24 CARAT STARS : SONIA FAIDI

Tes débuts ?

Sonia Faidi : À 7 ans, j’ai commencé le théâtre au Conservatoire et je n’ai jamais lâché depuis. En finissant le lycée, j’ai intégré les Cours Florent aux cours du soir en parallèle de ma licence de journalisme puis j’ai fini par y entrer à plein temps en Classe Libre.

Ton premier rôle ?

Une série diffusée en 2023 sur France.tv Slash, Caro Nostra. J’ai enchaîné sur mon premier long-métrage, Avant que les flammes ne s’éteignent (2023) réalisé par Mehdi Fikri.

Tu y joues Nour, une jeune fille forte de caractère traversant un drame familial. Le challenge pour l’incarner ?

Montrer une vraie connexion entre les membres de la famille tout en ayant une traversée du deuil nuancée et différente de celle des frères et sœurs dans le film. Un vrai cadeau, ce rôle !

Apprendre à cerner son personnage c’est…

Ma partie préférée du processus. La phase avant tournage est magique. Pour me préparer, j’ai notamment relu le livre La Discrétion de Faïza Guène.

La suite ?

Je suis en train de tourner dans le premier long-métrage Têtes Brûlées de Maja Ajmia Yde Zellama, une réalisatrice belge d’origine tuniso-danoise.

Entretien Sarah Sellami

Photos Axel Vanhessche