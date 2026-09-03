« The Opera » Premiere Folies Bergère

Arrivée en retard ca n'empêche pas Rossy de Palma de poupoupidouter

Rossy de Palma en tenue "J'attends mon hubeur"

Caterina Murino entenue civile

La belle Caterina distribue à la ronde de chaleureux sourires et poignées de main !!

Valentino Buzza me présente sa femme Annamaria Ronsisvalle

Le Tenor Valentino Buzza (Orphée), soprano Mariam Battistelli (Eurydice) et Caterina Murino

Voilà les acteurs de "The Opera" Le Tenor Valentino Buzza (Orphée), soprano Mariam Battistelli (Eurydice)

Malgré son camouflage "Sous bois" J'ai reconnu mon pote de DJ King Sabbah

Elle est ou la caisse?

Pas le temps de poser pour moi Vincent se barre avec sa belle Narah

Pas le temps de poser pour moi Vincent se barre avec sa belle Narah

Vincent Cassel taxi driver dans le film et happy eyephoneur dans les parties

Rossy de Palma and Narah Baptista trop contentes d'apparaitre dans les stories de Vincent Cassel !

Vincent Cassel pique mon job et paparazite Rossy de Palma and Narah Baptista

Narah Baptista, Vincent Cassel et la belle Eurydice Mariam Battistelli

Très accessible Vincent Cassel se plie avec bonne humeur à tous les selfies euh Narah Baptista arrive trop tard pour l'instagram

On l'a vu dans un tas de film dont "Nuit Noire" et "Athena" : l'acteur Ouassine Embalek et son invitée une VIP me dit il Pas eu le temps de me préciser qui?

Rossy affleloute derrière ses De Palma Bans

Vincnet Cassel French Cancante entre Rossy de Palma et Mariam Battistelli

Vincnet Cassel sandwiche entre Caterina Murino, Rossy de Palmaet Mariam Battistelli ! et le réal Paolo Gep Cucco

L'équipe du film sans Rossy de Palma à la bourre: Linda Gennari, Valentino Buzza (Orphée) , Mariam Battistelli (Eurydice), Real Davide Livermore, Caterina Murino, Vincent Cassel and co real Paolo Gep Cucco

Narah Baptista en poster

Les memes en plain Louboutongs !

allez on s'en lasse pas: Ho Ho Vincent Cassel et Narah Baptista,

Ho Ho Vincent Cassel et Narah Baptista,

Eurydice? C'est La Belle Ténor Mariam Battistelli !

Caterina Murinodans sa robe de Catherinette

Caterina Murino sandwiche entre les Realisateurs Davide Livermore et Paolo Gep Cucco

Isabelle Camus en mode Belly dancing et fiston DJ Joalukas Noah!

Isabelle Camus en mode je suis occupée au téléphone et fiston Joalukas Noah