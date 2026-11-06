Prix Café de Flore 2026

Je commence par photographier une Une belle brochette : Frederic Perez, Sophie Calle, Yves Roujon, Carole Chretiennot and Gregoire Chertok

L'heureuse Flore 2026 elue Lucie Rico pour son book « Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? » entre son parrain et sa marraine Frederic Beigbeder et Carole Chretiennot

Julie Rico aura certainement droit à ses 15mn de célébr' dans l'émission littéraire de Beigbeder à la Perouse !!

Le café de Flore à l'ombre duquel fleurissent les jeunes filles en fleurs voilà Lucie rico et Carole Chretiennot en mode tapissage

Lucie Rico entamme une danse du champo ou elle invoque Le grand manitou pour que cette nuit le champony ruissellera à flot

Lucie est in the sky with son diamant" « Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? »

Carole Fernandez adore les chroniques de Naulleau

Pascal Rostain est venu en voisin taper un "ah que coucou!" chez Mr et Mme Miroslav

Abnousse est venue pour l'occasion Shalmani bag

Adrija Deicmane et Sascha Linse avec un tarif familial vont chez le même coiffeur

Miroslav et Colette Siljegovic font peter le champony pour Abnousse Shalmani

La peintre Delphine Salles Montebello a retrouvé Ariel Wiman et sa tendre épouse Onath !

Sonia Pniatowski et Carole Fernandez Siamoisent

Le Jury Frederic Rouzaud from Roederer, François Reynaert, Carole Chretiennot, Frederic Beigbeider, Philippe Vandel, Christophe Tison, Flore 2025 Rebeka Warrior, Bertrand de Saint Vincent, Manuel Carcassonne, François Reynaert and Jean-Pierre Saccani et Jacques Braunstein ont élu Flore 2026 Lucie Rico pour son book « Mais que fait ce sang sur le pull pour le de Jennifer ? » (« But What Is That Blood Doing On Jennifer's Sweater? » dirait Alfred Hitchcock )

Le Jury Frederic Rouzaud from Roederer, François Reynaert, Carole Chretiennot, Frederic Beigbeider en mode karaoké , Philippe Vandel, Christophe Tison, Flore 2025 Rebeka Warrior, Bertrand de Saint Vincent, Manuel Carcassonne, François Reynaert and Jean-Pierre Saccani et Jacques Braunstein ont élu Flore 2026 Lucie Rico pour son book « Mais que fait ce sang sur le pull pour le de Jennifer ? » (« But What Is That Blood Doing On Jennifer's Sweater? » dirait Alfred Hitchcock )

Anne Consigny a retrouvé son neveu Charles Consigny !

Le Jury Frederic Rouzaud from Roederer qui nous présente en roi mage le precieux champony maison, François Reynaert, Carole Chretiennot, Frederic Beigior, Bertrand de Saint Vincent, Manuel Carcassonne, François Rbeider, Philippe Vandel, Christophe Tison, Flore 2025 Rebeka Warreynaert and Jean-Pierre Saccani et Jacques Braunstein ont élu Flore 2026 Lucie Rico pour son book « Mais que fait ce sang sur le pull pour le de Jennifer ? » (« But What Is That Blood Doing On Jennifer's Sweater? » dirait Alfred Hitchcock )

Denis Westhoff (du Prix Francoise Sagan est desotrmais inséparable d'Anne Consigny!

Fabrice de Rohan Chabot, présente sa dulcinée Assiya Shabi à Philippe Vandel

A sa fac de lettres, Les Langues mortes c'est pas trop le truc d'Héléna Noguerra

Fabrice de Rohan Chabot se planque derrière Raphael Turcat de Technikart Magazine

Alice Grenier Nebout and l'actrice Jeanne Bazelaire De Lesseux (SVP) en mode les bLa peintre ellesnue incons de La Semaine du magazine Voissy

Un Gang de nana s du Flore: Vanessa Schneider, Melanie Davoust, Justine Levy and,Abnousse Shalmani

Dans un coin de la terrasse du Flore: mine de rien Marc Lambron et Delphine Marang déglinguent toutes les juteuses huitres de la soirées !!

Sophie Calle affleloute avec son fan club : Jeanne Bazelaire De Lesseux, Alice Grenier Nebout et John Jefferson Selve

Frederic Beigbedersandwiche entre Fabrice de Rohan Chabot, and Assiya Shabi

Madame et Monsieur Chouraqui sont dans la place !!

Une autre bande de fille : Anna Ostasenko Bogdanoff, Amelie De Bourbon Parme and Emily Barnett

Le DJ Dorion peut mixer avec ses zyeux

David Foenkinos et son fan club: Asma Mhallaet Carole Fernandez

Esther Teillard et son prince consoleur Gautier Battistella i

De Joie Lucie danse Le Rico Cha cha cha !!

David Foenkinos est fan de Sylvie Testud qui elle meme a lu tous ses Pleiades

Sylvie Testud et Lucie Rico forme un carré de blonde au Café de Flore!

L'heureux Stephane Facco se glisse sur la photo avec les belles Aure Atika et Sylvie Testud !!

Thibault de Montaigu bien entouré d’ Alix Fortin et Clementine Doat

Louis Do de Lencquesaing meme à la bourre ne manque jamais un prix de Flore !

DJ Dorion, DJ Fred Guettabeder et Cut killer mixent à 30 doigts aux platines du Flore

Oui Cut Killer Mixe aussi avec ses orteils et avec sa langue

DJ Dorion et ses muses Alice et Jeanne "Vas y mets nous des slows langoureux !!

Charlotte Salliou et la Louisiane Hotel manager Xavier Blanchot sont venus en voisins

La talentueuse Jeanne Bazelaire De Lesseux m'arrache preque mon nikon de mon coup pour se faire quelques selfie d'une grande intensité !

DJ Alexandre Maf Pose pour un selfie ras des platines

Daphné Riuoal et son heureux copain !

La talentueuse Jeanne Bazelaire De Lesseux m'arrache preque mon nikon de mon coup pour se faire quelques selfie d'une grande intensité ! La je la reconnais