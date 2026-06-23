Apple Fête La Music avec Pedro Winter

L'oeil de Technikart·23 juin 2026Apple Fête La Music avec Pedro Winter Partager Yess Busy Pedro a la banane !!DJ Mayou Picchu, DJ Myd, Pedro Winter et DJ Tatyana Jane : allez Les Bras Les Bras Les Bras pas de bras pas de Hip Hopa !Pour DJ Tatyana Jane le meilleur Diapason c'est son oreille !Mon Pass Navigo s'arrete à China Town Porte d'Italie, le pass de Busy Pedro il va à Doha !!Comme c'est chaud Pedro Winter en bon scout rafraichit la public avec une clim improviseeDJ Myd aux platines DJ Tatyana Jane en techno transeDJ Myd et DJ Tatyana Jane aux platines le public les suit au doigt et à l'ouie !!Pedro Winter à la barre merite bien un Ola !Pedro Winter au four DJ Myd le pschitte à la water bombDJ Tatyana Jane veut un selfie avec Pedro Winter et son eventeil !Pedro Winter en mode oOa Hop !FOK_9482Ah Pedro et sa La Clim humidificateur improvisée !!DJ Mayou Picchu aux platine Pedro guinchePendant la "Paris Workd wide" Clip screening interviewé par Malou Mallerin de Radio Nova, le real Remi Besse explique son tour de magie à DJ Myd et à Pedro wintercontre la canicule Allez agitez les serviettes de plage !!Pedro Winter Lance le mouvement La Clim pour tous !DJ Mayou Picchu, DJ Myd, Pedro Winter et DJ Tatyana Jane Mousquetairent chez Apple Store St Germain pour la fête de La musique !Real du clip " Paris Worldwide Remi Besse explique comment equiper les acteurs de sneakers à roulettes pour certains travellingsPedro Winter en tenue estivale on devrait lui offrir des SummertongsDJ Mayou Picchu, DJ Myd, Pedro Winter et DJ Tatyana Jane en mode "Les Bras les bras Les Bras !!Pedro à l'eau et Myd en mode pause tandis que les filles (DJ Mayou Picchu et DJ Tatyana Jane) sont aux fours et aux platines photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #applefetelamusique #applestorestgermain #parisfetedelamusique #parisworldwide #maloumallerin #remibesse #djmyd #pedrowinter #djmayoupicchu #djtatyanajane #wireimage #technikart