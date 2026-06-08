Red Hot Vodka

Toujours prête à surprendre avec de nouveaux arômes, la vodka Absolut s’aventure aujourd’hui sur un nouveau terrain, en collaborant avec Tabasco. Rencontre épicée avec Caroline Tran, Directrice de Marque chez Pernod Ricard France.

Vous lancez cette année une nouvelle Vodka, aux mêmes saveurs de piment qui composent le Tabasco. Comment est née cette collaboration et comment l’avez-vous élaborée ?

Caroline Tran : Les collaborations font partie de notre ADN, notamment à travers l’innovation autour des saveurs. Dès les années 1980, nous avons été parmi les premiers à développer des vodkas aromatisées avec Absolut Peppar, puis Absolut Citron, qui ont largement contribué à l’essor de la culture cocktail. Dans ce contexte, nous cherchions aujourd’hui à réinventer des cocktails emblématiques comme le Moscow Mule et Bloody Mary, tout en répondant à une évolution très claire des goûts des consommateurs vers des saveurs plus intenses, notamment autour du spicy. Tabasco, qui est une référence mondiale dans ce domaine et un ingrédient clé du Bloody Mary, s’est imposé comme un partenaire naturel. D’autant plus que nous partageons avec cette marque plus d’un siècle d’histoire, ainsi qu’un héritage commun autour de l’authenticité et de la qualité. La collaboration s’est donc construite assez naturellement, avec l’idée de réunir deux expertises fortes pour créer une nouvelle expérience autour du cocktail, à la fois ancrée dans des usages existants et tournée vers l’attrait croissant pour les saveurs épicées et les expériences de dégustation plus audacieuses.

Votre nouveau flacon, vu sous un certain angle, donne l’illusion d’un liquide complètement rouge. Comment avez-vous travaillé ce design ?

Nous avons pensé le design du flacon comme une véritable rencontre entre deux univers visuels très forts. L’idée était de créer une fusion fidèle aux deux marques : on retrouve la forme emblématique d’Absolut, avec son identité très épurée, à laquelle vient s’intégrer le logo en losange de Tabasco, agrandi et visible à travers le verre. Le résultat est une combinaison assez frappante, où les codes des deux marques coexistent de manière très lisible. Il y a aussi eu un vrai travail technique derrière cette apparente simplicité. Nous avons notamment dû prendre en compte la manière dont le liquide allait « déformer » visuellement les éléments imprimés sur la bouteille. À cause de l’effet de réfraction, le motif pouvait apparaître changé ; nous avons donc ajusté son design pour qu’il reste parfaitement lisible une fois vu à travers le flacon. Enfin, l’ensemble du visuel est directement imprimé sur le verre, couche par couche, ce qui permet d’obtenir ce rendu très net et de renforcer l’impression de fusion entre les deux identités.

Au cœur du marché mondial de la vodka, on observe une certaine premiumisation, surtout avec le développement d’un storytelling autour des bouteilles. Quelle histoire raconte cette bouteille d’Absolut Tabasco ?

Cette bouteille raconte avant tout une rencontre entre deux icônes, mais aussi une certaine idée de la culture du goût aujourd’hui. Elle incarne le croisement entre deux héritages très forts, celui d’Absolut, avec son identité épurée et reconnaissable, et celui de Tabasco, avec une signature visuelle et culturelle très marquée, réunis dans un objet unique. Au-delà de la collaboration, elle traduit aussi une évolution des codes : on passe d’une bouteille qui raconte une origine ou un savoir-faire, à un objet qui porte une expérience, une intensité, presque une promesse sensorielle. C’est cette tension et ce dialogue qui font la singularité de cette bouteille.

Aujourd’hui qu’est ce qui crée de la désirabilité autour de la Vodka ? Vers quoi orientez-vous votre communication ?

Aujourd’hui, la désirabilité autour de la vodka passe beaucoup par la capacité à proposer de nouvelles expériences et à s’inscrire dans les évolutions des attentes consommateurs. On observe notamment un intérêt croissant pour des saveurs plus intenses et des profils plus affirmés, avec une vraie curiosité autour du spicy. De notre côté, cela se traduit par une stratégie d’innovation autour des saveurs, qui nous permet à la fois de faire évoluer la catégorie vodka, d’explorer de nouveaux usages, notamment dans le cocktail, et d’attirer de nouveaux publics. L’enjeu est vraiment de rester pertinent dans une culture cocktail en constante évolution, tout en proposant des expériences qui marquent.

Selon une étude menée par Grand View Research (2025), on observe également la croissance forte de ces vodkas aromatisées. Comment l’expliquez-vous ?

Cette croissance s’explique aussi par une transformation des usages autour de la vodka. Les vodkas aromatisées permettent d’élargir le champ des possibles, notamment dans l’univers du cocktail, en apportant des profils plus identifiables et plus expressifs, tout en restant faciles à utiliser. Elles jouent un rôle d’accélérateur dans la création, aussi bien pour les bartenders que pour les consommateurs, en simplifiant l’accès à des recettes plus élaborées. C’est aussi un levier pour toucher de nouveaux publics et renouveler l’intérêt pour la catégorie, en proposant des expériences plus lisibles et plus immédiates.

