Le journaliste fashion le plus stylé et le plus pertinent du secteur pose la question qui fâche : pourquoi cette industrie, pourtant habituée à dépenser des sommes monstrueuses en défilés et fêtes, a-t-elle autant de mal à gérer son cash-flow et régler ses prestataires ? Enquête.

Il était une fois, dans une contrée magique appelée Paris, pendant cette fête nationale officieuse connue sous le nom de « Fashion Week », une revue de mode qui, tout en me devant de l’argent, organisait une fête somptueuse en l’honneur d’une célébrité. Aux commandes, le rédacteur en chef profitait de sa fête, comme l’image ultime d’une décadence assumée. J’ai observé la scène à travers la distance lumineuse d’une story Instagram, me demandant si quelqu’un, de l’autre côté, se donnerait la peine de répondre à de simples emails concernant mon paiement. Le jour suivant, j’ai donc envoyé un mot bien spécifique, et hautement passif-agressif : « J’espère que vous vous êtes bien amusés à votre grande fête hier soir. Quand puis-je espérer recevoir mon paiement ? » Bien entendu, on m’a laissé en « lu », prouvant une fois de plus que, dans cette industrie, tout le monde veut jouer les millionnaires – jusqu’à ce qu’il soit question de payer les factures.





ÉCRASANTE LASSITUDE

Malheureusement, cette histoire n’est pas anecdotique. Un simple scroll sur TikTok dévoile des rangées sans fin de freelances témoignant face caméra de leurs déboires financiers – comme cette mannequin se servant de la bande-son trendy de Lori, dans Euphoria, disant à Rue : « Tu me dois de l’argent » sur une vidéo sous-titrée : « Moi à Marchesa, parce qu’ils ne rémunèrent aucune de leurs mannequins et maintenant je dois les traîner devant le tribunal ». Marchesa, pour les non-initiés, étant la marque de luxe co-fondée par l’ex-femme d’Harvey Weinstein, Georgina Chapman. Dans les commentaires, un autre créateur intervient et raconte une histoire horrifique selon laquelle la marque lui aurait demandé de créer du contenu sans qu’il ne reçoive jamais un centime. Un utilisateur observe amèrement, quant à lui, qu’il est comique de voir que les propriétaires de ces marques se pavanent sur des yachts tandis qu’ils échouent à honorer des contrats basiques avec leurs freelances. En fait, une petite industrie improvisée est née d’elle-même sur l’application : des douzaines de créateurs, dont le contenu est entièrement dédié à coacher les freelances en partageant des templates d’emails et en s’apprenant mutuellement comment forcer les marques à les payer.

Au-delà de ces conseils, les créateurs mettent fréquemment en avant des exemples spécifiques. Prenez cette rédactrice fashion freelance, Lindsey Bales. Plus tôt dans l’année, elle partageait sur TikTok une note Substack dans laquelle elle racontait avoir regardé le film de Melania Trump à la demande de Vogue, et n’avoir jamais été rémunérée pour cette mission. Sa vidéo, détaillant l’écrasante lassitude de devoir courir derrière un salaire pour du travail créatif, a déclenché des centaines de vues et une mise à jour rapide : soudainement, ceux qui lui devaient de l’argent ont réussi par magie à trouver le budget pour accepter une compensation.

Faire défiler ces vidéos confère un sentiment lugubre de déjà-vu. Une boucle sans fin où l’on livre son travail dans les temps, où l’on respecte chaque échéance, pour ensuite regarder ces grandes entreprises, ces marques colossales et ces prestigieux magazines de mode devenir soudain analphabètes au moment de rendre la pareille avec un chèque payé à l’heure.





SIX MOIS, UN AN…

Lorsque j’ai lancé un sondage sur mes stories Instagram pour voir si ma communauté vivait la même chose, les chiffres parlaient d’eux-mêmes : 86 % ont déclaré que leurs factures sont rarement ou jamais payées à temps. 77 % déclarent garder le silence pour préserver de futures collaborations et 89 % se sont vus proposer de la « visibilité », des produits offerts ou des accès à des événements à la place d’une véritable rémunération.

Et quand j’ai demandé quel avait été le plus long délai auquel ma communauté avait déjà fait face, les réponses ont fusé : six mois, un an, dix-huit mois, deux ans… Une personne a précisé qu’elle attendait depuis trois ans ce qu’elle considérait désormais comme de « l’argent perdu ». Une autre m’a écrit : « Deux ans que cette connasse me balance des miettes toutes les deux semaines alors que je lui écris tous les jours. » Des maisons du luxe multi-billionaires ressurgissent dans ces histoires horribles aux côtés d’agences anonymes laissant les créatifs coincés dans ce cercle vicieux : être laissé pour compte mais terrifié de dénoncer tout haut la situation.

