Prix Castel 2026 chez Castos

Eva Ionesco, Sylvie Meyer et Pierre Grillet on les retrouvent toujours dans le triangle des Berludes: Bains Palace Castel !!

Carole Fernandez me présente Marc Levent

Mon collègue photographe magicien Patrick Maghic et sa muse du jour ou plutot de cetet nuit Estelle Frisch

La peintre Delphine Sales Montebello tandemme avec Marie Beltrami

Ariana Von Walter Hierso et Angie Davida phagocytent notre ami Pascal Bruckner

Des membres du Jury Castel font tapisserie durant les slows : Justine Levy, David Foenkinos, Abnousse Shalmani, Jean-Noël Pancrazi and Gaël Tchakaloff

Le prix Castel est une messe ORLAN pique le vin de messe

Esther Treillard fait l'Ophtalmo faut que je me raproche pour lire ce qu'il y a d'écrit sur le chèque: AZER... zut c'est en QWERTY

Le Vin de messe tape fort et qu'il faut feter la victoire d'Esther Treillard ORLAN danse le ORLANBADA

Photo de classe Mélinda Hélie, David Foenkinos, Etienne Gernelle, Prix Castel 2026 Esther Teillard pour son book « Fuck Circus », Jean-Noël Pancrazi,Abnousse Shalmani, Claire Berest, et Marc Lambron

Une Chanson Esther, Une chanson !!

Ce soir c'est la fête à Esther elle Loréale un max parceque son book "Fuck Circus" le vaut bien !!

De L'aure coté du podium Tony Gomez du Resto Laurent vient d'arriver et me fait ah que coucou avec ORLAN

Allez Esther pour La photo: Le book, le cheque et le sourire !

Melinda Helie, Tony Gomez et ORLAN dansent de joie la Bocastella Cha Cha !!

Pour l'occasion et les photographes, Maryam a revetu un wonderMahdavi Bag !

Yan Ceh bien accompagné de sa muse du soir Audrey Levy

Faut feter ca ! à L'open bar Yan ceh ne se déballonne pas !!

A l'étage VIP c'est l'auberge espagnole avec Champony et Prat Ar Coum à volonté !

Damned Mais c'est Fabrice de Rohan Chapot de Technikart et de sa dulcinée Assiya Shabi

Esther repose une enieme fois avec son Fucking Circus opus !

Abnousse Shalmani et Maryam Mahdavi voilà le clandes Iraniennes

Juju (Juliette Justine Levy) prend son envol !

Si notre ami chanteur Yuri Buenaventura arborrait une fine moustache il aurait ressemblé à Dairio Moréno eil st venu rejoindre sa dulcinée Carole Chretiennot

Delphine Marang jamais sans son academicien chéri de Marc Lambron

Esther Teillard et Abnousse Shalmani siamoisent Chez castos !!

Abnousse Shalmani veut etre en photo avec sa copine Creatrice de bijoux Ilona Orel ! Clic Clac c'est fait !

Abnousse Shalmani veut etre avec son merveilleux partenaire de de tango David Pujadas !

A quoi voyez vous qu' Abnousse Shalmani et David Pujadas est un duo gagnant?

On attend La Vie et l'oeuvre de Sonia Poniatowski pleiader sur lales étagères de la bibliothèque

Voilà la génération Z comme Zazie dans le Metro Montante : Agathe Angeli, Valentine Carrion and Carole Mounier

Agathe Angeli, Valentine Carrion and Carole Mounier jeunes filles sages en fleurs en mode tapissage

Voilà du Lourd: Renaudot Award 2026 Francois Henri Deserable pour « Le Palais » et la Castel 2026 Esther Teillard pour « Fuck Circus »!!

Souhaitons que le Renaudot 2026 et la Castel 2026 auront un tas de petits Goncourts 2027

La douce Carole Mounier a bien aimé l'opus de Vanessa Schneider Prix Castel 2025 pour"La Peau Dure " !

Les brunes ne comptent pas pour des apfeltrudeln La peintre Delphine Sales Montebello et la chanteuse Adrienne Pauly en choir sisters

Sonia Poniatowski, Sebastien Peiffert and Vanessa Bellugeon from L’Officiel Magazine forment lun irréductible carré mondain

Atmen Khelif est venue avec Marie

Il manquait Louis Do De Lencquesaing Et Dorcite Mélé sur ce trombinoscope de l'excelelnt André Saraiva !!

Patrick Mille est venu en Catimini !

Jeanne Bazelaire de Lesseux aime faire tourner la roulette russe avec my selfie gun !

Jeanne et ses copines n'arrêtent pas de squatter le peu de temps disponibles dqu'il me reste dans mon micro cervelet !

Jeanne Bazelaire de Lesseux et son chemisier taillé dans les rideaux du salon