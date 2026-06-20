L’Enfance Fait Son Cinéma au REX

L'oeil de Technikart·20 juin 2026L’Enfance Fait Son Cinéma au REX Partager Je ne connais pas Lara Menini mais on l'a vue dans "Plus Belle La vie " puis comme elel est mimi...Laurent Fontaine Mr Loyal et Arié Elmalh "un sourire pour notre ami le touriste zaponnais là !!"Kamel Ouali et son pote Pabla Miro oups Euh son pote Pablo Mira !Nos jeunes Cinéphile en pampers ont tous vus le Tarantinesque "Pulp Fiction" la danse Urma Thurman Tet john ravolta !!Lisa Azuelos, est contente de retrouver Arié Elmaleh !!Lisa Azuelos, En plain sourire et en plain piedOuala Kamel OualiArié Elmaleh est content de retrouver Lisa Azuelos, !!Syrus Shahidi a un bon karmaKamel Ouali et Lisa Azuelos en plein ConciliabuleSofia Essaïdi dirige son doigt et son sourire dans la mauvaise directionMake the Petit écran Great again Laurent Fontaine et sa charmante collègue Nathalie Levy"Intracable": Sofia Essaïdi décroche avec le sourire avant d'etre repérée !Sofia Essaïdi prend l'escalator pour un cocktail VIP à l'étage ou les soiffards de photographes sont pas invités !Camera à l'épaule Nathalie Levy se recycle dans la télé réalitéAprès les petits voilà La Photo de classe pour les grands : Cheese sourisez!! Arié Elmaleh, Nathalie Levy, Sofia Essaïdi, Sébastien Castro, Lisa Azuelos, Pablo Mira, Kamel Ouali et Syrus Shahidi photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #9emeenfancefaitsoncinema #ariéelmaleh, #nathalielevy, #sofiaessaïdi #sébastiencastro #lisaazuelos #pablomira #kamelouali #syrusshahidi #laramenini #wireimage #technikart