Et leurs craintes ne sont pas sans justification. De mon expérience personnelle, à peu près toutes les grandes marques qui ne m’ont pas payé dans les temps – me forçant à tout étaler sur Internet dans l’espoir d’obtenir une réponse et mon argent – ont soudain, après des années de collaboration, coupé tout contact. Ils sont nombreux à subir le même procédé. Mes messages privés sont submergés par des appels à l’aide, certains m’exposent leurs propres histoires horrifiantes, admettant la plupart du temps ne pas savoir quoi faire parce qu’ils sont terrifiés de mettre en l’air leur carrières, ou parce qu’ils n’ont tout simplement pas de plateforme leur permettant de dénoncer publiquement les personnes qui leurs doivent des milliers d’euros.

Prenons un récent message envoyé par un designer : il avait collaboré sur les looks d’artistes célèbres en tournée avec un styliste très médiatisé. D’ordinaire, la paie était régulièrement versée avec du retard. Cette fois-ci, les robes sont arrivées avec un petit délai car elles avaient été retenues à la douane. L’artiste s’est servi de cette excuse pour justifier son refus de payer la moitié restante, laissant le styliste les mains vides et, du même coup, affectant le designer lui-même. Le créateur, sans issue, fut contraint de contacter des journalistes et préparer toute une campagne sur les réseaux sociaux, à la seule fin d’obtenir ce qu’on lui devait. J’ai fini par poster un tweet cryptique de la situation, qui a dû toucher un point sensible : quelques heures après l’avoir publié, les choses se sont résolues comme par magie. C’est un secret de polichinelle dans cette industrie : l’humiliation publique est souvent la seule stratégie de chasse aux factures qui fonctionne réellement.





« ILS TE GASLIGHT »

Pour comprendre comment fonctionne cette mécanique dans les coulisses, j’ai discuté avec l’ancien directeur de la publicité d’un magazine de mode indépendant. M’asseoir avec eux a permis de tirer le rideau sur une industrie où « manquer d’argent » est une excuse pratique utilisée pour faire marcher les entrepreneurs. « Lorsque j’ai commencé, tout allait bien parce que j’avais un contrat standard », explique-t-il. Mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre lorsque le magazine a déclaré qu’ils étaient fauchés, malgré les solides activations à cinq chiffres qu’ils mettaient en place pour leurs partenaires fashion. Et, tandis que leur équipe régulière continuait d’être payée pour conserver l’illusion d’une bonne santé financière, il était demandé aux freelances et contractuels de patienter. « Ils passaient leur temps à assurer qu’ils n’avaient plus d’argent, détaille encore l’ancien interne. Si l’argent ne rentrait pas – les activations rapportant entre 15 000 et 20 000 régulièrement – ils devaient sûrement se contenter de régler les personnes les plus importantes pour conserver les apparences. »

Lorsque cet initié est finalement parti et a exigé son salaire, la direction a complètement changé son fusil d’épaule. « Ils s’en fichaient. Ils essayaient juste de me manipuler et de me donner l’impression que je n’en faisais pas assez… Ils te “gaslight”. » Pour aggraver le tout, le montage financier en interne était une boîte noire dans laquelle les factures étaient repoussées indéfiniment et la structure corporate maintenue volontairement opaque. Dans les bureaux, le personnel chuchotait à propos de tout, de l’ingérence financière des créatifs aux rumeurs de fonds détournés vers des propriété de campagne, même si personne n’avait de trace écrite d’une quelconque preuve. Un autre ex-collaborateur a intenté des poursuites et a gagné, mais est aujourd’hui tenu au silence par un Non Disclosure Agreement. Pour tous les autres, la direction ne réagissait que si l’un ou l’autre en faisait tout une histoire ou si elle était interpellée publiquement. Sinon, comme le dit le directeur de la publicité, essayer d’être payé en passant par les voies normales revient à « pisser dans un violon », autrement dit, ça ne change rien. Encore une fois, les seuls leviers qui font régir ces entreprises, ce sont les avocats ou la dénonciation publique.





