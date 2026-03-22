Christophe Guillamé Balajo

Daria Davidoff en démo assèche sa,permanente et cervelle sur le runway !

Ginta Biku en Red ne rate aucun show de son pote Christophe Guillarme,

Une model, Lili Loué, Christophe Guillarmé, Emmie PNR and Sandra ! sagement tapissage sur le front row Guillarmé

Avant que le show ne commence, Christophe est venu faire un 'Ah que coucou à Jean-Christophe Molinier, Nicolettaet à Amanda Scott

Le magnifique show est fortement applaudi par Lili Lou, Sandra Lou, Sandy Heribert, Allegra De Clermont Tonnerre and Miss Venezuela Alessandra Guillen !

Prisca Demarez et Sarah Barzyk chatonnent ton sur ton au show Guillarmé !

Finale: Flanqué de l'actrice Blanca Blanco (en noir) et de ses guillarmettes Christophe salue son public

Toutes las caméras du monde sont venues pour immortaliser l'event !!

Agatha Maksimova, suivie de Sella Capiitaine affrontent la finale Guillarmé

Deborah Adelin Chabal passe à grands pas de Louboutines sur la sniper alley

Coincée entre Sandy Heribert and Miss Venezuela Alessandra Guillen qui instagramment à tout va Allegra De Clermont Tonnerre n'a plus de battery dans son portable

Deborah Adelin Chabal Miss Roussillon nous dévoile son mortel jeu de jambes !

Anna Pirog en cerise sur le gateau !!

Une belle rouge passe sur la sniper alley !

Blanca Blanco balajotte en stilettos et doggybag

De leur place: manda Scott, Lili Lou, Sandra Lou, Sandy Heribert, Allegra De Clermont Tonnerre etMiss Venezuela Alessandra Guillen ont une splendide vue sur la Guillarmé'snipers alley!!

Une veuve joyeuse par Guillarmé!

Francesco Maio et France Pierron tronent au front row !!

Lili Lou, Sandra Lou, Sandy Heribert and Allegra De Clermont Tonnerre en mode parterre de jeunes Guillarmettes en fleurs

France Pierron et Sandy Heribert en mode PTDR

Lili Lou et Sandra Lou, sisterfient

Jean-Christophe Molinier, Nicoletta, Amanda Scott sourisent à mon objectif !

!La jolie Daria Davidoff est une pistolerote du sechoir!!

Anna Pirog, Victoire Dupuis, Deborah Adelin Chabal en mode filles à selfies !

Amanda Scott polyglotte? non juste monoglotte !!