GUILLAUME ASPRO : « NOUVEAU CHAPITRE POUR RICARD »

Brand Manager chez Ricard, Guillaume Aspro présente leur nouveauté de l’été, Ricard Bouteille. Une version miniature et pratique au design impeccable, de l’historique spiritueux marseillais.

Rencontre avant les vacances.

Légende photo : MINI, MINI, MINI_ Sans tronquer les codes de son design original, tout en créant un nouveau format, la version mini de Ricard est résolument la popstar des apéritifs de cet été.

En 2011, Ricard a confié à l’agence londonienne Coley Porter Bell le redesign complet de sa bouteille historique, pour repositionner le pastis vers plus de modernité. Vous sortez cette année Ricard Bouteille. Comment faire évoluer l’identité visuelle d’une marque connue de tous ?

Guillaume Aspro : Pour une marque comme Ricard, l’enjeu n’est pas de réinventer son identité mais de la faire évoluer dans le temps. Nos codes historiques restent extrêmement forts : la bouteille, le jaune emblématique, la typographie ou encore nos origines marseillaises font partie intégrante de ce qui rend la marque immédiatement reconnaissable. L’évolution consiste donc à faire vivre ces codes au travers de nouvelles expressions de la marque. C’est notamment ce que nous avons cherché à faire avec Ricard Bouteille 4,5 %, qui constitue l’une des innovations les plus importantes de ces dernières années pour Ricard. Avec Ricard Bouteille 4,5 %, nous avons souhaité proposer une nouvelle recette inspirée de la célèbre recette du pastis Ricard, tout en conservant les marqueurs visuels et identitaires qui font la singularité de la marque. Son design reprend ainsi les codes emblématiques de Ricard dans une interprétation contemporaine.

Ricard Bouteille avait été présentée une première fois publiquement en 2025, sur les quais de Seine. Comment ce projet a-t-il évolué en un an ?

À l’époque, il s’agissait d’un lancement en édition limitée autour d’un format unitaire, avec l’objectif de faire découvrir cette innovation au grand public dans un dispositif inédit pour la marque. L’accueil rencontré a confirmé le potentiel du produit et nous a conduits à changer d’échelle. Depuis avril 2026, Ricard Bouteille 4,5 % est disponible à l’échelle nationale et notre offre s’est enrichie avec le lancement d’un format tripack, en complément du format unitaire. Nous sommes ainsi passés d’un lancement en édition limitée à l’une des innovations les plus ambitieuses portées par Ricard ces dernières années. Notre objectif est désormais d’inscrire durablement Ricard Bouteille 4,5 % dans le portefeuille de la marque et de poursuivre son développement sur le long terme. Ce lancement national s’accompagne d’ailleurs d’un dispositif important en grande distribution, en hors domicile et en média, à la hauteur de nos ambitions pour cette innovation.

Cette année vous avez par ailleurs collaboré avec le designer Loïc Potignon, avec lequel vous avez créé une édition limitée de bouteilles. Quelle est l’ambition de ce projet ?

Cette collaboration avec Loïc Potignon s’inscrit dans une démarche de création d’une édition limitée mettant à l’honneur plusieurs éléments constitutifs de l’identité de Ricard. Son travail a permis de proposer une lecture graphique originale de plusieurs marqueurs historiques de la marque, notamment ses origines provençales, ses couleurs emblématiques et les ingrédients de sa recette. L’ambition était de créer une édition limitée qui mette en valeur le patrimoine visuel de Ricard à travers le regard d’un artiste du Sud. Cette édition limitée prolonge le lien entretenu de longue date par Ricard avec les artistes et les designers, à travers des créations qui permettent de porter un regard renouvelé sur les codes visuels de la marque.

Pour votre campagne, vous vous êtes associé à une pizzeria emblématique de Marseille, « L’eau à la bouche ». Qu’est-ce qui lie l’histoire marseillaise de la pizza à Ricard ?

Cette collaboration s’appuie d’abord sur un héritage commun profondément marseillais. La marque Ricard est née à Marseille, en 1932, et la pizza fait partie du paysage culturel de la ville depuis plus d’un siècle, au point d’avoir développé ses propres recettes emblématiques, comme la célèbre « moit-moit ». Au-delà de cette dimension, le projet repose également sur un travail autour des saveurs. La pizza moit-moit, avec ses notes salines et iodées apportées notamment par les anchois, présente un profil aromatique singulier. De son côté, Ricard Bouteille 4,5 % développe des notes anisées, de réglisse et de plantes aromatiques. Cette recherche d’un accord gustatif harmonieux a servi de point de départ au projet. L’ambition était enfin de mettre en lumière deux références emblématiques de la culture marseillaise à travers une initiative réunissant plusieurs acteurs locaux, à l’occasion du lancement national de Ricard Bouteille 4,5 %. Nous avons ainsi travaillé avec la pizzeria L’Eau à la Bouche, référence marseillaise de la pizza, mais aussi avec le designer Mickaël Koska, qui a imaginé un décapsuleur dédié à Ricard Bouteille 4,5 % ainsi qu’un design exclusif pour un pack de quatre bouteilles.

Vos prochains temps forts ?

Nous sommes passés en un an d’une édition limitée à un lancement national. Notre ambition est désormais de faire de Ricard Bouteille 4,5 % un nouveau chapitre durable de l’histoire de Ricard. Les prochains mois seront consacrés à accompagner ce lancement et à confirmer la place de cette innovation dans l’évolution de la marque.

Par Alexis Lacourte