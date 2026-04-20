Studio Harcourt : C.Plaisance, S. Renoma & Co

Stefanie Renoma et ses copains : Raphael Say, Emmanuel Thibault, Stefanie Renoma, Andrea Offredi, Florent Melac and Christelle Graillot

Cecile Plaisance aet sa fille Vita Plaisance et lBabar eur animal domestic

Sortant du lycee Jeanson de Sailly le styliste Étienne Jeanson est venu en voisin faire coucou

Stefanie Renoma et son pote Ludovic Baron qui n'a pas besoin de presse tellement il est connu selon son attaché de presse en me virant de sa dernière expo !

La brune Elka Leonard peint des blondes au blanc seing

Sonia Gleis et Patrick Maghic posent avec une poupoupidoute by Cecile Plaisance

Elka Leonard peint aussi les blondes pudiques

Photographer Philippe Guedon et sa copineJustine Allereau dansent aussi le Letkiss

Cecile Plaisance, Stéphanie Renoma, Elka Leonard and Philippe Guedon mousquetairent un max chez Harcourt !

Philippe Guedon et son pote FX Pelissier !

Après ses safaris Cecile Plaisance shoote aussi les bêtes de métal !

Technikart était là: Max Malnuit and Oceane De Magalhaes

Cecile Plaisance shoote aussi les jolies blondes ptrop ressée de nager avec les gros requins !

Stephanie Renoma et ses creations

Stephanie Renoma et d'autres creations

Stephanie Renoma et Max Scalia en plein intervies

Sandra Gonzalez Styliste pour nonnes (peinture de Elka Leonard) et zebres

Sebastien Peiffert et une jolie copine !

Les epoux Guillarmé: Thierry et Christophe !!

Emmanuel Sauvage du Groupe Evok et Franck Ros

Stefanie Renoma et sa copine Olivia Provost fille de Franck Provost air stylist !