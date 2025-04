HÉLÈNE POULIT-DUQUESNE : « UN PUISSANT VECTEUR D’ÉMOTIONS »

À l’occasion de l’édition 2025 de ArtParis, qui se tient actuellement au Grand Palais, la Maison Boucheron décernera le scintillant prix Her Art à une artiste. Présentation avec la PDG de la Maison, Hélène Poulit-Duquesne.

Le samedi 5 avril 2025, un jury prestigieux, présidé par Elodie Bouchez et dont vous faites partie, décernera le prix Her Art à une artiste (et le prix est doté de 30.000 €, le montant le plus élevé pour un prix récompensant une artiste). Pourquoi ce prix est-il important pour la Maison Boucheron ?

Hélène Poulit-Duquesne : Le prix incarne parfaitement nos valeurs et notre engagement en faveur de la créativité et de l’expression artistique féminine. Chez Boucheron, nous avons toujours accordé une place centrale à l’innovation et à la créativité depuis 1858. Notre approche de la Haute Joaillerie est profondément artistique – nos collections Carte Blanche portent un propos créatif fort qui attire d’ailleurs des amateurs d’art contemporain qui collectionnent nos pièces comme des œuvres d’art. Cette initiative avec Marie Claire nous permet de soutenir concrètement un talent et de contribuer à façonner un avenir plus égalitaire dans le domaine de la création. Ce projet me touche particulièrement en tant que femme dirigeante, car je crois profondément que la diversité de genre est essentielle pour enrichir notre vision du monde.

La Maison Boucheron est de plus en plus présente lors de cérémonies artistiques (Oscars, Golden Globes, etc)…

Nous avons effectivement développé une stratégie de visibilité forte grâce aux tapis rouges des grandes cérémonies artistiques du monde entier. Ce qui unit tous les talents avec qui nous travaillons, qu’ils soient nos ambassadeurs ou non, c’est un sens du style affirmé. Les créations Boucheron leur permettent d’exprimer pleinement leur personnalité, ce qui s’aligne parfaitement avec notre ADN qui place l’individu et sa singularité au centre. Ces talents choisissent souvent de porter nos créations les plus innovantes, comme l’a fait l’actrice Tracee Ellis Ross lors de la dernière cérémonie des Oscars avec une création en impression de sable 3D issue de notre dernière collection de Haute Joaillerie Carte Blanche (Or Bleu, dévoilée en juillet 2024). Mais ils se tournent aussi régulièrement vers des créations de nos archives, témoignant de la richesse de notre patrimoine et de notre histoire. Cette stratégie s’inscrit naturellement dans notre vision : nos créations sont faites pour être portées et non pour rester enfermées dans un coffre-fort.

Vous venez de collaborer avec Mark du groupe de K-Pop NCT – avez-vous une volonté de vous ouvrir à d’autres milieux artistiques que l’art contemporain et le cinéma ?

Chez Boucheron, nous sommes toujours attentifs aux créatifs qui expriment une vision artistique singulière, quel que soit leur domaine. Notre collaboration avec Mark du groupe NCT témoigne de cette ouverture à tous les univers qui résonnent avec notre identité et nos valeurs. La musique, comme l’art contemporain ou le cinéma, est un puissant vecteur d’émotions. Ce qui nous intéresse avant tout, c’est la singularité des talents avec lesquels nous travaillons, leur créativité et leur capacité à toucher un public. C’est cette recherche d’authenticité et d’émotion qui guide nos choix.

À travers le prix Her art vous récompensez des artistes innovantes. D’où vient cette volonté de vous associez à d’autres types d’arts que la joaillerie ?

L’innovation et la créativité sont au cœur de l’ADN de Boucheron depuis 1858. Notre fondateur Frédéric Boucheron était un créateur visionnaire qui pensait naturellement en-dehors des codes de la joaillerie traditionnelle. En tant que fils de drapiers, il a apporté sa connaissance du textile à la joaillerie, créant des pièces souples comme des étoffes. Il a aussi été pionnier dans l’utilisation de matériaux inattendus comme le cristal de roche, le bois, ou l’émail, qu’il mêlait aux diamants et à l’or. La Maison a d’ailleurs réalisé une grande variété d’objets d’arts, comme des sculptures ou des vases… Aujourd’hui, cette philosophie se perpétue et nous pousse naturellement à nous intéresser à d’autres formes d’art, à d’autres démarches créatives qui questionnent comme nous les matériaux, les techniques, et repoussent les frontières du possible.

Un exemple ?

