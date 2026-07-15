FABRICE BANDIERA : « AMISTÀ ? GÉNÉREUX, FRUITÉ, ENVELOPPANT »

Amistà dévoile sa nouvelle cuvée. Né de la rencontre entre le savoir-faire des vins Edmond de Rothschild et l’ancrage provençal du Château de l’Aumérade, ce rosé gastronomique revendique une ambition simple : faire de l’exigence un art du partage. Rencontre avec Fabrice Bandiera, directeur technique du pôle bordelais des vins Edmond de Rothschild.

Le rosé Amistà occupe une place à part pour le pôle vins Edmond de Rothschild. Son nom, « amitié » en provençal, dit à lui seul l’esprit de ce vin. « La complicité entre la famille Edmond de Rothschild et la Famille Fabre-Grimaldi, a posé les fondements d’Amistà », présente Fabrice Bandiera, directeur technique du Pôle Bordelais des vins Edmond de Rothschild. Depuis 2024, un nouveau chapitre s’est en effet ouvert pour ce vin avec l’arrivée d’un partenaire d’excellence, le Château de l’Aumérade, établi à Pierrefeu-du-Var. « Situé entre reliefs et influences maritimes, au pied du Massif des Maures, le Château de l’Aumérade bénéficie d’un climat qui permet aux cépages d’exprimer pleinement leur équilibre », détaille-t-il.

Quatre ans après le lancement du projet, la cuvée 2025 a donc représenté une nouvelle étape dans l’histoire de ce jeune rosé exigeant. Elle résulte, explique Fabrice Bandiera, « d‘une sélection rigoureuse parmi les meilleures parcelles au sein de la zone classée grand cru du Château de l’Aumérade ». Les vendanges, menées de nuit, visent à préserver la fraîcheur et l’intensité aromatique du vin. Sur le plan sensoriel, la robe affiche une teinte pêche délicate et lumineuse, tandis qu’en bouche, le vin se révèle « généreux, fruité, enveloppant et d’une belle rondeur ». La salinité du terroir y apporte une légère pointe d’amertume qui vient, selon les mots de Fabrice Bandiera, « affiner l’ensemble et lui apporter une élégance toute particulière ». L’assemblage repose principalement sur le cinsault et le grenache, complétés par le rolle et la syrah.



PARTAGE ET EXCELLENCE

Amistà est une ode à l’amitié qui est inséparable de l’art de vivre provençal. Loin de se cantonner à un registre, ce vin a été avant tout pensé comme un rosé gastronomique. « Son élégance, sa finesse et sa légèreté le rendent tout à fait à sa place lors d’un apéritif entre amis, abonde Fabrice Bandiera. L’ambition est que la bouteille accompagne les moments de partage, empreints d’une certaine recherche culinaire ».

Ce qui distingue Amistà des autres rosés ? Selon Fabrice Bandiera, c’est « avant tout le récit qu’il porte et l’exigence de son élaboration ». La rencontre entre les vins Edmond de Rothschild et l’héritage du Château de l’Aumérade constitue, à ses yeux, « une distinction rare ». Cette exigence s’est traduite par une attention portée à chaque étape, dans le but de produire, non pas « un rosé de Provence de plus », mais une cuvée en quantité limitée où « la précision, l’élégance et la richesse du terroir » s’expriment pleinement.

« Au-delà du savoir-faire, c’est une philosophie commune qui unit les deux maisons », conclut Fabrice Bandiera. Une authenticité profonde et une connaissance intime du terroir chez le Château de l’Aumérade, ainsi qu’un art de vivre partagé, porté par la conviction que le vin doit raconter une histoire, laisser place à l’émotion et s’inscrire dans une continuité familiale. Pour l’avenir, l’ambition affichée est claire : faire d’Amistà plus qu’un vin, une manière d’être ensemble.

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Par Alexis Lacourte