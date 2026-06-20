Maud Fontenoy Fondation au Meurice

Photo de Classe avec François Damiens, Boualem Sansal, Jean-Louis Borloo, Maud Fontenoy, invitée, Élie Semoun and Éric Antoine "Sourisez!!"

Boualem Sansal prêt pour son entrée au Musée Grévin

Nos Amis Humoristes (Laurent Gerra et Raphael Mizrahi préfèrent les films droles et muets en Noir et Blanc !

Le Meurice transformé en Aquarium :Jean Charles de Castelbajac et un poisson rouge (tant pis si je suis un peu daltonien)

Comme Kamel Daoud, Boualem Sansai discretement ecrit son prochain opus goncourisable !

Maud Fontenoy sandwiche entre Audrey Dana et Éric Antoine

Jean Pierer Rafarrin doit être un pince sans rire car sa dernière blague met Éric Antoine en mode MDR

Qui se ressemble s'assemble Jean Charles de Castelbajac, Elie Semoun et Raphael Mizrahi : 3 humoristes

Du bien beau monde à table ca va pas tere triste : François Damiens, Maud Fontenoy, Laurent Gerra, Alain Ducasse and Elie Semoun

Maud Fontenoy et Alain Ducasse en attendant le quart d'heure américain !

Maud Fontenoy arrive avec son invité surprise l'ecrivain Boualem Sansal! De l'academie francaise SVP !

Quand Maud Fontenoy est là Alain Ducasse ne fera jamais tapisserie

Bertrand Piccard, Tony Estanguet, Rabbi Haim Korsia and Boualem Sansal mouquetairent pour Maud Fontenoy

Quoi qu'on en dise Elie Semoun est un grand humoriste comme Francois Damien !

Jean Charles de Castelbajac et Maud Fontenoy : "Foc un vieux pote de presque 40 ans !!

Maud Fontenoy sandwiche cette fois ci entre Francois Damien qui carbure à la rigolade et Bertrand Piccard qui carbure au solaire

Maud Fontenoy sandwiche entre ses deux best amis le rabin Haim Korsia et l'academicien-outlaw Boualem Sansal !

Maud Fontenoy radieuse et sa bande de chouettes copains : Laurent Gerra, Haim Korsia Et Boualem Sansal

Sourisez Messieurs les Paparazzis

Par Radio satellite Laurent Gerra remonte le moral de Maud Fontenoy dans ses traversees solitaires