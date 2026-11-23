Vedette du cinéma d’auteur italien, Alba Rohrwacher affronte l’enfer managérial dans Un bon petit soldat de Stéphane Brizé. En cadre supérieure prise dans l’engrenage de La Défense, elle raconte ce « film d’horreur LinkedIn », son travail acharné sur le français et l’urgence de ne pas baisser la tête.

Votre français dans Un bon petit soldat est d’une grande fluidité. Comment s’est passée cette préparation ?

Alba Rohrwacher : Dans mes films précédents, mon français était plus fragile, mais ça collait à des personnages souvent un peu en marge. Pour Un bon petit soldat, Stéphane Brizé m’a donné le scénario en me prévenant qu’il faudrait s’y mettre très tôt. On a découpé le travail en deux temps : d’abord trois mois de préparation intensive, avec une première phase consacrée uniquement à la langue et à un vocabulaire managérial très précis, un univers à part, avec des termes que je ne maîtrisais même pas en italien. Ensuite, je suis revenue un mois et demi travailler avec lui, d’abord en tête-à-tête, puis avec les comédiens, y compris des non-professionnels venus de l’entreprise. Il fallait saisir le langage des corps, la manière même de s’asseoir. C’était un chantier titanesque, mais indispensable.

On a parlé de « film d’horreur LinkedIn » à propos du film. Qu’en pensez-vous ?

C’est exactement ça ! À Toronto, devant une grande salle, des spectateurs sont venus nous voir en pleurs pendant les questions-réponses, bouleversés : « C’est ma vie, c’est exactement ça, ça m’angoisse. » Le film touche à une réalité glaçante. Ce n’est pas de l’horreur fantastique, c’est la violence d’une mécanique qui broie.

Avez-vous déjà connu cette brutalité liée au travail ?

Jamais ainsi, puisque je n’ai jamais travaillé en entreprise. J’ai choisi une vie d’artiste, très loin de celle de Carla. Bien sûr, les rapports de domination existent partout, y compris dans le cinéma, qui reste très hiérarchisé. Mais le cinéma que j’aime suppose une communauté qui avance ensemble vers un même horizon. Ici, le mal vient du système lui-même : si la machine t’impose un rôle et que tu obéis sans broncher, tu deviens un rouage, et tu finis par incarner cette violence. Plus rien ne laisse de place à l’humain.

Le casting mêle Vincent Lindon à des non-professionnels issus de l’entreprise. Qu’est-ce que ça change dans le jeu ?

J’adore tourner avec des non-professionnels. Avec Stéphane, qui sait saisir les instants sur le vif, leur vérité brute nous rattrape et nous oblige à plus de justesse. Et en face, le regard de Vincent Lindon de l’autre côté de la table crée une tension fertile, une énergie qui donne une sécurité folle.

Carla vit un isolement presque total, y compris à travers les écrans. Comment joue-t-on sans contact physique ?

C’était un cran au-dessus en termes de difficulté ! Je n’avais aucune scène physique avec mon fils, tout passait par écrans interposés, à distance. Un vrai défi, qui disait l’enfermement mental de Carla : coupée de ce qui l’anime, coincée dans une carapace. Aux essayages, on a gommé toute trace de féminité, raccourci les cheveux, choisi des coupes presque masculines. Il ne lui restait plus qu’une fonction : servir la boîte.

Vingt-quatre jours de tournage dans de vrais bureaux à La Défense : quel souvenir gardez-vous de cette immersion ?

Une plongée rapide et intense dans la tête d’un personnage tiraillé entre la pression subie et le moment où l’on bascule de l’autre côté. Court, tendu, presque hypnotique dans ces couloirs froids de La Défense.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous engager autant sur ce projet ?

Parce que j’adore Stéphane ! C’est un metteur en scène précieux, et j’avais déjà beaucoup aimé tourner Hors saison avec lui. Quand il m’a appelée, je savais que ça demanderait un engagement total. J’aime la France, son cinéma m’inspire énormément. Je ne calcule pas une carrière, je suis ce qui résonne en moi.

Vous travaillez très souvent avec votre sœur, Alice. Où en êtes-vous ensemble ?

Nous sommes très proches, notre lien est fort. Cet été, nous avons tourné son nouveau film, Three Incestuous Sisters. Ses films (Les Merveilles, La Chimera, NDR) ont une singularité très intime et trouvent un vrai écho, en Italie comme ailleurs.

Comment voyez-vous le cinéma italien aujourd’hui ?

L’Italie compte de grands cinéastes aux écritures très personnelles, comme Matteo Garrone, Paolo Sorrentino ou Nanni Moretti… Mais produire, financer et distribuer un film y est beaucoup plus ardu qu’en France, où le CNC offre un socle protecteur solide.

Qu’est-ce qui vous met le plus en colère aujourd’hui ?

Ce film est un geste politique fort, et profondément féministe. Il montre une femme prise dans un chantage et une violence qui écrasent. C’est ce chantage-là, cette brutalité qui réduit l’humain, qui me révolte. Moi, j’ai besoin de résister, de dire non avec mes armes. Voir Carla privée du moindre espace de révolte m’a serré le cœur. Et au-delà du film, l’état du monde aujourd’hui inquiète : c’est un vrai signal d’alarme.





Un bon petit soldat de Stéphane Brizé

En salles le 25 novembre



Photo : Stéphanie Gengotti

Par Marc Godin