadeau que l’on puisse se faire, à nous-mêmes et aux autres.

Par Laurence Rémila

Portraits Axel Vanhessche

LET’S MOVE !

Du 4 au 6 septembre 2026, Longchamp a transformé la Galerie Joseph (5 rue Saint-Merri) en laboratoire vivant. Visite guidée.

Sous la verrière, le majestueux Mobile No. 3 de Xavier Veilhan fait flotter ses sphères rouges et blanches. Le Vénézuélien Elias Crespin, spécialiste de sculptures électrocinétiques, orchestre lentement Plano Flexionante 7 en aluminium… Nous sommes à deux pas du Centre Pompidou, et nous découvrons les œuvres de trente artistes et designers rassemblées ici pour le Longchamp Art Festival, événement gratuit conçu par Sophie Delafontaine, directrice artistique de la Maison, avec la complicité du commissaire d’exposition Olivier Bassuet. Le thème ? L’Oeuvre en mouvement.

Plus loin, Carlos Cruz-Diez, pionnier vénézuélien de l’art optique et cinétique, présente sa Physichromie 2710. Simone Pheulpin, légende de la sculpture textile, déploie Éclipse VI, coton plié et épinglé évoquant fossiles et strates. Elle participe également à la table ronde animée par Technikart avec la chorégraphe Marie-Agnès Gillot et l’historienne d’art Loren Richard.

Plusieurs performances ont maintenu le lieu en alerte : Caroline Denervaud, plasticienne et danseuse suisse, peignant et dansant sous le mobile de Veilhan ; le pianiste-compositeur japonais Koki Nakano ; la chanteuse Célia Kameni ; la comédienne danseuse Marion Barbeau ; l’ancienne étoile Marie-Agnès Gillot ; le collectif We Are One Gospel ; Dorion ; le chicissime pianiste Mattias Mimoun… Autant de moments de grâce offerts au public.