30ème Livre et Vin aux Deux Magots

L'oeil de Technikart·30 mars 202630ème Livre et Vin aux Deux Magots Partager qui se ressemblent s'assemblent : Laurent Dulery, et Antoine Gerraou le contraire !Louise Monot va t elle tourner dans le prochain Taxi G6 de Gérard Krawczy?Jean Maurice Belayche, David Foenkinos, Catherine Mathivat et Antoine Dulery posent pour la photo de familleLaurent Gerra, Jean Maurice Bellayche et Antoine Dulery trimousquetairentDominique Besneard sandwiche entre Laurent Gerra et Jean Maurice BellaychePhilippe Faure Brac et Jean Maurice Bellayche dans une coupe pour deuxPhilippe Faure Braque son smartphone et selfie Laurent Gerra, l’inconnue de la semaine et Jamy Gourmand !! Quel talent!Carole Fernandez et David Foenkinos copine copain comme d'habDaniel Herrero et Brigitte Fossey sont bandeau rouge ton sur ton!!Catherine Mathivat et Jean Maurice Belayche nous présente le gateau ophtalmo: 3O puis H_A_P_P_Y Q_W_E_RT_Y !!Dominique Besneard ne jure que par « une Employee Modele » de Jean Christophe TixierMacha Meryl presente son book de chevet « La Joueuse d’Echec » par Mitra Hejazipouravec Jean Maurice Bellayche, Philippe Lefait recommande « La Rosa Perdida, » de Christopher Laquieze« Des Equations Personnelles » By Sylvia Serfaty recommande Jamy GourmandPierre Bonte, Fabienne Legrand et Danielle Moreau font bande à partJean Maurice Bellayche des journées du Livre et du Vin , le realisateur Gérard Krawczyk, et deux jolies et talentueuses blondes Line Papin et Louise Monot euh tant pis si je suis daltonien photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #livreetvin #lesdeuxmagots #catherinemathivat #laurentgerra #antoinedulery #louisemonot #gerardkrawczyk #jeanmauricebelayche #davidfoenkinos #carolefernandez #danielherrero #brigittefossey #wireimage #technikart #