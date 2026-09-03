« The Opera » Premiere Folies Bergère

Arrivée en retard ca n'empêche pas Rossy de Palma de poupoupidouter
Rossy de Palma en tenue "J'attends mon hubeur"
Caterina Murino entenue civile
La belle Caterina distribue à la ronde de chaleureux sourires et poignées de main !!
Valentino Buzza me présente sa femme Annamaria Ronsisvalle
Le Tenor Valentino Buzza (Orphée), soprano Mariam Battistelli (Eurydice) et Caterina Murino
Voilà les acteurs de "The Opera" Le Tenor Valentino Buzza (Orphée), soprano Mariam Battistelli (Eurydice)
Malgré son camouflage "Sous bois" J'ai reconnu mon pote de DJ King Sabbah
Elle est ou la caisse?
Pas le temps de poser pour moi Vincent se barre avec sa belle Narah
Pas le temps de poser pour moi Vincent se barre avec sa belle Narah
Vincent Cassel taxi driver dans le film et happy eyephoneur dans les parties
Rossy de Palma and Narah Baptista trop contentes d'apparaitre dans les stories de Vincent Cassel !
Vincent Cassel pique mon job et paparazite Rossy de Palma and Narah Baptista
Narah Baptista, Vincent Cassel et la belle Eurydice Mariam Battistelli
Très accessible Vincent Cassel se plie avec bonne humeur à tous les selfies euh Narah Baptista arrive trop tard pour l'instagram
On l'a vu dans un tas de film dont "Nuit Noire" et "Athena" : l'acteur Ouassine Embalek et son invitée une VIP me dit il Pas eu le temps de me préciser qui?
Rossy affleloute derrière ses De Palma Bans
Vincnet Cassel French Cancante entre Rossy de Palma et Mariam Battistelli
Vincnet Cassel sandwiche entre Caterina Murino, Rossy de Palmaet Mariam Battistelli ! et le réal Paolo Gep Cucco
L'équipe du film sans Rossy de Palma à la bourre: Linda Gennari, Valentino Buzza (Orphée) , Mariam Battistelli (Eurydice), Real Davide Livermore, Caterina Murino, Vincent Cassel and co real Paolo Gep Cucco
Narah Baptista en poster
Les memes en plain Louboutongs !
allez on s'en lasse pas: Ho Ho Vincent Cassel et Narah Baptista,
Ho Ho Vincent Cassel et Narah Baptista,
Eurydice? C'est La Belle Ténor Mariam Battistelli !
Caterina Murinodans sa robe de Catherinette
Caterina Murino sandwiche entre les Realisateurs Davide Livermore et Paolo Gep Cucco
Isabelle Camus en mode Belly dancing et fiston DJ Joalukas Noah!
Isabelle Camus en mode je suis occupée au téléphone et fiston Joalukas Noah
Polina Ruscxhe accompagne L'Acteur réal Amine Gabdou ("Without Mercy" , "All Blood runs red")