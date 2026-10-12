Christophe Guillarmé Show

Janisse Constable, Ophelie D’Ersu siamoisent chez Christophe Guillarmé

Janira Ider est actrice !

Justine Bourrelier est Miss Centre Val De Loire c'est écrit dessus !!

Christophe Guillarmé, Maksuda Akhter et son chapeau !

Karolina Fox et le pull rouge tricoté par sa maman

Dans ce joli fourreau Daria Davidoff

Prissy Gomes !!

Louisy Joseph m'a à l'oeil !!

Patricia Carpentier en mode "Certaines l'aiment chaud"

Louisy Joseph est venu faire coucou à son pote Christophe Guillarmé

Asia Wang et Alexandra Favalli

Que du joli monde chez Guillarmé: Janira Ider, Louisy Joseph, Asia Wang et Alexandra Favalli

Carole Carat, Fabienne Carat et Nadege Beausson Diagne en mode les 3 Grâces

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

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Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway

Finale Christophe Guillarmé, le createur de bijoux Gil Neuhaus et ses modèles arpentent le runway

A l'ombre de son chapeau Maksuda Akhter instagramme

Christophe Guillarmé sandwiche entre Abeer Bint Abdullah, du royaume d'Arabie Saoudite et Claudia Carpentier

Les Carat Sisters Fabienne et Carole siamoisent en selfie sur instagram