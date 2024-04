Marie Berthelon : « Mon métier ? Chasseuse de trésors ! »

En 2022, Rouvenat (re)voit le jour après avoir été créée en 1852 par le pionnier de la joaillerie, Léon Rouvenat. Marie Berthelon , passionnée de pierres précieuses et de circularité, est à l’initiative de ce renouveau.

Interview 24 carats.

Vous (re)lancez Rouvenat en 2022, une belle endormie de joaillerie créée en 1852 par Léon Rouvenat. Pourquoi un tel choix ?

Marie Berthelon : Avant de me lancer dans cette aventure, j’ai quitté Cartier où je travaillais depuis près d’une dizaine d’années. Lorsque j’ai fait des recherches sur cette belle endormie, je ne trouvais absolument rien sur le web à propos de cette légende qu’est Léon Rouvenat. C’était vraiment un mystère, puisqu’il avait gagné plusieurs médailles à l’Exposition Universelle de Londres et de Paris, mais aussi que sa principale cliente était l’Impératrice Eugénie. Le journal du Figaro de l’époque, fin XIXe siècle le mentionne même comme étant LA référence en joaillerie. Nous avons mis plus d’un an et demi avec mes associés qui m’ont aidée à exhumer ce nom et à construire le business model. Nous voulions qu’il soit juste et vrai, créer les designs, mais aussi faire notre première levée de fonds.

Comment une telle marque a pu tomber aux oubliettes ?

À son décès, en 1874, Léon Rouvenat n’avait pas d’héritier masculin pour reprendre l’affaire. C’est à ce moment-là que des marques comme Cartier ou Chaumet sont arrivées et ont commencé à se développer. J’ai retrouvé des archives incroyables, notamment au Petit Palais et au Musée des Arts Décoratifs. J’ai racheté 3000 gouaches. Nous sommes des chasseurs de trésors en fin de compte…

En quoi consiste votre « joaillerie circulaire » ?

Il s’agit d’utiliser de l’ancien pour faire du nouveau : or recyclé, pierres anciennes… Mais c’est une vraie contrainte ! Il est beaucoup plus facile d’aller acheter une pierre standard neuve. Mais cette contrainte rend hyper créatif. Je trouve que c’est ce qui se perd parfois dans nos métiers. Cette chasse au trésor est créative, joyeuse, et c’est un vrai kiff. Par exemple, on va acheter une broche qui va devenir un fermoir, c’est vraiment une histoire sans fin, on ne s’arrête jamais dans la créativité. Tout le mobilier de notre boutique au 416 rue Saint-Honoré est recyclé. Je suis allée chiner à Saint-Ouen mais aussi sur eBay ou Leboncoin. Nos packagings sont de vieilles boîtes Cartier, Tiffany & Co, etc., et le street artiste new-yorkais Senz les re-customise pour en faire de petites œuvres d’art.

En 2024, comment conserver l’ADN d’une marque du XIXe siècle ?

Lorsqu’on relance une grande maison de joaillerie, on ne veut pas rester coincé dans une histoire passée. Donc on va chercher dans ses racines, ses valeurs, sa philosophie, son côté pionnier et explorateur et son souci permanent d’innovation et de progrès, pour s’en affranchir et inscrire l’histoire de Rouvenat dans l’ère contemporaine. Néanmoins, nous avons des clins d’œil partout à Léon Rouvenat. Par exemple, on retrouve sur la chaîne des colliers de l’or tricoté qu’il utilisait souvent sur ses créations.







Comment sourcez-vous vos pierres ?

Toutes les pierres sont uniques et anciennes, comme les médaillons que l’on possède et ont mille vies car ils seront passés par d’autres bijoux (je construis cette chaîne qui n’existe pas à la base). J’achète principalement ces pierres anciennes chez des fabricants et vendeurs de pierres contrairement aux grandes Maisons de la place Vendôme qui veulent du calibré et du standard. Chez Rouvenat, nous partons du principe que ce qui n’est pas standard est beau.

Vous cassez les codes traditionnels de la joaillerie…

J’ai fait le pari que ces pierres uniques et possédant une histoire et une âme, pouvaient toucher davantage qu’une pierre calibrée et standard. Aujourd’hui, nos clientes foncent sur des pierres rares comme le Spinelle gris, qu’on ne trouve nulle part. On écume les salles de ventes aux enchères, on construit tout simplement cette filière. J’aimerais bien à terme poser une certification.





« CE QUI N’EST PAS STANDARD EST BEAU… »

La blockchain joue un rôle important chez Rouvenat.

C’est un aspect majeur pour nous, puisque c’est un certificat intangible garantissant la valeur du bijoux pour l’avenir le jour où il changera de main. Bien sûr, nous avons encore la version papier pour ceux qui le souhaitent mais l’idée est de vraiment passer à la version full digitale. J’ai travaillé chez De Beers, dans les années 2010 et on commençait à parler de blood diamonds. Je me suis penchée en 2012 sur la blockchain, et personne ne s’y connaissait, même encore aujourd’hui, c’est un sujet assez vague. Le sujet de traçabilité est devenu primordial. C’est se questionner sur la provenance de la pierre et comment elle est extraite.

Comment qualifieriez-vous l’éco-joaillerie made in Rouvenat ?

On essaie de développer de l’éco-création et d’inventer des bijoux qui vont s’adapter à la pierre et pas l’inverse, contrairement à la joaillerie traditionnelle où on taille la pierre pour qu’elle s’adapte au bijou. J’aime bien respecter la nature de la pierre. Nous sommes un laboratoire d’expériences. Nous sommes également une entreprise à mission, base que nous avons posée avant même de nous lancer. Nous revalorisons les ressources humaines et naturelles tout au long de la chaîne de valeurs. L’éco-création, c’est inventer des sertis qui permettent d’accueillir des pierres qui font 0,5 carats, 3 ou 5 carats. On peut y placer des pierres ovales, rectangulaires, rondes…

La suite pour Rouvenat ?

C’est un peu un secret, mais la prochaine création arrivera en fin d’année et s’ancre plus que jamais dans le patrimoine de Rouvenat et dans ses histoires, en s’appuyant sur l’idée du poinçon historique de Léon Rouvenat. Et on joue autour de cette signature-là. On prévoit également une exposition au Musée des Arts Décoratifs en novembre 2024, aux côtés de Christofle, son associé au début de leurs carrières respectives. Leurs chemins se sont séparés lorsque Rouvenat s’est consacré pleinement à la joaillerie et Christofle dans l’orfèvrerie. Mais avant cela, le déploiement international et l’arrivée de merveilleuses pierres de couleur. Je vous donne rendez-vous au printemps !

www.rouvenat.com

416 rue Saint-Honoré, 75008 Paris



Par Sarah Sellami

Photos Axel Vanhessche