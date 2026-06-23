Apple Fête La Music avec Pedro Winter

Yess Busy Pedro a la banane !!

DJ Mayou Picchu, DJ Myd, Pedro Winter et DJ Tatyana Jane : allez Les Bras Les Bras Les Bras pas de bras pas de Hip Hopa !

Pour DJ Tatyana Jane le meilleur Diapason c'est son oreille !

Mon Pass Navigo s'arrete à China Town Porte d'Italie, le pass de Busy Pedro il va à Doha !!

Comme c'est chaud Pedro Winter en bon scout rafraichit la public avec une clim improvisee

DJ Myd aux platines DJ Tatyana Jane en techno transe

DJ Myd et DJ Tatyana Jane aux platines le public les suit au doigt et à l'ouie !!

Pedro Winter à la barre merite bien un Ola !

Pedro Winter au four DJ Myd le pschitte à la water bomb

DJ Tatyana Jane veut un selfie avec Pedro Winter et son eventeil !

Pedro Winter en mode oOa Hop !

Ah Pedro et sa La Clim humidificateur improvisée !!

DJ Mayou Picchu aux platine Pedro guinche

Pendant la "Paris Workd wide" Clip screening interviewé par Malou Mallerin de Radio Nova, le real Remi Besse explique son tour de magie à DJ Myd et à Pedro winter

contre la canicule Allez agitez les serviettes de plage !!

Pedro Winter Lance le mouvement La Clim pour tous !

DJ Mayou Picchu, DJ Myd, Pedro Winter et DJ Tatyana Jane Mousquetairent chez Apple Store St Germain pour la fête de La musique !

Real du clip " Paris Worldwide Remi Besse explique comment equiper les acteurs de sneakers à roulettes pour certains travellings

Pedro Winter en tenue estivale on devrait lui offrir des Summertongs

DJ Mayou Picchu, DJ Myd, Pedro Winter et DJ Tatyana Jane en mode "Les Bras les bras Les Bras !!