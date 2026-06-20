L’Enfance Fait Son Cinéma au REX

Je ne connais pas Lara Menini mais on l'a vue dans "Plus Belle La vie " puis comme elel est mimi...

Laurent Fontaine Mr Loyal et Arié Elmalh "un sourire pour notre ami le touriste zaponnais là !!"

Kamel Ouali et son pote Pabla Miro oups Euh son pote Pablo Mira !

Nos jeunes Cinéphile en pampers ont tous vus le Tarantinesque "Pulp Fiction" la danse Urma Thurman Tet john ravolta !!

Lisa Azuelos, est contente de retrouver Arié Elmaleh !!

Lisa Azuelos, En plain sourire et en plain pied

Ouala Kamel Ouali

Arié Elmaleh est content de retrouver Lisa Azuelos, !!

Syrus Shahidi a un bon karma

Kamel Ouali et Lisa Azuelos en plein Conciliabule

Sofia Essaïdi dirige son doigt et son sourire dans la mauvaise direction

Make the Petit écran Great again Laurent Fontaine et sa charmante collègue Nathalie Levy

"Intracable": Sofia Essaïdi décroche avec le sourire avant d'etre repérée !

Sofia Essaïdi prend l'escalator pour un cocktail VIP à l'étage ou les soiffards de photographes sont pas invités !

Camera à l'épaule Nathalie Levy se recycle dans la télé réalité