Asia Now 2026 Hotel de la Monnaie

Quand on arrive à Asia Now On tombe forcément pile poil sur une installation de Mamali Shafahi and Domenico Gutknecht

Dans un coin d'asia Now un gros barbu fait le siestard

Voilà quelques jolis pressee papiers

Voilà Domenico Gutknecht and Mamali Shafahi qui ont commis cette installation en bleu presque Klein

Mamali Shafahi et Domenico Gutknecht devant leur installation reflectionde leur bloc monolithique bleu

Le Grand sculpteur chinois Wang Ke ping qui pose sur une installation de Mario D’souza à la Tak Contemporary Galere

Ca ressemble à une affiche de film Bollywoodien "Mettez un Tigre dans votre Mod'Art !!

Voilà un coeur alien de Whardha Shabbir

Notre ami Galleriste Pierre Alain Challier avec Eleonore de De La Rochefoucault !!

L'expo dans l'expo voilà Huang Hai Hsing qui pose avec son travail durant Asia Now

L'expo dans l'expo voilà Huang Hai Hsing qui pose à nouveau avec son travail durant Asia Now

Le Peintre Bao Vuong, la galleriste Le Thien Bao et Poesy Liang posent sur une ceramique de Nguyen Duy Manh

Arnaud Lemaire pose à coté d'une balle de golf Maga size

Léo Yeung nouvelle figure c'est la generation montante des jeunes peintres chinois

Le peintre Morteza Khosravi pose avec sa classe fantomatique

Le peintre Morteza Khosravi pose avec sa famillefantomatique

ici on instagramme une fresque

La petite fille qui joue avec des allumettes sculptures de Wolfgang Stiller

Eri Maeda et sa fontaine en faience

On Instagramme Kawai

On instagramme la vie des toutous

La Galleriste Natthanat Taweepanyawong presente une oeuvre carnassière de Tuguldur Yondonjamts

Au premier pallier de l'immense escalier de l'Hotel de La Monnaie des paysages urbains bétonnés de Louis Le Kim