Ken Okada 25 eme Annive Show

L'oeil de Technikart·13 octobre 2026Ken Okada 25 eme Annive Show Partager Ken Okada fête ses 25 ans de carrière et fait sa PresentationKen Okada le gateau et un modelModel By Ken OkadaModel By Ken OkadaModel By Ken OkadaKen Okada et sa collection sur mannequinModel By Ken OkadaModel By Ken OkadaKen Okada et franck Ros de chez Paco ChicanosDan Marie Rouyer selfie avec Jade Bangoura, Raquel SuredaPhoto de Famille: Ken Okada et les FabFive models team Gen Silver, Krys, Dan Marie Rouyer, Raquel Sureda , Alex Allio and Karine BricaulLes Fabfive en vrac ; Alex Allio, Gen Silver, Karine Bricault , Krys, Raquel SuredaKen Okada en DJ team avec Asabella XiaSonia Gleis un mannequin Ken Okada et le photographe Patrick MaghicAriane Kah est encore trop jeune pour défiler chez Ken OkadaC'est l'heure du cake !! Allez Asabella mets nous "Happy Birthday"Ken Okada sandwiche Rabah Ait Hamadouche et Jed WongJed Wong est Producteur et compositeur SVP !! #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #parisfashionweek #womenswearspringsummer2027 #kenokada #25emeanniversaire #soniagleis #thefabfive #asabellaxia #danmarierouyer #franckros #jedwong #wireimage #technikart