Asia Now 2026 Hotel de la Monnaie

L'oeil de Technikart·27 octobre 2026Asia Now 2026 Hotel de la Monnaie Partager Quand on arrive à Asia Now On tombe forcément pile poil sur une installation de Mamali Shafahi and Domenico GutknechtDans un coin d'asia Now un gros barbu fait le siestardVoilà quelques jolis pressee papiersVoilà Domenico Gutknecht and Mamali Shafahi qui ont commis cette installation en bleu presque KleinMamali Shafahi et Domenico Gutknecht devant leur installation reflectionde leur bloc monolithique bleuLe Grand sculpteur chinois Wang Ke ping qui pose sur une installation de Mario D’souza à la Tak Contemporary GalereCa ressemble à une affiche de film Bollywoodien "Mettez un Tigre dans votre Mod'Art !!Voilà un coeur alien de Whardha ShabbirNotre ami Galleriste Pierre Alain Challier avec Eleonore de De La Rochefoucault !!L'expo dans l'expo voilà Huang Hai Hsing qui pose avec son travail durant Asia NowL'expo dans l'expo voilà Huang Hai Hsing qui pose à nouveau avec son travail durant Asia NowLe Peintre Bao Vuong, la galleriste Le Thien Bao et Poesy Liang posent sur une ceramique de Nguyen Duy ManhArnaud Lemaire pose à coté d'une balle de golf Maga sizeLéo Yeung nouvelle figure c'est la generation montante des jeunes peintres chinoisLe peintre Morteza Khosravi pose avec sa classe fantomatiqueLe peintre Morteza Khosravi pose avec sa famillefantomatiqueici on instagramme une fresqueLa petite fille qui joue avec des allumettes sculptures de Wolfgang StillerEri Maeda et sa fontaine en faienceOn Instagramme KawaiOn instagramme la vie des toutousLa Galleriste Natthanat Taweepanyawong presente une oeuvre carnassière de Tuguldur YondonjamtsAu premier pallier de l'immense escalier de l'Hotel de La Monnaie des paysages urbains bétonnés de Louis Le KimUne Chanteuse qui me fait penser à Madame Butterfly qui chante du Puccini #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #Exhibitionweek #asianow2026 #hoteldelamonnaie #wangkeping #pierrealainchallier #eleonoredelarochefoucauld #baovuong #galeriebao #wireimage #technikart