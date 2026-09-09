Deauville 2026 Opening

Bananana Bananana Banana Spritz : Manon Clavel, Lio, Marion Barbeau and Sayyid El Alami

Le team des "Contrebandiers' Austin Amelio, realisateur Padraic McKinley, Julia Jones et la productrice Ryan Hawke font bloc derrière Ethan Hawke

Ethan Hawke porté aux nues !

Ethan Hawke recoit un talent award des mains de Juliette Binoche !

Roschdy Zem recoit un trophée Distinction digital des mains de Camille Chamoux

Moi aussi je veux un kiss et fais la queue pour celà !!

Nine d'Urso poupoupidoute sur le red carpet !

Aaarrrgh Lena Mahfouf gère la situation !!

Ethan à la télé et pour de bon !!

Lio et Roshdy Zem en tandem

Nananana nananana Banana Split !

The Queen and the king de l'ouverture Juliette Binoche et Ethan Hawke

Juliette Binoche exhibe ses Mapa blacks

Comme d'hab Clemence introduit un peu de Poesy dans ce festival

Simon (general deGaulle)Abkarian salue deauville, La France et les français !! Les deux bras Simon, les deux bras !

Comment ça Laura n'a rien à Smet? La voilà dans une belle robe noire décolletée !!

Roschdy Zem, très bien entouré de Cécile de France et Laura Smet

Le jury en ordre de bataille: Simon Abkarian, Euzhan Palcy, Raphaël Personnaz, Cécile de France, Roschdy Zem, Laura Smet, Lola Quivoron, Camille Chamoux and Mohamed Mbourg Sarr

Eye Haïdara!

Alexandre Barrière c'est le patron du groupe Barrière et du casino bien sur

Ethan Hawke et son oeil de faucon

Ethan Hawke et la team du film "Les Contrebandiers"Julia Jones, le réal Padraic McKinley et l'acteur Austin Amelio

Ethan Hawke,Eest venu en famille avec fifille et Madame: Indiana Hawke et Ryan Hawke

Anne Berest des salons et des prix littéraires au red carpet