24 CARAT STARS : CLARA COUTURET

Légende photo : Imaginée par Francesca Amfitheatrof, directrice artistique horlogerie et joaillerie chez Louis Vuitton, la nouvelle collection LV Diamonds célèbre l’aura universelle du diamant, exprimée par une taille exclusive – la LV Monogram Star – spécialement développée pour la Maison.

Tes débuts ?

Clara Couturet : À 18 ans, je suis arrivée à Paris où j’ai pris des cours avec Célia Granier Deferre, au Laboratoire de l’Acteur (école d’acting créée par Hélène Zidi à Paris, ndlr) Je suis également passée par 1000 Visages (association créée par la réalisatrice Houda Benyamina à Paris, ndlr).

Premier long-métrage ?

Dirty, Difficult, Dangerous en 2023 de Wissam Charaf. L’incroyable directrice de casting, Sandie Galan Perez, a fait un casting à l’international avant de finalement restreindre ses recherches en France à cause de la pandémie. J’ai sauté sur l’occasion.

Tu as donc dû apprendre l’arabe libanais pour avoir ce rôle.

J’avais une super coach qui est également comédienne, Ghina Daou. Elle m’a accompagnée tout au long du processus. J’ai pu apprendre l’arabe en un mois.

La suite ?

En ce moment, je finis une formation de théâtre à l’école Permis de Jouer avec Régis Mardon. J’écris beaucoup aussi à côté quand j’ai du temps libre. J’essaie de faire des scénarios pour passer de l’autre côté de la caméra. Ça me permettra d’avoir plusieurs casquettes pour plus tard !

@claracouturet

COLLIER PENDENTIF « LV DIAMONDS » EN OR BLANC ET DIAMANT

DOUBLE PUCE D’OREILLE « LV DIAMONDS » EN OR BLANC ET DIAMANT LOUIS VUITTON JOAILLERIE



Entretien Sarah Sellami

Photos Axel Vanhessche