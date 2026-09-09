Deauville 2026 Opening

Bananana Bananana Banana Spritz : Manon Clavel, Lio, Marion Barbeau and Sayyid El Alami
Le team des "Contrebandiers' Austin Amelio, realisateur Padraic McKinley, Julia Jones et la productrice Ryan Hawke font bloc derrière Ethan Hawke
Ethan Hawke porté aux nues !
Ethan Hawke recoit un talent award des mains de Juliette Binoche !
Roschdy Zem recoit un trophée Distinction digital des mains de Camille Chamoux
Moi aussi je veux un kiss et fais la queue pour celà !!
Nine d'Urso poupoupidoute sur le red carpet !
Aaarrrgh Lena Mahfouf gère la situation !!
Ethan à la télé et pour de bon !!
Lio et Roshdy Zem en tandem
Nananana nananana Banana Split !
The Queen and the king de l'ouverture Juliette Binoche et Ethan Hawke
Juliette Binoche exhibe ses Mapa blacks
Comme d'hab Clemence introduit un peu de Poesy dans ce festival
Simon (general deGaulle)Abkarian salue deauville, La France et les français !! Les deux bras Simon, les deux bras !
Comment ça Laura n'a rien à Smet? La voilà dans une belle robe noire décolletée !!
Roschdy Zem, très bien entouré de Cécile de France et Laura Smet
Le jury en ordre de bataille: Simon Abkarian, Euzhan Palcy, Raphaël Personnaz, Cécile de France, Roschdy Zem, Laura Smet, Lola Quivoron, Camille Chamoux and Mohamed Mbourg Sarr
Eye Haïdara!
Alexandre Barrière c'est le patron du groupe Barrière et du casino bien sur
Ethan Hawke et son oeil de faucon
Ethan Hawke et la team du film "Les Contrebandiers"Julia Jones, le réal Padraic McKinley et l'acteur Austin Amelio
Ethan Hawke,Eest venu en famille avec fifille et Madame: Indiana Hawke et Ryan Hawke
Anne Berest des salons et des prix littéraires au red carpet
Chaque année on retrouve Ana Girardot à Deauville sur le red carpet et c'est pas moi qui vais me plaindre