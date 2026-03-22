Mossi Show déféré au Palais de Justice

Je ne savais pas que le code Dalloz en apps était la lecture favorite d'Oceane Amsler

Le bad boy de designer Mossi himself en frasque et en flag il aurait préféré un bracelet Dior for Men electronique !

Oh Rokhayo Diallo va plaider elle même sa cause !

Une Femme de Loi very confidetielle (c'est écrit dessus)

A la bavette et à la buvette cette "baveuse " a plusieurs jabots à son arc

Inna Modja à la barre va pousser une chansonnette pour attendrir juges et jurés

Nadege Beausson Diagne est une femme de loi très à l'écoute

Un doulos (chapeau en argot) est une balance voilà une informatrice by Mossi : Faut de tout pour faire un monde

Je veux bien que Maitre Flora Coquerel reprenne mon dossier et s'occupe de mon serial killer de cas !

Une charmante avocate sortie de la Sorbonne plutot qu'e de la fac d'Assas

Oh Oh Mossi habille même le personnel de la sécurité du Palais de Justice (notez les raybannes "For Shure" et les menottes for Shecurity!

Au Parloir Maitre Coquerel à l'air moins coincée par le port rigide de sa fonction à la barre ici avec maitre Inna Modja !

Sourisez mesdames vous êtes fichées!

Nadege Beausson Diagne et ses collègues de travail!

C'est une avocate bigoudaine qui a retiré sa coiffe (réglement oblige) avant la plaidoierie !

Ben quoi elle est cool Maitre Rokhayo Diallo qui defend SDF et sans papiers!

Nadege Beausson Diagne est venue avec sa clim

Nom d'un Topinambour mais c'est Anna Wintour!!! En mode touriste américaine ou Le Vogue remplace le Dalloz !