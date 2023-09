OBSESSIONS – L’ALLIANCE POIRAY VUE PAR… JEANNE PIEPRZOWNIK

Après dix longues années de vie commune avec pour seul engagement un chat borgne et une place de parking, il était temps de passer à la vitesse supérieure, non ? Le mariage, avec son lourd héritage traditionnel et conservateur, bénéficie toujours de cet attrait inexplicable. Vous avez beau vous revendiquer rebelle, anticonformiste et dissident (du moins si l’on se fie à votre X), vous nourrissez en votre for intérieur cette inexorable envie d’union à l’être aimé. Ne vous flagellez pas sur le parvis de l’église, vous êtes juste humain, et accessoirement amoureux. Une fois la to-do list du wedding (interminable et vertigineuse) accomplie à 95 %, il reste le choix de l’alliance. Un grand nombre d’anneaux ont glissé le long de vos phalanges. Le présent des dix-huit ans, la pierre de votre grand-mère, le jong en toc du premier amour… Puis vient l’alliance. La vraie. Un anneau qui séjournera sur votre annulaire gauche pour des années, des décennies même (on vous le souhaite). Cet engagement, la Maison parisienne Poiray l’offre à ses protégés depuis 1975. Installée dans la prestigieuse rue de la Paix, la Maison de Joaillerie et d’Horlogerie se consacre aux preuves d’amour. Née de son savoir-faire et sa french touch élégante, une alliance en or jaune, fine et gracieuse. À l’abri des regards, vous pourrez faire graver la date inoubliable dans le corps de bague.

À présent, promettez-le : jusqu’à ce que la mort vous sépare.

Par Fanny Mazalon