Weinsanto PAP Show

Nos danseurs monokinise et bikinise en weinsanto sur le runway !

Cristina Cordula veut à tout prix selfiser Victor Weinsanto !

Victor Weinsanto bien encadré par Cristina Cordula et Nicky Doll

Victor Weinsanto se fait vamper par la femme panthere

Claudia Feital, Victor Weinsanto and Paula Rita Saady selfisent

Cristina Cordula et ses copines qui se ressemblent s'assemblent

Victor Weinsanto sandwiche entre Ogee et Oceane Amsler,!

Ah ah Flora Coquerel was here !!

La sirène repasse again

Une veuve noire à la finale accompagne Victor Weinsanto !

C'est la finale avec toutes les weinsantotes en roues libres

Je suis fou à lier de cette splendide mariée alienne oui oui fusionnons nos atomes !!

La sirène en panamaquarium vision

Une Sirène weinsantote sur le runway

Démasqué, Vincent Préssiat zorrote chez son ami Victor Weinsanto

Un couple de models nous font la danse à 22 Doigts sur le runway (tant pis si ma calculette déconne)

Weinsanto revisite le stendahlien Rouge et Le Noir

Nos swimmers brassent un max chez Weinsanto

Un belle femme sculpture chez Weinsanto

Un bautre elle femme sculpture chez Weinsanto

Elle nous fait une belle demo de gymnopedie chez Weinsanto

Matthieu Bobard Deliere koople un max avec Mai Lee Santos

Sous le peignoir ultra violet de Bamby , La plage !

Ogee, ses Ogee Tatoos et son Ogee bag

Mazette J'ai cru voir le sosie de Cristina Cordula chez Weinsanto !