Lui Magazine Party

Oui le nouveau Lui est arrivé ! demandez le à nos charmantes ouvreuses: Ellen Von Unwerth ,Asabella Xia and Francesco Maio

Mister Youniverse Alexandre Jacquier and Monsieur CiNiouzevEric Naulleau

Les plus belels Luisettes étaient à l'Hotel Bowmann ce soir là

Frederique La plus Bel de L'Univers et Alexandre Jacquier,Mister Univers Lui-même

Ellen Von Unwerth et Adriana Karembeu elles sont fan des fiches astro et cuisine de Lui Magazine

Ellen, Frederique et Adriana elles triottent infernales

Ellen Von Unwerth, Jean Christophe Florentin et Adriana Karembeu : Les trois graces

Pas de barbecue mais Jolie brochette Une belle brune, Francesco Maio, Adriana Karembeu, Franck Verlet, Ellen Von Unwerth et Étienne Jeanson

Avec Ellen von Unwerth Massimo se tient à carreaux

Jean Christophe Florentin et la cover d' Ellen Von Unwerth

Les brunes ne comptent pas pour des pétunes: Pauline Latchoumanin et Sylvie Ortega Munos

Malgré les apparences, Sasha Nikolic (Fifille de Fifi des 2B3) n'est pas nombrilique

Meme Yassen Samouilov était là: On aura tout vu !

Frederique sanswiche entre Mère Thérésa et Kelly Phoenix

Il y a la Bel de jour et les Belles de Lui !

Sylvie Ortega et Yanis Bargoin cheeck to cheeck à l'open Bar

Bruno de Stabenrath sandwiche entre Audrey Ferin et Ortega Munos

Cyril Benzaquen et Adil Rami à deux ils auraient fait une bonne équipe de Rugby

Sylvie a vu tous les films d'Antoine Dulery