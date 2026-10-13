Ken Okada 25 eme Annive Show

Ken Okada fête ses 25 ans de carrière et fait sa Presentation

Ken Okada le gateau et un model

Model By Ken Okada

Model By Ken Okada

Model By Ken Okada

Ken Okada et sa collection sur mannequin

Model By Ken Okada

Model By Ken Okada

Ken Okada et franck Ros de chez Paco Chicanos

Dan Marie Rouyer selfie avec Jade Bangoura, Raquel Sureda

Photo de Famille: Ken Okada et les FabFive models team Gen Silver, Krys, Dan Marie Rouyer, Raquel Sureda , Alex Allio and Karine Bricaul

Les Fabfive en vrac ; Alex Allio, Gen Silver, Karine Bricault , Krys, Raquel Sureda

Ken Okada en DJ team avec Asabella Xia

Sonia Gleis un mannequin Ken Okada et le photographe Patrick Maghic

Ariane Kah est encore trop jeune pour défiler chez Ken Okada

C'est l'heure du cake !! Allez Asabella mets nous "Happy Birthday"

Ken Okada sandwiche Rabah Ait Hamadouche et Jed Wong