AMOURS CHIENNES

À l’occasion de la collab’ Longchamp x Robert Indiana, nous nous sommes posé cette question existentielle : comment bien choisir l’accessoire de son accessoire ?

Après des mois de réflexions, des semaines de doutes… vous vous êtes lancé(e). Vous vous étiez tellement projeté à ses côtés, vous l’aviez imaginé tant de fois dans vos bras, déjà in love… Avec son look graphique, son message universel made in Robert Indiana, le tout sur le plus emblématique des cabas, reste à trouver un animal de compagnie. Prenez ce petit être charmant aux yeux bleus. Pourquoi ne pas l’assortir à votre outfit ? Mieux, à votre cabas Longchamp. Faites-le matcher avec votre nouveau it-bag. Servez-vous de son look haut en couleur pour raviver le poil de votre Russel. On finira par se demander qui de vous, ou de votre chien, le porte le mieux.

Sac cabas Longchamp x Robert Indiana Toile rouge, € 250

Par Fanny Mazalon

Photo : Jeanne Pieprzownik