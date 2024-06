24 CARATS STARS : CHARLOTTE LEMAY

La it-mannequin Charlotte Lemay est notre influenceuse préférée. Peut-être parce qu’elle est aussi écolo que glam’. Entretien franc du collier (éthique).

Tu es mannequin depuis 14 ans et créatrice de contenus depuis 2021. De quelle façon as-tu intégré ton engagement dans ta vie professionnelle ?

Charlotte Lemay : Je l’ai fait progressivement en prenant le train plutôt que l’avion pour les shootings, et en refusant de travailler pour des marques de fast-fashion.

Ton regard sur l’industrie de la mode ?

Le discours évolue, notamment avec Stella McCartney, dans le choix des matières, et son engagement pour l’environnement et les animaux. Il y aussi Chloé qui vient d’être certifiée par le label B-Corp. Ces modèles encouragent à plus de transparence.

Tu as créé Aware Collective en 2022, qu’est-ce que c’est ?

Un collectif pour sensibiliser les créateurs de contenus à l’écologie. On organise des voyages avec des intervenants sur différents thèmes. Pour celui sur la mode, nous sommes partis avec Fairly.Made, qui aide les marques à mettre des QR Code sur les vêtements. Le prochain est avec le média The Good Goods.

Tes recommandations de marques éco-responsables ?

Pour la beauté, il y a Dr.Hauschka, La Bouche Rouge. Et dans la gamme des soins, Clarins. Sinon, Écoalf , Nénés Paris, The Odder Side et Atelier Tuffery, pour des marques de mode. Et côté joaillerie, je conseille JEM, Rouvenat, et Héloïse & Abélard.

Le pitch de ton livre Influenceur.se engagé.e (éditions Jouvence) ?

C’est un guide pratique sur l’environnement et les réseaux sociaux qui s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les métiers d’influence.

Sandrine de Laage réinvente la maison Rouvenat avec l’éco-joaillerie. Ces iconiques bijoux-rosaces de l’époque sont de nouveaux porteurs de sens à travers l’or et l’argent recyclés. Une fusion du passé, du présent et du futur.

Par Anaïs Dubois

Photo Julien Grignon