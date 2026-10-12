Christophe Guillarmé Show

Janisse Constable, Ophelie D’Ersu siamoisent chez Christophe Guillarmé
Janira Ider est actrice !
Justine Bourrelier est Miss Centre Val De Loire c'est écrit dessus !!
Christophe Guillarmé, Maksuda Akhter et son chapeau !
Karolina Fox et le pull rouge tricoté par sa maman
Dans ce joli fourreau Daria Davidoff
Prissy Gomes !!
Louisy Joseph m'a à l'oeil !!
Patricia Carpentier en mode "Certaines l'aiment chaud"
Louisy Joseph est venu faire coucou à son pote Christophe Guillarmé
Asia Wang et Alexandra Favalli
Que du joli monde chez Guillarmé: Janira Ider, Louisy Joseph, Asia Wang et Alexandra Favalli
Carole Carat, Fabienne Carat et Nadege Beausson Diagne en mode les 3 Grâces
Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway
Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway
Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway
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Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway
Un modele by Christophe Guillarmé arpente le runway
FKN_7484
Finale Christophe Guillarmé, le createur de bijoux Gil Neuhaus et ses modèles arpentent le runway
A l'ombre de son chapeau Maksuda Akhter instagramme
Christophe Guillarmé sandwiche entre Abeer Bint Abdullah, du royaume d'Arabie Saoudite et Claudia Carpentier
Les Carat Sisters Fabienne et Carole siamoisent en selfie sur instagram
Fabienne Carat et son amoureux de peintre Werner Wilfred