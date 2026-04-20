Studio Harcourt : C.Plaisance, S. Renoma & Co

L'oeil de Technikart·20 avril 2026Studio Harcourt : C.Plaisance, S. Renoma & Co Partager Stefanie Renoma et ses copains : Raphael Say, Emmanuel Thibault, Stefanie Renoma, Andrea Offredi, Florent Melac and Christelle GraillotCecile Plaisance aet sa fille Vita Plaisance et lBabar eur animal domesticSortant du lycee Jeanson de Sailly le styliste Étienne Jeanson est venu en voisin faire coucouStefanie Renoma et son pote Ludovic Baron qui n'a pas besoin de presse tellement il est connu selon son attaché de presse en me virant de sa dernière expo !La brune Elka Leonard peint des blondes au blanc seingSonia Gleis et Patrick Maghic posent avec une poupoupidoute by Cecile PlaisanceElka Leonard peint aussi les blondes pudiquesPhotographer Philippe Guedon et sa copineJustine Allereau dansent aussi le LetkissCecile Plaisance, Stéphanie Renoma, Elka Leonard and Philippe Guedon mousquetairent un max chez Harcourt !Philippe Guedon et son pote FX Pelissier !Après ses safaris Cecile Plaisance shoote aussi les bêtes de métal !Technikart était là: Max Malnuit and Oceane De MagalhaesCecile Plaisance shoote aussi les jolies blondes ptrop ressée de nager avec les gros requins !Stephanie Renoma et ses creationsStephanie Renoma et d'autres creationsStephanie Renoma et Max Scalia en plein interviesSandra Gonzalez Styliste pour nonnes (peinture de Elka Leonard) et zebresSebastien Peiffert et une jolie copine !Les epoux Guillarmé: Thierry et Christophe !!Emmanuel Sauvage du Groupe Evok et Franck RosStefanie Renoma et sa copine Olivia Provost fille de Franck Provost air stylist !Raphael Say et sa photographe préférée Stefanie Renoma photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #drawingnow #annedevillepoix #atsoupe #segolenehaenhsenkan #paulineguerrier #delphinegigouxmartin #samiraabassy #dominiquefury #michalaury #maxmalnuit #sebastienpeiffert #christopheguillarmé #franckros #emmanuelsauvage #wireimage #technikart #