30ème Livre et Vin aux Deux Magots

qui se ressemblent s'assemblent : Laurent Dulery, et Antoine Gerraou le contraire !

Louise Monot va t elle tourner dans le prochain Taxi G6 de Gérard Krawczy?

Jean Maurice Belayche, David Foenkinos, Catherine Mathivat et Antoine Dulery posent pour la photo de famille

Laurent Gerra, Jean Maurice Bellayche et Antoine Dulery trimousquetairent

Dominique Besneard sandwiche entre Laurent Gerra et Jean Maurice Bellayche

Philippe Faure Brac et Jean Maurice Bellayche dans une coupe pour deux

Philippe Faure Braque son smartphone et selfie Laurent Gerra, l’inconnue de la semaine et Jamy Gourmand !! Quel talent!

Carole Fernandez et David Foenkinos copine copain comme d'hab

Daniel Herrero et Brigitte Fossey sont bandeau rouge ton sur ton!!

Catherine Mathivat et Jean Maurice Belayche nous présente le gateau ophtalmo: 3O puis H_A_P_P_Y Q_W_E_RT_Y !!

Dominique Besneard ne jure que par « une Employee Modele » de Jean Christophe Tixier

Macha Meryl presente son book de chevet « La Joueuse d’Echec » par Mitra Hejazipour

avec Jean Maurice Bellayche, Philippe Lefait recommande « La Rosa Perdida, » de Christopher Laquieze

« Des Equations Personnelles » By Sylvia Serfaty recommande Jamy Gourmand

Pierre Bonte, Fabienne Legrand et Danielle Moreau font bande à part