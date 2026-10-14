Barbie by JC de Castelbajac

Une invitée tient à Poser avec le maitre de La maison Jean Charles de Castelbajac

Sylvie Ortega Munos veut sa photo avec le Maitre de la Maison Jean Charles de Castelbajac

Sylvie Ortega pose avec Ken et Barbie imaginés par Jean Charles de Castelbajac

Pauline de Drouas de la planete Superwoman et Juliette de Blegiers de la planete Leblon Delienne

Comme à Dysneyland Sylvie Ortega veut sa photo avec Barbie au photocall à l'entrée de l'expo

Des Invités dans la peau de l'ours Antarcrylic pour Ken et Barbiepour

Les 3 mousquetaires women : (L-R) Juliette de Blegiers, Pauline de Drouas, Lorena Vergani et sa mini Barbie de fille

Sylvie Otega adore les délicieux muffins des recettes de Barbie !

Si Colette existait encore, Sara Andelman aurait prososé dans sa collection Barbie des mini SuperPauline

Jean Charles de Castelbajac me présente monsieur "Understitch" très actif sur Instagram

Jean Charles de Castelbajac sandwiche entre Juliette de Blegiers, et Lorena Vergani

Mr Colette euh non: Philip Andelman, sen épouse Sarah Andelman et MC JCDC (traduc en franzozisch: Maitre de Cérémonie Jean Charles de Castelbajac)

Ken et Barbie les beaux Arlésiens que l'on fête ce soir

La Barbie by Jean Charles de Castelbajac dans la cour des grands

Photo de classe: Boris Brault, Sarah Brault, Jean Charles de Castelbajac, Lorena Vergani (et sa fille) et Juliette de Blegiers

Pauline de Tarragon du groupe Pi ja ma espère un jour avoir sa Barbie trôner sur toutes les cheminées

Pauline de Tarragon du groupe Pi ja ma en visu Visa et en plain louboutongs

Les Barbies Jaydena De Martel and David Alber

David Alber Jaydena De Martel et notre Sylvie nationale

Sylvie s'et offert une manteau en vison constrictor avec le vison Constrictor dedans !

Sylvie Ortega sandwiche Entre Elliott Adogony Et Gannon Falconer

Étienne Jeanson reve de creer un jour une Barbie Collection

Pauline de Tarragon du groupe Pi ja ma nous régale vocalement sous un Garouste et l'oeil d'un Barbie Grizzly king size

PiJa Ma en action le DJ Axel Concato et Pauline de Tarragon

Jaydena De Martel De Martel font leur 400 coups

Lorena Vergani est venue chez Barbie by JCDC avec ses babies en Uberbike Lorena Vergani repart de chez Barbie by JCDC avec ses babies en Uberbike !!