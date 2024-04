HOLY CHIPS !

Demna it ! Il nous a encore eus.

Si votre dressing s’apparente, collections après collections, à un cellier (version richcore, je vous rassure), il en est l’unique fautif. Sur la même étagère que le shopping bag Ikea, les souliers McDonald’s et le trash bag en cuir de veau, il va falloir trouver une place dans le garde-manger. Spotted sur les podiums de la collection Été 2023, le nouveau will-you-dare-bag signé Demna a totalement retourné la rédaction de ce magazine… et fait frétiller nos papilles accros, hélas, aux nourritures les plus junk.

Le styliste géorgien, DA de la Maison depuis 2015, s’est encore joué de vous. Sa nouvelle lubie ? Un paquet de chips en cuir zippé. Pour atteindre l’IMC d’une création aussi osée, snobez le supermarché et shoppez directement en boutique. Demna assouvit ses cravings de fin de soirée et décline son Sac en plusieurs saveurs. Le rouge « spicy chili », le bleu « salt and vinegar » et le jaune « cheese and onion », vous êtes servis. Outre son ouverture facile, son Nutri-score A ou son absence d’arômes artificiels, le Sac Chips est un régal… tant qu’il est porté en stiletto.

Sacs « Chips » en cuir de veau brillant et escarpins Honey en cuir noir BALENCIAGA

Texte Fanny Malzon

Photo Jeanne Pieprzownik