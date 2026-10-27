Art Basel Paris 2026 Grand Palais

Une Installation Pied nus de sylvie Fleury
La chanteuse Almee a du mal à choisir entre le Rose et Le Noir
Va t il piquer ce Keith Harring des que le gardien a le dos tourné?
Les Bouchons de Jeff Koons mais ou sont les bouteilles?
Ca bouchonne devant Jeff Koons
Une Barbie Clochette de Takashi Murakami chez Perrotin
Le Petit Prince par Claire Tabouret ? Non son "Petit Roi"
Une fille bien chouette par Klara Kristalova
Ici les pendules sont à l'heure !!
Jean Francois Mancel et Brigitte Mancel sont des fans de Jeff Koons
Une pastèque par Vivian Zhang
Theaster Gates (peinture) et Enrico David pour l'aile en bronze
Ici on peut s'asseoir et attendre Art Basel 2027
Les Shadocks par Camille Henrot
On s'agite autour d'un tableau de Martial Rayse chez Templon
Une Femme qui fume n'amasse pas mousse oublié l'auteur ou l'autrice de ce joli tableau rétro
Il essaie d'instagrammer Cupidon
un tableau de Martial Rayse chez Templon en vue dégégée
Elle reste baba devant un Di Rosa
Un tableau de Christina Quarles
Oups oublié de noter nom de l'artiste !!
Elle rate le buste de Mark Manders
Chez Templon un portrait par Kehinde Willey
Turlututu elle instagramme une bernique par Julius von Bismarck SVP!
un Close up sur notre Barbie en fait la School Girl by Takashi Murakami
Un Homme à Bretelles rencontre un homme à casquette
Une creature accroupie par Thomas Houseago
une oeuvre de Adam Pendleton en période bleue
FKN_2391
Caroline Barclay "Non tu n'as pas changée !" dirait Eddy
Les Histoires de L'Oeil pas du Roy Lichtentein
READY RATby Abszl Abdessemad
"Dreaming Therese" de Balthus revu par Ai Wei Wei
Daniel Templon et Mathieu Templon posent avec un Kehinde Willey.
Un instagrammeur a encore frappé
Miam des tentacules de poulpe en salade by Yayoi Kusuma
Basel Plage: un auto portrait par Chantal Joffe
Catherine D; par ma copine Nina Childress !
Leonor Scherrer
Je demande la main à Leonor Scherrer
Le monde à l'envers by Georg Baselitz
un 2moji en taule by Barbara Kruger
Elles ont oublié d'emmener un tabouret
Thomas Houseago again ! Couché j'ai dit Couché
FKN_2447
curatrice Florence Bellaiche And Xavier Maurel
Un Roy Lichtenstein (NUDE with YELLOW PILLOW)
On emballe les bouchons!
on remballe le Keith Harring !!