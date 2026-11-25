Pour sa première édition en tant que directeur d’Art Basel Paris, Karim Crippa, accoutumé au milieu de l’art depuis son passage par les Beaux-Arts de Vienne, nous révèle son regard sur l’art et sur cette foire parisienne dont il assure la relève.

Légende photo : BASEL BOSS_ Il fait partie de l’équipe d’Art Basel Paris depuis sa création, en 2018. Désormais directeur, il présentait sa première édition en octobre dernier. Mais quelles sont ses ambitions pour la foire ?

Vincenzo de Bellis, directeur artistique en chef et directeur mondial des foires Art Basel, dit que tu as été déterminant dans la formulation de l’identité d’Art Basel Paris. Comment se sont passés tes débuts au sein de la foire ?

Karim Crippa : J’ai rejoint l’équipe d’Art Basel Paris au tout début en 2018. J’ai commencé à travailler aux côtés de Clément Delépine sur la communication. Ce qui était intéressant, c’était de définir un langage spécifique à Paris, souligner son individualité. Ça passe par un vocabulaire, une concentration sur certains sujets, les galeries et artistes français, et l’importance de l’émergence au centre.

Quel est ton background ?

Je suis parisien d’origine suisse, comme Giacometti, ou Vincent Pérez ! J’ai quitté Lausanne pour les Beaux-Arts de Vienne, puis j’ai commencé à travailler pour une fondation d’art contemporain. Ça m’a ouvert les yeux sur ce qu’était le marché de l’art.

As-tu rapidement mêlé le numérique à l’art dans ta pratique ?

Oui, j’ai justement été recruté par Art Basel pour m’occuper de choses importantes mais dont on ne soupçonne pas qu’il y a des gens derrière, comme le site web et l’écriture des newsletters. C’était précieux de commencer avec ce type de responsabilité.

Comment faire pour que les petites et grandes galeries s’y retrouvent financièrement à Art Basel Paris ?

Art Basel opère une tarification assez spécifique basée sur le mètre carré. Ce système a été mis en place pour que les très grandes galeries, qui logiquement occupent les plus grands espaces, soutiennent de manière indirecte les plus petites galeries. Les galeries émergentes payent moins de 50 % du prix au mètre carré par exemple. Par ailleurs, les galeries savent très bien s’aider entre elles.

En tant que foire internationale à l’identité parisienne, que vous apportent les galeries basées à Paris ?

Depuis des années, si ce n’est des décennies, les galeries parisiennes travaillent avec acharnement pour rendre le marché attractif, pour faire venir les collectionneurs à la foire. Notre public est varié, nous voulons capitaliser sur le fait d’être une foire généreuse, invitante et festive, qui permet non seulement aux personnes du monde de l’art stricto sensu de venir, mais aussi aux personnes qui participent à la mode, au design, au cinéma, à la musique, à toutes les industries créatives importantes pour Paris.

Vous avez des partenaires comme UBS, Miu Miu, Guerlain, Louis Vuitton ,etc. En quoi consistent vos collabs ?

Par ces associations d’images avec nos partenaires nous ne sommes pas dans une démarche basique de sponsoring. Chacun(e) présente un projet artistique, que ce soient des cours de peinture donnés par Szabolcs Bozó (Semiose) avec Airbnb, des projets d’ampleur par Miu Miu ou Louis Vuitton, et UBS qui pour la première fois rend son lounge public.

Ton œuvre coup de cœur de cette année ?

Il faut venir voir « Oh La La! », notre initiative de raccrochage. Chaque soir ou matin, les galeries raccrochent des nouvelles œuvres. La foire est comme un roman, où chaque jour est nouveau un chapitre. Cette année, la direction artistique est gérée par Philippine Leroy-Beaulieu.

En quoi le secteur Premise est singulier ?

Premise est conçu comme une succession de cartes blanches données aux galeries pour présenter des corpus d’œuvres. Ce sont des artistes singuliers qui méritent d’être découverts ou redécouverts. Cette année, on a un mélange allant du street art new-yorkais des années 1980 chez Magda Danysz, au mouvement de la Nsukka School du Nigeria des années 1980, ou encore des œuvres de l’artiste allemande Hilla Rebay, des années 1920. Premise est une manière de contribuer à une forme de reconsidération de ce qui représente le canon de l’histoire de l’art, qu’il soit géographique, lié au sexe, et à la typologie des pratiques qui sont présentes.

À Art Basel Paris 2025, quelle a été l’œuvre la plus chère vendue, et la moins chère ?

De ce qu’on sait, l’œuvre la plus chère vendue était un Gerhard Richter, à environ 23 millions d’euros. La moins chère était une édition de la galerie française We do dot work alone, aux alentours de 300 euros. La panoplie est large.

Selon quels critères jugeras-tu que ta première édition est un succès ?

Premièrement, le retour des exposants. Ensuite, la fierté de l’équipe d’avoir réussi à accomplir cette tâche importante d’organiser la foire. C’est essentiel de garder en tête le ressenti des artistes. Enfin, d’avoir vu une diversité de public : des collectionneurs importants, des personnalités du monde de la mode et des enfants avec leurs parents. C’est une marque de succès.

Par Mathilde Delli & Laurence Rémila

Photo Axel Vanhessche