Ses adieux à la Maison Saint Laurent, le 29 septembre dernier, furent étincellants. La romancière Rose Vidal revient sur la « golden decade » de Anthony Vaccarello…

« What passes sometimes leaves more light than what remains » (note du défilé Women’s Summer 27 by Anthony Vaccarello). Tandis que se murmure son départ de la Maison Saint Laurent, le défilé d’Anthony Vaccarello résonne d’accents d’adieu, en forme de translation dans l’espace sacré et inviolable de la mémoire.

Le Trocadéro, décor attitré des défilés femme, fait d’emblée écho à son premier défilé en ces lieux, en septembre 2017, sous une tour Eiffel alors endeuillée par la mort de Pierre Bergé. Près d’une décennie plus tard, voici la Dame de fer placée sous le signe d’un nouvel adieu. Au-dessus du podium, trois lustres dorés, crinolines géantes et orfévrées, flottent dans les airs. Ils rappellent le salon de l’Hôtel InterContinental où Yves Saint Laurent présentait sa haute couture. Tout se joue là, dans cette griffe de lumière sur la nuit parisienne : selon la perspective, les lustres semblent habiller la tour Eiffel, au loin, comme la toute première silhouette Saint Laurent, canonique Parisienne.

C’est sur la musique du film de Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud (1957) qu’entrent les invités. Est-ce pour évoquer l’issue fatale, ou plutôt l’élégance brute et sensuelle d’une Jeanne Moreau lumineuse dans les rues de Paris ? Le génie d’un geste qui consigne dans le temps, fini et contraint, de la nuit, jusqu’au dénouement inévitable qui séparera les amants, le souvenir immortel d’un désir qui aura su être honoré jusqu’au bout ? Tout cela à la fois, sans doute : le défilé marche dans les pas d’un film qui sait déjà sa fin.

À seize ans, j’ai découvert dans un poème d’Antonin Artaud l’écrin d’une définition de la beauté que je n’avais su formuler moi-même : « Tout cela dont s’orne la mort comme d’un rite aléatoire, ce papotage d’ombres, et l’or… » J’ai vécu longtemps guidée par ce joyau de mots, au contraste cinglant et sans concession, cherchant la beauté là où la lumière vient griffer une toile de ténèbres. Le défilé Femme Été 27 réalise sous mes yeux la magie de cette formule. 59 silhouettes se succèdent ; 60, en réalité, puisqu’il faut compter celle de la tour Eiffel, toute d’ombres et d’or, qui ouvre le défilé en scintillant ; 60, comme les années du Smoking.

En 1991, Yves Saint Laurent achevait sa collection Rive Gauche dans l’or ; Vaccarello inverse la séquence, comme pour refermer le geste dont il s’était fait l’héritier. Fidèle à son art fait de reprises, sempre ostinato, sino alla perfezione, il décline l’or dans la forme, la texture, la teinte, la matière. L’or a gagné le corps, ou est-ce l’inverse ? Dames de fer devenues d’or, statues immenses de superbe et tout d’un coup animées, transforment le métal en un matériau vivant, animal, tantôt peau, tantôt souffle, tantôt liquide. L’or, dans ses noces avec l’ombre, enfantant le rouge, brodant le vert, et s’azurant. Et puis la nuit est venue, en tailleurs et en robes noires. Ce fut comme de fermer les yeux après tant de lumière, et nous avons pourtant continué de découvrir les silhouettes, comme si l’or à jamais avait marqué notre œil, et qu’il n’était plus besoin de montrer son éclat pour illuminer et habiller le monde au cœur de la nuit.





L’ADIEU DE L’HOMME

Les défilés de couture ont pour tradition de s’achever sur la robe de la mariée, aux côtés de laquelle vient saluer le couturier. Vaccarello leur emprunte ce rite, mais ici la mariée était en noir, comme Jeanne Moreau chez Truffaut, et les noces étaient d’adieu. Charlotte Gainsbourg, en smoking au milieu du podium, chante une élégie à la douceur transcendantale, « Beauty and ruins everywhere / Je suis fatiguée… mais magnifique », dédiée au créateur qui la rejoint pour le salut : « You are so much Yves Saint Laurent ».

À l’évidence, l’adieu de l’homme se double d’un autre, plus vaste et plus fatal : celui d’un certain monde du luxe, devenu quasi impossible. Au moment où tout semble le rendre intenable, de la beauté que plus rien ne finance et qui se banalise, aux remous d’un groupe en crise, Vaccarello lui offre son apothéose. Le luxe dans ce qu’il a de plus rare, débarrassé de la trivialité d’un sac, le luxe aux mains libres, inutile et éblouissant, le luxe se tient suspendu au-dessus de l’abîme de sa disparition. Plutôt mourir que d’agoniser, plutôt quitter que de trahir. Quelque douloureuse qu’elle soit, il faut savoir toucher à sa fin pour demeurer hors du temps, marquer l’histoire, et caresser l’éternité. « Nothing gold can stay », conclut Nicole Phelps pour Vogue, citant Robert Frost. Sans doute ; mais à suivre Vaccarello, on ne saurait se lasser d’explorer la perfection de cet or aux mille visages. Voilà le luxe : c’est l’impossible rendu essentiel.

Par Rose Vidal