L’ÉTRANGE FESTIVAL : L’APPEL DU BIZARRE

Le cinéma est devenu trop sage ? Direction le Forum des images, où L’Étrange Festival continue de faire ce que les autres n’osent plus : programmer des films qui griffent, qui mordent, avec parfois des licornes qui tuent.

Il y a les festivals où l’on vient chercher la Palme, l’Ours ou le Lion. Et puis il y a L’Étrange festival, où l’on vient surtout vérifier que le cinéma n’est pas encore complètement devenu une salle d’attente Netflix. Pour sa 32e édition, du 1er au 12 septembre au Forum des images, le festival parisien zinzin remet donc le couvert : horreur, SF, fantastique, cinéma mutant, bizarreries venues de partout et films improbables dont on se demande parfois qui a bien pu donner le feu vert. Bref, la routine…

Cette année, la fête commence pourtant par une petite douche froide. Le Sabre des gardiens, de Yuen Woo-ping, choisi pour ouvrir les hostilités, est une grosse déception. On pouvait rêver mieux pour lancer un festival qui revendique le cinéma comme territoire d’aventure. Le maître du kung-fu hongkongais, chorégraphe de Matrix, Tigre et Dragon ou Kill Bill, revient au wu xia pian avec cette adaptation d’un célèbre manhua chinois (bande dessinée). Des guerriers, des traîtres, des enfants, des sabres, des chevaux, des méchants très méchants et des combats dans tous les sens : sur le papier, c’était banco. À l’écran, c’est surtout boursouflé, confus et étonnamment poussif. Les chorégraphies ont beau faire voler les corps, les combats sont répétitifs, pas toujours lisibles, et parfois tripatouillés à l’ordinateur. À l’arrivée, Le Sabre des gardiens ne décolle jamais, un comble pour Yuen Woo-ping.





UNE LICORNE PSYCHOPATHE

Mais L’Étrange Festival a ceci de délicieux qu’un film décevant n’y annonce jamais une édition ratée. Au contraire : il suffit parfois d’un ovni pour remettre les compteurs à zéro. Cette année, il pourrait s’appeler Buddy. Après avoir dynamité les codes de la télé avec le culte Too Many Cooks, une vidéo géniale, parodique et étrange, Casper Kelly revient avec une licorne orange qui chante, danse et apprend aux enfants à être heureux. Enfin, jusqu’au jour où l’un d’eux refuse de participer. Buddy se vexe. Et Buddy a très envie de le tuer. Voilà. Une licorne psychopathe dans une émission pour enfants, il n’en fallait pas davantage pour que le film devienne l’un des grands objets de curiosité de cette édition. On imagine une sitcom sous acide, un slasher, un cauchemar cathodique, un mix entre Vidéodrome et L’Île aux enfants. Première française le 5 septembre.

Pour le reste, L’Étrange continue son grand marché noir du cinéma. Douze films en compétition internationale, venus d’horizons aussi différents que la Corée, la Nouvelle-Zélande, le Kazakhstan ou Singapour, avec notamment Tristes tropiques de Park Hoon-jung, Sicko d’Aitore Zholdaskali, Bury the Devil d’Adam O’Brien ou encore Mum, I’m Alien Pregnant. De quoi faire travailler les pupilles et les neurones.

Côté rencontres, Ornella Muti est l’invitée d’honneur de cette année. Quatre films pour traverser une carrière où l’actrice italienne est passée du cinéma populaire à Marco Ferreri, de Flash Gordon aux territoires plus expérimentaux. Et surtout Roma Elastica, le nouveau Bertrand Mandico, présenté en avant-première, avec Marion Cotillard, Noémie Merlant, Franco Nero. Après la projection du 10 septembre, Mandico et son actrice seront là pour parler cinéma, fantasmes et vieillissement des icônes. Autant dire que c’est absolument immanquable…

Les Cartes Blanches seront confiées à Rebeka Warrior, Anna Mouglalis et Philippe Vuillemin. On attend également la traditionnelle chasse aux trésors de Christophe Bier et Serge Bromberg, une nouvelle plongée dans les archives avec INA Fantastica 4 !, des courts-métrages et, pour les vingt ans de Potemkine, une projection de l’épisode 8 de Twin Peaks, soit l’un des morceaux de bravoure les plus hallucinés de l’histoire récente de la télé.

Dans un paysage ciné de plus en plus balisé, le festival continue de jouer les éclaireurs clandestins. Tous au Forum !

Plus d’infos sur : https://www.etrangefestival.com/

Jusqu’au 12 septembre

FORUM DES IMAGES : 2, rue du cinéma, 75001 Paris





Par Marc Godin