Avec son goût très versatile, la vodka est au centre d’une grande quantité de cocktails, avez-vous repéré des mixologues en particulier dont vous aimez le travail avec l’Absolut ?

On travaille avec beaucoup de bartenders, parce que la culture cocktail est vraiment au cœur de ce qu’on fait. Dans le cadre de ce projet, on a notamment collaboré avec Margot Lecarpentier, du bar Combat, qui a imaginé une partie des cocktails pour notre takeover sur la péniche River’s King de fin avril à début mai. Son travail est particulièrement intéressant parce qu’elle a une approche très précise et assez libre à la fois, avec une vraie attention portée à l’équilibre et à la construction des goûts. C’est exactement le type de regard qu’on cherchait pour ce projet : quelqu’un capable de s’approprier le produit et d’en explorer le potentiel de manière créative, sans tomber dans quelque chose de démonstratif.

D’ailleurs sur votre site vous mettez en avant des dérivés : Hot Star Martini, Spicy Bloody Mary… Avez-vous élaboré ces recettes avec un mixologue spécifique ?

Ces recettes s’inscrivent dans notre approche autour du cocktail et de l’innovation, et elles sont développées en lien étroit avec nos équipes internes et notre réseau de bartenders. Nos Brand Ambassadors, comme Rico Dynan pour Absolut, jouent un rôle clé dans ce travail, en explorant les usages du produit et en développant des recettes adaptées à différents moments de consommation. L’idée est de proposer des cocktails à la fois créatifs et accessibles, qui permettent de révéler le potentiel du produit dans des contextes variés.

Il semblerait que la tendance soit aujourd’hui autour des alcools aux saveurs plus marquées, que l’on peut déguster purs, c’est le cas de cette nouvelle Absolut ?

On observe effectivement un intérêt croissant pour des profils plus marqués, y compris dans des formats de dégustation plus directs. Pour autant, Absolut Tabasco a été conçu avant tout comme un produit de cocktail, avec des usages très naturels dans des recettes comme le Spicy Bloody Mary, notre signature, ou des formats plus accessibles comme le Spicy Lemonade et le Spicy Mule . Cela dit, il peut aussi se découvrir en shot, notamment avec des formats comme le One-Shot Mary, qui permettent d’appréhender plus directement son profil et son équilibre. Ce qui est important, c’est sa polyvalence : il fonctionne aussi bien dans des moments festifs en cocktail que dans des occasions plus informelles comme le brunch.

Sauriez-vous me dire en quoi la France est un marché pertinent pour cette nouvelle Absolut ?

La France est un marché particulièrement intéressant pour ce type d’innovation pour plusieurs raisons. D’abord, la vodka y occupe une place importante, notamment dans l’univers du cocktail, qui est très dynamique, aussi bien en bars qu’en consommation à domicile. C’est un spiritueux très polyvalent, déjà bien installé dans les usages. Ensuite, le marché français est en pleine évolution, avec une montée en gamme et une forte attente autour de produits plus qualitatifs et plus différenciants. On observe également une croissance très marquée des vodkas aromatisées, portée par une recherche de nouvelles saveurs et d’expériences gustatives plus originales. Enfin, même si ce n’est pas historiquement un pays associé au piment, on voit aujourd’hui une vraie ouverture à ces profils, notamment sous l’influence des cultures food internationales et des nouvelles générations. C’est donc un marché où les conditions sont réunies pour accueillir une innovation comme Absolut Tabasco, à la croisée des tendances cocktail, saveur et expérience.

L’identité de l’Absolut Tabasco en trois mots ?

Chaleur, parce que c’est la signature immédiate du produit. C’est le piment, la sensation physique, celle qu’on perçoit dès la première gorgée. Équilibre, parce que tout repose sur la rencontre entre la fraîcheur de la vodka Absolut et cette chaleur. Aucun des deux ne prend le dessus : c’est ce dialogue qui structure le goût. Intensité, enfin, parce que cette chaleur n’est pas brutale : elle se construit, elle s’installe et elle dure. C’est une expérience progressive, qui donne de la profondeur à la dégustation.

Et pour la suite ? Quels sont vos désirs en termes d’innovation ?

L’innovation fait partie intégrante de notre stratégie, avec la volonté de continuer à faire évoluer la catégorie vodka en accompagnant les tendances consommateurs et en explorant de nouveaux territoires, notamment autour des saveurs. Aujourd’hui, Absolut Tabasco est un lancement important pour nous, sur lequel nous sommes pleinement concentrés. C’est une innovation qui ouvre un nouveau territoire, et notre priorité est de l’installer dans la durée.

Par Adèle Thiéry

Photos Axel Vanhessche