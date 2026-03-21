Weinsanto PAP Show

L'oeil de Technikart·21 mars 2026Weinsanto PAP Show Partager Nos danseurs monokinise et bikinise en weinsanto sur le runway !Cristina Cordula veut à tout prix selfiser Victor Weinsanto !Victor Weinsanto bien encadré par Cristina Cordula et Nicky DollVictor Weinsanto se fait vamper par la femme panthereClaudia Feital, Victor Weinsanto and Paula Rita Saady selfisentCristina Cordula et ses copines qui se ressemblent s'assemblentVictor Weinsanto sandwiche entre Ogee et Oceane Amsler,!Ah ah Flora Coquerel was here !!La sirène repasse againUne veuve noire à la finale accompagne Victor Weinsanto !C'est la finale avec toutes les weinsantotes en roues libresJe suis fou à lier de cette splendide mariée alienne oui oui fusionnons nos atomes !!La sirène en panamaquarium visionUne Sirène weinsantote sur le runwayDémasqué, Vincent Préssiat zorrote chez son ami Victor WeinsantoUn couple de models nous font la danse à 22 Doigts sur le runway (tant pis si ma calculette déconne)Weinsanto revisite le stendahlien Rouge et Le NoirNos swimmers brassent un max chez WeinsantoUn belle femme sculpture chez WeinsantoUn bautre elle femme sculpture chez WeinsantoElle nous fait une belle demo de gymnopedie chez WeinsantoMatthieu Bobard Deliere koople un max avec Mai Lee SantosSous le peignoir ultra violet de Bamby , La plage !Ogee, ses Ogee Tatoos et son Ogee bagMazette J'ai cru voir le sosie de Cristina Cordula chez Weinsanto !Plus psychédélique que Diane Pernet tu meursFOK_6856 photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #womenswearfallwinter20262027 ##victorweinsanto #vincentpressiat #cristinacordula #dianepernet #nickydoll #ogee #floracoquerel #wireimage #technikart