Pressiat au Bus Palladium Hotel

Un model by Pressiat pose dans une chambre du Bus Palladium
3 models by Pressiat vous bisent d'une chambre du Bus Palaldium
2 models by Pressiat posent dans une chambre du Bus Palaldium
Un model by Pressiat pose dans une chambre du Bus Palladium
Deux models by Pressiat posent dans une chambre du Bus Palaldium
FKN_8741
deux models by Pressiat posent dans une chambre du Bus Palaldium
Un model by Pressiat pose sur le balcon d'une chambre du Bus Palaldium
Un model by Pressiat pose sur le balcon d'une chambre du Bus Palaldium
Un model by Pressiat pose dans une chambre du Bus Palladium
Un model by Pressiat pose dans la salle de bain d'une chambre du Bus Palaldium
Un model by Pressiat pose dans une chambre du Bus Palladium
Un model by Pressiat et un taoueur posent dans une chambre du Bus Palaldium
Deux models by Pressiat posent dans une chambre du Bus Palaldium
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Un model by Pressiat pose dans une chambre du Bus Palladium
Un model by Pressiat pose dans une chambre du Bus Palladium
Un model by Pressiat pose dans une chambre du Bus Palladium
Un model by Pressiat defile dans le couloir de l'hotel du Bus Palladium
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Manon Savary et Marc Zaffuto des inconditionnels de Pressiat
Vincent Pressiat pose dans son univers dans l'hotel du Bus Palaldium !!
Vous avez le Bonjour de Vincent Pressiat