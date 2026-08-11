CE QUE TA BRIQUE, DIT AVANT TOI

Tu as dormi chez lui pour la première fois. 8h, tu te lèves avant l’autre, tu vas te faire un café pour tenir. Le vrai test, ce n’est pas la déco. C’est ce que tu trouves en ouvrant le frigo.

Brique d’amande, seule à la porte ? Beau, tiède, un peu vide. Adore parler de ses calories mais ne sait pas quoi répondre quand tu demandes « et nous, c’est quoi ? ». Pars.

Brique de soja, bouteille alignée au millimètre à la porte du frigo ? Va te réciter son taux de protéines avant même de te dire bonjour mais sait aussi exactement où est rangé chaque truc de sa cuisine. Inquiétant. Mais ça se tente.

Brique de coco ? Ne sera pas là dans six mois. Sera à Bali. Sans toi.

Avoine, entamée, rebouchée proprement ? Là, tu poses ton téléphone. Quelqu’un qui garde de quoi te monter une vraie mousse, pour un latte que tu n’as même pas demandé… c’est la seule personne de ce frigo qui a pensé à ton réveil avant le sien.

Le calcium, c’est bien. L’attention, c’est mieux.