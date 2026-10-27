Art Basel Paris 2026 Grand Palais

Une Installation Pied nus de sylvie Fleury

La chanteuse Almee a du mal à choisir entre le Rose et Le Noir

Va t il piquer ce Keith Harring des que le gardien a le dos tourné?

Les Bouchons de Jeff Koons mais ou sont les bouteilles?

Ca bouchonne devant Jeff Koons

Une Barbie Clochette de Takashi Murakami chez Perrotin

Le Petit Prince par Claire Tabouret ? Non son "Petit Roi"

Une fille bien chouette par Klara Kristalova

Ici les pendules sont à l'heure !!

Jean Francois Mancel et Brigitte Mancel sont des fans de Jeff Koons

Une pastèque par Vivian Zhang

Theaster Gates (peinture) et Enrico David pour l'aile en bronze

Ici on peut s'asseoir et attendre Art Basel 2027

Les Shadocks par Camille Henrot

On s'agite autour d'un tableau de Martial Rayse chez Templon

Une Femme qui fume n'amasse pas mousse oublié l'auteur ou l'autrice de ce joli tableau rétro

Il essaie d'instagrammer Cupidon

un tableau de Martial Rayse chez Templon en vue dégégée

Elle reste baba devant un Di Rosa

Un tableau de Christina Quarles

Oups oublié de noter nom de l'artiste !!

Elle rate le buste de Mark Manders

Chez Templon un portrait par Kehinde Willey

Turlututu elle instagramme une bernique par Julius von Bismarck SVP!

un Close up sur notre Barbie en fait la School Girl by Takashi Murakami

Un Homme à Bretelles rencontre un homme à casquette

Une creature accroupie par Thomas Houseago

une oeuvre de Adam Pendleton en période bleue

Caroline Barclay "Non tu n'as pas changée !" dirait Eddy

Les Histoires de L'Oeil pas du Roy Lichtentein

READY RATby Abszl Abdessemad

"Dreaming Therese" de Balthus revu par Ai Wei Wei

Daniel Templon et Mathieu Templon posent avec un Kehinde Willey.

Un instagrammeur a encore frappé

Miam des tentacules de poulpe en salade by Yayoi Kusuma

Basel Plage: un auto portrait par Chantal Joffe

Catherine D; par ma copine Nina Childress !

Leonor Scherrer

Je demande la main à Leonor Scherrer

Le monde à l'envers by Georg Baselitz

un 2moji en taule by Barbara Kruger

Elles ont oublié d'emmener un tabouret

Thomas Houseago again ! Couché j'ai dit Couché

curatrice Florence Bellaiche And Xavier Maurel

Un Roy Lichtenstein (NUDE with YELLOW PILLOW)

On emballe les bouchons!