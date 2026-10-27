L'oeil de Technikart
·

Art Basel Paris 2026 Grand Palais

 

 

#photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #exhibitionweek #artbaselparis2026 #grandpalais # danieltemplon #mathieutemplon #perrotin #Keithharring #aiweiwei #jeffkoons #carolinebarclay #almee #leonorescherrer #wireimage #technikart