PRESSION PUBLIQUE

Le scénario n’est pas nouveau et s’est déjà produit dans des institutions historiques. Quand Ebony magazine a été acquis par la société de capital-investissement Clear View Group – dirigée par les cofondateurs Michael Gibson et Willard Jackson –, les nouveaux propriétaires ont dilapidé l’argent pour financer les fêtes fastueuses du Super Bowl ou d’Hollywood, tandis que des dizaines d’écrivains, de photographes et de rédacteurs en chef, se sont retrouvés bloqués avec des factures impayées depuis plus d’un an. Des contributeurs, comme la journaliste chevronnée Kimberley Hayes Taylor, ont été contraints de courir après les chèques de paie manquants, censés couvrir les frais médicaux de sa famille. Il a fallu la campagne virale #EbonyOwes sur Twitter, des appels téléphoniques directs de personnalités comme la représentante Maxine Waters et une plainte de l’Union nationale des écrivains devant le tribunal du comté de Cook pour les coincer. Ce n’est que sous cette pression publique et ce feu légal que le Clear View Group a cédé, signant un accord pour régler les factures dues.

Même schéma pour L’Officiel US. En décembre 2021, le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York a intenté une action civile contre l’entreprise en vertu du Freelance Isn’t Free Act, invoquant un schéma systémique de non-paiement des créateurs. L’enquête du gouvernement a révélé des années de travail non rémunéré – il arrivait que les contributeurs attendent des mois, voire des années, pour que les factures soient réglées, et qu’ils reçoivent, à plusieurs reprises, des formulaires fiscaux se rapportant à des revenus qu’ils n’avaient jamais touchés. Un accord ultérieur a par la suite forcé la compagnie a verser plus de 275 000 £ en restitution à au moins 41 freelances, soit le double des dommages et intérêts qui leur étaient initialement dus.

L’enquête du gouvernement a révélé des années de travail non rémunéré – les contributeurs attendant des mois, voire des années, pour que les factures soient réglées, et à plusieurs reprises ayant reçu des formulaires fiscaux pour des revenus qu’ils n’avaient jamais réellement reçus. Un règlement ultérieur a contraint l’entreprise à verser plus de 275 000 $ en restitution à au moins 41 freelances, leur versant le double en dommages-intérêts qui leur étaient initialement dus.





EFFONDREMENT FINANCIER

Ce problème ne se limite pas aux sociétés de médias ; il s’étend directement aux maisons de design du calendrier officiel. En juillet 2026, Marine Serre est entrée en redressement judiciaire au tribunal de commerce de Paris après que la direction a cité une vague de défauts de paiement de clients et de dettes sur le marché de gros de l’année précédente comme le principal moteur de son effondrement financier. Lorsqu’une marque est à court de liquidités, en raison de factures impayées de ses propres acheteurs, elle répercute ce déficit directement sur le reste du marché, transformant les factures impayées en pertes permanentes pour les freelances.

La même vulnérabilité opérationnelle dicte la façon dont les marques quittent le marché. Lorsque la Maison de Zac Posen s’est effondrée brusquement le 1er novembre 2019, après que les bailleurs de fonds ont retiré leur soutien, les opérations se sont immédiatement arrêtées. Le personnel et les fournisseurs indépendants n’ont pas reçu d’avis de réduction progressive ou d’indemnité de départ ; ils ont appris qu’ils étaient au chômage et non rémunérés simultanément grâce aux dernières nouvelles.

Pour quiconque en dehors de l’industrie, l’écosystème ressemble à une série ininterrompue de succès. Les gens qui font défiler l’actualité en ligne ou qui regardent depuis le banc de touche voient un membre de l’élite drapé dans des vêtements de créateurs, assis au premier rang lors de la Fashion Week, et s’envolant vers des destinations sponsorisées par des marques, en supposant que tout le monde à l’intérieur de la machine prospère. Mais cet extérieur est une façade soigneusement construite. Derrière ce succès de façade, une grande partie de l’industrie croule tranquillement sous les dettes de cartes de crédit et, pour sauver les apparences, porte des échantillons prêtés et vit au gré de ses petits salaires.

Les maisons historiques et les grands magazines font perdurer cette illusion d’optique, la protégeant en s’attardant sur les factures et ignorant les contributeurs. En suspendant délibérément les paiements, ces entreprises accumulent artificiellement des liquidités, canalisant ces sommes directement dans les activations à haute visibilité et les soirées qui maintiennent en vie le fantasme de la marque.

Toute cette histoire nous ramène à cette fête parisienne dont je parlais plus tôt. Alors que les personnes au sommet trinquent sous les projecteurs, celles qui font fonctionner les lumières sont prises en étau dans un système où les données syndicales montrent que moins de 15 % des travailleurs indépendants de la mode reçoivent un salaire en temps voulu. Alors que les sondages de l’industrie évaluent le burn-out à 75 %, ce château de cartes de plusieurs milliards de dollars ne fonctionne pas sur la valeur de marque. Il fonctionne sur des freelances finançant discrètement l’illusion de leurs propres poches, en attendant des chèques qui pourraient ne jamais arriver.

Par Louis Pisano