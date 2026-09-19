Deauville Festival Closing

Le producteur Ross Murray recoit du jury de la critique un prix pour "Meli Melo" un dessin animé de Leah Nelson (absente)

Joy Barrière a judicieusement mise une robe ton sur ton avec le red carpet !

Camelia Jordana en mode dancing

Pete Doherty est plus calmos quand Katia de Vidas sa dulcinée est là

Pete Doherty réplique aux rafales de flashes sur le red carpet

Laura Smet un plaisir de shooter son sourire

Qui que voilà: Lola Quivoron !

Quel regard Raphael Personnaz devrait tourner dans des westerns meme spaghettis !!

Le General Simon Abkarian en mode De Gaulle : Plus haut les bras mon général!!

Cecile de France affleloute sur le red carpet

La bande du film récompensé "Test" : Yurich Brock, Paloma Garcia Lee et le real Sam McConnell

La bande du film récompensé "Test" : c'est plus fort que Yurich Brock quand Paloma est là

Yurich Brock et Paloma Garcia Lee en mode PTDR

Manon Clavel !

Jury de la Revelation : Lio et sa bande Sayyidel Alami, Manon Clavel, Marion Barbeau and Noée Abita, applaudissent "Mouse" un film de Kelly O Sullivan et AlexThompson (absents)

La realisatrice Leah Nelson de "Meli Melo le dessin animé doublement primé remercie le jury et le public par visio conférence

Le producteur Ross Murray recoit de Roschdy Zem du jury un deuxième prix pour "Meli Melo" un dessin animé de Leah Nelson (absente)

Le Grand Prix du jury va au real Jordan Firstman pour « Club Kid » il apparait pour remercier jury et public par videoconference

Ils sont tous là pau garde à vous our la finale sur la scene du CID deauville: Cécile de France, Lola Quivoron, Laura Smet, Roschdy Zem, Raphaël Personnaz, Simon Abkarian, Mohamed Mbourg Sarr, Euzhan Palcy and Camille Chamoux

Cool: Laura Smet et Roschdy Zem se lâchent un petit peu !!

On annonce le palmares sur le red carpet : Aure Atika se joint à l'appel du general Charles Abkarian

Manon Clavel et Noée Abita poupoupidoutent

Le Producteur Ross Murray n'est pas venu pour rien et repars avec ses deux prix pour "Meli Melo" de Leah Nelson !!

L'equipe de "Test" toujours euphorique

Carmelia Jordana entamme un dernier tour de piste

Au fil du temps Lio n'a toujours pas splitté sa banana !!

Yo Man ! Bravo Patrick !!

Bunker Première Vincent Perez avec la prometteuse Tess et Karine Silla

Bunker Première Pete Doherty soulève sa casquette ca va barder

Bunker Première : Pas de ceremonie à Deauville sans Alexandre Barrière !!

Bunker Première : Jordana la demoiselle au Camelia

Schwarzy JR saute en plain pieddans le red carpet !!

Bunker Première L'ecrivain realisateur de Bunker Florian Zeller et son sympa jeune premier : Patrick Schwarzenegger fils d'Arnold ! SVP

Bunker: Marine Delterme muse pour Florian Zeller !

Marine Delterme à la Bunker Premièrel

Bunker: Camelia Jordana nous dévoile son Tatoo !

Bunker: Patrick Schwarzy arrive les mains dans les poches Mais repartira avec un risining Star award !!

Florian zeller remettra à son acteur Patrick Schwarzenegger un Rising star

Un Rising Star award? On dirait presque un vrai !! se dit Shwarzy JR

Bunker Première King Shabadabada est là donc tout va !! Claude Lelouch avec sa sister Martine

Closing Deauville: Dans la famille Lapidus voilà Koukla Lapidus!

Closing Deauville: Dans la famille Lapidus voilà Milla Lapidus!

Closing Deauville: Pauline de Drouas et Jean Charles de Castelbajac sont dans la place

Closing Deauville: Bertrand Bonello la main sur le cardio

Closing Deauville: Mme et Monsieur Le maire Béatrice Augier, Philippe Augier

Closing Deauville: Alexandre Barrière sur son 31

Closing: Tarek Boudali bogosse sur le red carpt

Kam Hugh enflamme le red carpet

Closing La Perez Family sur le red carpet !!

La reine Catherine a oublié ses Deneuve Bans

La reine Catherine Le soleil elle fait avec !