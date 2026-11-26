L'oeil de Technikart·26 novembre 2026« Corpus » Theo Arcelin à Galerie La Cle Partager Des Corpus qui volent autour de l'abat Jour by Theophile ArcelinDes Corpus dans un fauteuilr by Theophile ArcelinUn Corpus Tournesol et une farendole d'autresr by Theophile ArcelinUn Corpus dans un fauteuil et une degringolade d'idees noires by T Arcelinun Jamboree de Corpus by Theo ArcelinComme à Amsterdam des Corpus s'affichent en vitrines by Theo ArcelinCa se passe toujours comme ca à la galerie de la CléTheo Arcelin sandxiche entre Christine Laaban et Romain BattagliaOlivia Zeltner fait Corpus avec Theo ArcelinLe corpus d' Elodie Benz Benz BenzCarrie Bizot est dans la placeBinome: Ines et Theophile Arcelin Cousins,mariniers et artistesRomain Battaglia entre deux corpus de rêve : Elodie Benz et Carrie BizotDans le clan Arcelin la cousine, le peintre et sa pupuceUne ihabituée, Daniel Valcin Champagne Mondesir et Franck Ros font tapisserieLes artistes Christopher Lavenair and Davis Karl sont venus boire un coup #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #theophilearcelin #corpus #galeriedelacle #christinelaaban #romainbattaglia #inesarcelin #oliviazeltner #elodiebenz #carriebizot #franckros #wireimage #technikart