Nous collaborons régulièrement avec des industries on ne peut plus éloignées de la joaillerie traditionnelle. Par exemple, nous avons utilisé de l’aérogel – un matériau utilisé par la NASA car c’est le plus léger du monde – dans notre collection de Haute Joaillerie Carte Blanche « Contemplation » en 2020. Pour notre capsule innovation « Jack de Boucheron Ultime », nous avons intégré du Cofalit, un matériau considéré comme un déchet ultime. Pour notre collection « Ailleurs » en 2022, nos artisans se sont formés à la vannerie pour travailler le rotin. Enfin, l’un des exemples les plus emblématiques est notre création « Quatre 5D Memory », dévoilée en septembre 2024, qui utilise une technique de pointe permettant d’encoder n’importe quel type de données pour des milliards d’années dans du verre de silice. Nous avons choisi d’y capturer le son des vagues de l’océan, un souvenir d’enfance de Claire Choisne (directrice artistique de la Maison Boucheron, ndlr), et une ode à la mémoire de l’eau.

Au-delà de ce prix, comment aidez-vous les artistes et plus particulièrement les femmes artistes ?

Notre engagement envers les artistes prend plusieurs formes. Depuis 2018, nous soutenons l’association Yishu8 qui promeut les échanges culturels et artistiques entre la France et la Chine. Ce mécénat permet chaque année à trois lauréats de partir en résidence à Pékin, dans une Maison des Arts située face à la Cité Interdite. Par ailleurs, nous souhaitons mettre en avant dans nos boutiques des œuvres de talents émergents, qui portent souvent un propos sociétal. Cette démarche offre une visibilité précieuse aux artistes tout en créant une expérience unique pour nos clients. Notre approche a débuté lors de la réouverture de notre boutique Place Vendôme, où nous avons exposé des œuvres d’artistes comme Mona Oren, Tony Jouanneau, Emilie Moutard-Martin et Charlotte Charbonnel, entre autres. Concernant spécifiquement les femmes artistes, nous sommes conscients qu’elles restent largement sous-représentées. C’est pourquoi nous intégrons régulièrement à notre collection des œuvres de créatrices talentueuses pour nos boutiques à travers le monde. Pour notre boutique de Ginza en 2023, nous avons collaboré avec l’artiste plasticienne japonaise Miyouki Nakajima ainsi qu’avec Sabine Marcelis, designer reconnue pour son travail sur la lumière et les matériaux. À Daegu en 2023, nous avons mis en valeur le travail de Myriam Hubert, spécialiste de la marqueterie de verre. Pour notre boutique Coex en 2023, nous avons choisi d’exposer les œuvres de Claire Linder, céramiste. Plus récemment, à Abu Dhabi en 2024, nous avons collaboré avec Yasmin Al Mulla, designer émiratie dont l’esthétique contemporaine s’inspire de la culture locale, créant ainsi un pont entre nos univers. Notre approche vise à créer des liens durables qui vont au-delà d’un simple soutien financier.

Vous dites : « L’innovation et l’audace créative font partie intégrante de notre ADN depuis 1858. » Quelle seront vos prochaines innovations créatives ?

Nous explorons constamment de nouvelles façons d’exprimer notre créativité, en restant fidèles à l’héritage de Frédéric Boucheron. Vous connaissez notre démarche – nous questionnons sans cesse ce qui est considéré comme « précieux ». Pour nous, ce n’est pas seulement la valeur intrinsèque des matériaux, mais l’émotion qu’une pièce peut susciter, le rêve qu’elle incarne et le savoir-faire exceptionnel qu’elle mobilise. Notre prochaine collection Carte Blanche, comme chaque année, mettra au cœur de son propos créatif de nombreuses innovations, tant dans les matières que dans les techniques, dont certaines jamais employées en Haute Joaillerie. Ce que je peux vous dire, c’est que cette collection sera aussi particulièrement audacieuse dans sa forme. Claire Choisne et ses équipes travaillent actuellement sur des pièces qui, je pense, surprendront même ceux qui suivent notre Maison depuis longtemps.

Les engagements de Boucheron sont-ils d’autant plus forts que vous avez deux femmes à la tête de la Maison ?

Je pense que le fait d’être deux femmes à la tête de Boucheron – ce qui est unique car nous sommes le seul duo féminin CEO/Directrice de la Création sur la Place Vendôme – nous donne une approche plus empathique du leadership. Des valeurs comme la sincérité, l’empathie, la générosité et l’inclusivité étaient déjà défendues par Frédéric Boucheron, et Claire et moi les partageons. Il affichait notamment les noms de ses artisans sous les pièces exposées lors des Expositions Universelles, et leur permettait de concourir afin qu’ils puissent remporter des prix dans leurs catégories. Il avait un profond respect pour ses équipes et ses pairs. J’ai l’intention que ces valeurs perdurent sous ma direction. Le fait de placer l’individu au centre est ce qui différencie Boucheron des autres Maisons. Ces valeurs se reflètent naturellement dans nos engagements, qu’ils soient sociétaux ou environnementaux, et qui sont formalisés dans notre stratégie de développement durable « Precious for the Future ». Notre soutien au prix Her Art, par exemple, n’est pas simplement une initiative en faveur des femmes artistes, mais s’inscrit dans notre vision plus large de ce que doit être une Maison de luxe aujourd’hui – consciente de son impact et de sa responsabilité.





Entretien Laurence Rémila & Adèle Thiery