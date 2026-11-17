À Château Clarke, dans le Médoc, le vin est un art que l’on traite avec rigueur et authenticité. Fabrice Bandiera, directeur technique du Pôle Bordelais des vins Edmond de Rothschild, nous partage sa vision.

Vous venez d’être nommé Directeur Technique du pôle bordelais des vins Edmond de Rothschild. Que représente cette nouvelle responsabilité pour vous ?

Fabrice Bandiera :Il y a près de trente ans, j’ai rejoint le Château des Laurets en Puisseguin Saint-Emilion, où j’ai construit tout mon parcours professionnel. Cette nouvelle responsabilité, qui m’amène sur l’autre rive, est avant tout une grande fierté et un honneur. Diriger ces propriétés signifie les faire vivre et avancer avec ambition, dans la continuité des valeurs de transmission et d’exigence portées par la famille Edmond de Rothschild depuis plusieurs générations. Un vin se construit dans le temps long. Chaque décision que nous prenons aujourd’hui doit avoir du sens pour demain et les prochaines générations.

Comment se sont passées les vendanges 2026 ?

Elles ont été très précoces. Nous avons commencé la récolte dès le 14 août. C’était inédit. Les températures élevées régulières et le manque d’eau expliquent que les raisins soient arrivés à maturité plus tôt que d’habitude. Mais nous avons la chance de posséder des terroirs très résilients et, d’un point de vue qualitatif, nos produits demeurent tout à fait aboutis.

Vous êtes aussi un expert du Merlot. Depuis 30 ans, comment vos pratiques se sont-elles adaptées aux changements climatiques ?

Il y a une vingtaine d’années, nos problématiques n’étaient, en effet, pas les mêmes et nous avons dû effectivement nous adapter. Nous ne pratiquons plus qu’avec parcimonie l’effeuillage, pour protéger le raisin du rayonnement direct du soleil. Nous essayons également de préserver le régime hydrique du sol en travaillant sous le pied de la vigne. Notre capacité à faire évoluer nos techniques préserve la richesse de ce terroir.

Comment les vins Edmond de Rothschild s’adaptent-ils à ces nouvelles attentes ?

Les consommateurs n’ont plus forcément le même rapport au vin qu’hier. Ils veulent comprendre, ressentir, partager, sans être enfermés dans un vocabulaire trop technique ou intimidant. Cela nous oblige à écouter et à nous remettre en question. Mais s’adapter ne veut pas dire renoncer à notre exigence. Au contraire, c’est une manière de prolonger notre identité. Nous devons continuer à produire des vins précis, élégants, fidèles à leurs terroirs, tout en les rendant plus accessibles dans leur expression et dans la manière dont on en parle. Je crois beaucoup à cette idée : rien ne doit s’interposer entre vos émotions et nos vins.

Qu’est-ce qui fait un grand vin selon vous ?

On a parfois trop complexifié le rapport au vin. Pour moi, un grand vin est un vin qui provoque une émotion, simple, personnelle, authentique. Il ne se résume pas à une fiche technique ou à une note de dégustation. Chacun doit pouvoir se dire, simplement : ce vin me touche, ce vin me plaît, ce vin me parle. Bien sûr, la précision, l’équilibre, la qualité du travail de la vigne et dans les chais sont indispensables. L’instinct et le ressenti ont toute leur place. Comme le disait Edmond de Rothschild, la première vérité du vin se trouve dans la connivence qui s’installe autour d’une bouteille, dès lors qu’il y a deux verres sur une table.

Quelle est votre vision pour le Château Clarke pour les prochaines années ?

Les consommateurs changent, le climat change, et notre métier doit évoluer avec eux. Mais au fond, notre ambition reste simple : faire des vins qui ont quelque chose à raconter et quelque chose à faire ressentir. Château Clarke a toujours été un lieu de liberté et d’expérimentation. Nous voulons préserver cet esprit tout en préparant le vignoble aux défis de demain, notamment avec le développement de nos vins blancs. Plus que jamais, notre ambition est de continuer à explorer de nouvelles voies tout en restant fidèles à ce qui fait la personnalité de Clarke.

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Photo Erwan Balança