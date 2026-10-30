Renoma White House 63eme Annive

Olivia Sulitzer est venue avec son nouvel amoureux Romain Besseron
Faudrait se cotiser pour payer à Pierre Jean Chalencon un vrai bicorne
Cher Santa Klaus s'il vous plait j'aimerai avoir une vraie Charlotte Bouteloup devant ma cheminée un matin de Noel !!
Jour de B.A. Pierre Jean Chalencon veut bien vous gratter le dos gratuitement si démangeaisons
Ce soir, Myriam Charleins, s"acoquine avec Alessandro Spagnoli et Alexander Ping et leurs RenomHat pink !
Myriam Charleins pose pour ses 15 mn de célbrité avec Keith Haring ! Ah C'est pas Keith Haring me dit on mais Andy Warhol
Christophe Guillarmé et son cher petit mari habilleront bien l'Eve Future !
L'heureux Sebastien Mehal est bien accompagné par Yuliya Garreau de la fondation Louis Vuitton SVP !
Jean Pierre Kalfon est venu à la white House par voie fluviale d'ou sa casquette d' Amiral de pédalo
Ombeline Guillem doit etre model commedienne mais aussi ophtalmo Allez Lisez : R_E_N_O_M-A-Z-E-R-T-Y
Olivia Sulitzer,très attirée par la casquette de Jean Pierre Kalfon, Michel Renoma, Maurice Rrenoma Valerie Perez and her dog Vaiana et J'ai coupé shame on me l'amoureux d'Olivia !!
Valerie Perez a son tour est attirée par la casquette de Jean Pierre Kalfon, Michel Renoma, Maurice Renoma, Olivia Sulitzer et son amoureux Romain Besseron
Jean Pierer Kalfon son prestige de l'uniforme qui fait craquer les jolies blondes
Charlotte Boutelou et miss Agnes d'Affleloup euh non Agnes de De Chanteloup SVP
Voila Kameleon, son teckel et son alter ego !
Myriam Charleins et Agnes Malterre poupoupidoutent en pompom girls
Olivia et Valerie dans " Hommes préfèrent les blondes mais Les Blondes préfèrent Les Caniches"
Thierry Laromaniere Curateur et le couple peinturliers Margot Lazar et Claude Lazar
La Family Michel, Maurice et Stefanie Renoma !!
Maurice et son red renomHat mais Mine de rien c'est Stefanie qui porte le chapeau !
Fabrice de Rohan Chabot, son bibi dalmachien, sandwichent entre l
Thierry et Jean Christophe Guillarmé
Ombeline Guillem, Maurice Renomhat, Fabrice de Rohan chapo et Jean Christophe Guillarmé tapissent
Ombeline Guillem, Maurice Renomhat, Fabrice de Rohan chapo et Jean Christophe Guillarmé en plein pied pour leur Looks
Barbara Carletta danseuse mais pas trop nombrilique
Myriam Charleins et Captain Kalfon regardent le soleil se coucher sur le bassin du Luxembourg ou mouille le pédalo de Kaptain Kalfon
La cène au en période de pénurie Maurice partage sa dernière boite de sardine entre Shizuku Aoi, Claude Lazar et Thierry Laromanière
Margot Lazare essaie piquer mon job chez Pick et pick et instagramme
Photo de Classe "Cheese" : Valerie Perez, son dog Vaiana, Shizuku Aoi, Agnes De Chanteloup, Thierry Laromanière, Maurice Renoma, Olivia Sulitzer et Romain Besseron
Christophe Guillarmé, Stéfanie Renoma, Fabrice de Rohan Chabot de Technikart et Eden Renoma fils de sa belle maman
La renommée Stéphanie entre ses fifils à maman : Simcha et Eden Renoma !!