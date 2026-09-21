Bal Prix de La Méduse 2026

Marc Lambron essaie encore de piquer mon job d'Open Bar photographer !!

Marc Lambron, Delphine Marang,Thibault De Montaigu entourent la maitresse de maison Yveline Frèche !!

Ambiance festive vue du jardin

Odile Doutremont (à droite) siamoise avec Chloé Elbaz Journaliste à Paris Match

Odile Doutremont ex Mme De Groodt et surtout Prix de Flore 2018

Ophelia Jacarini avec Christophe Rioux

Voilà les Frèche Patrick et David, soit Père et fils !!

Encore des jeunes gens beaux et chics !David Freche, Lea Pittet, Flora Establet et Thibault de Montaigu

Mets nous des zlows DJ Gianni Vincenzo

Koukla Lapidus, Ophelia Jacarin et Amelie Carrara en mode trois grâces

Koukla Lapidus sans sa soeur Milla mais avec Amelie Carrara

Quel Ambiance!!

Voilà de jeunes gens chics Tatiana Verstraeten, Arthur Madrid, Savannah Nolan, Clementine Doat and Thibault de Montaigu

John Jefferson Selve, Elie Chouraqui et Samuel De Loth posent en mode qui se ressemble s'assemble !!

Point de répit pour Thélyson Orélien qui entre deux coupes de champony signe son book à tire larigot !!

Quel sourire ! Chermila Theron est une grande fan de Bruno de Stabenrath

Bernard Henri Levy déguisé en BHL, et Arielle Dombasle (en Black Bunny Girl) sont venus féliciter Thélyson Orélien !!

Photo de classe 2eme session Adele Van Reet, Marc Lambron, Bruno De Stabenrath, Bernard Henri Levy, Meduse 2026 Thélyson Orélien, Gaël Tchakaloff, David Frèche et Anne Berest

Allez Tous sur le perron pour la photo de classe: Adele Van Reet, un invité, Marc Lambron, Thibault de Montaigu, Bruno De Stabenrath, Meduse 2026 Thélyson Orélien, Gaël Tchakaloff, David Frèche et Anne Berest ont répondu à l’appel

Thélyson Orélien Prix Méduse 2026 est aussi Ophtalmo que lisez vous c'est en AZERTY et non en QWERTY : "L'art IS A Dirty Job But Somebody Got to Do It" en tant que borgne et amateur de dirty job, j'ai tout bon de mon oeil pers, ou plutot pervers !!

Devant Jean Paul Enthoven, Gaël Tchakaloff, Marc Lambron et le président David Frèche Thélyson Orélien remercie l'assistance

Thélyson Orélien fier d'etre le Prix Méduse 2026pour son book « C'était Ça Ou Mourir » publié chez Grasset

Ah Thélyson Orélien ne rentre pas à l'académie il mérite d'entrer au musée Grévin !

Allez Allez on fait du bruit pour Thélyson Orélien Prix Méduse 2026 !!Ca clape ou ca rappe

Le gagnant est : Thélyson Orélien pour son book « C'était Ça Ou Mourir »Le jury : Adele Van Reet, Marc Lambron, Gaël Tchakaloff, Anne Berest et le président vont lui remettre un chèque...

Roulement de tambour, David Frèche Président de La Méduse et le jury (Adele Van Reet, Marc Lambron, Thibault de Montaigu, Bruno De Stabenrath, Gaël Tchakaloff, Anne Berest) vont annoncer le gagnant de cette année !!

Pendant les slows toutes les jeunes femmes s'arrachent Elie Chouraqui malgré qu'il soit accompagné, Moi aussi j'aimerais faire la pinup dans un film d'Elie Chouraqui !!

Fredeic Baigneres attend les quarts d’heures américains pour inviter Marie Jacquier

Je me demandais ou se cachait Marc Lambron et sa copine Delphine Marang impossible de les trouver