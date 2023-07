Le Talon Carel

Dissimulés sous le drapé d’un jupon italien, incandescents au dénouement d’un porte-jarretelle, provocateurs du pavé avec un 501… La Frenchy arbore fièrement les trotteurs de Carel : c’est une joueuse. Clac, clac, clac, dans les ruelles ensoleillées. Clac, clac, clac, dans les hôtels de bord de mer. Clac, clac, clac, dans les échoppes parisiennes. On l’entend la trotteuse, perchée sur ses petits talons vernis, on l’entend qui trottine dans ses Kina carmin.

Quatre centimètres, pas plus, pas moins. Depuis 1952, le talon bas est la signature Carel adoptée par les femmes audacieuses. Alexa Chung, Carla Bruni, Angèle ou Clara Luciani, toutes comblées par les trois brides de la babies, on les surnomme les Carel girls.

Il ne faut pas se fier à cette hauteur faussement sage, ses attraits de ballerines et son décolleté timide. La Kina by Carel est une rebelle sixties au vernis rutilant, dont on croise et décroise le trio de brides.

La maison parisienne dresse le pied à son aise avec son cuir souple et son talon raisonnable. Déjà culte et incontestablement féminin, cette élégance discrète et sans froufrous, c’est le trotteur de Carel. Libre de ses mouvements, prête pour la course, l’effrontée qui fait ce choix de souliers aura le dernier métro. Parole de rebelle 20’s.

www.carel.fr

Par Fanny Mazalon